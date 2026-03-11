Paparazzi na slavnou dceru čekali před hotelem v Paříži a jejím outfitem rozhodně nebyli zklamaní. Lourdes působila sebevědomě a cestou na módní akci si s sebou nesla i vlastní malou láhev šampaňského.
Po příchodu na přehlídku usedla do první řady, kde sledovala modelky předvádějící kolekci avantgardní berlínské značky Ottolinger: Ready-To-Wear podzim/zima 2026–2027.
V prestižní první řadě se spolu s ní objevily i další známé tváře. Mezi hosty nechyběla například modelka Gabriette Bechtelová, herečka Zoe Bleu, dcera Bruce Willise – Scout Willisová – nebo dominikánská raperka Tokischa.
Pro Leonovou to nebyla jediná odvážná módní volba na týdnu módy. Jen několik hodin předtím zaujala i na přehlídce jiné značky, kam dorazila v krajkové sukni s vysokým rozparkem, která odhalovala její tanga.
Lourdes Maria Ciccone Leonová se narodila 14. října 1996 v Los Angeles. Je nejstarší dcerou zpěvačky Madonny a kubánsko-amerického herce a trenéra Carlose Leona.
V posledních letech si buduje vlastní značku v módě i hudbě. Pracovala jako modelka pro slavné značky jako Marc Jacobs, Miu Miu nebo Calvin Klein a zároveň experimentuje s hudbou pod uměleckým jménem Lolahol.
Její otec Carlos Leon se narodil v Havaně na Kubě v roce 1966. Původně pracoval jako osobní fitness trenér, později se prosadil také jako herec v divadle, televizi i ve filmu. S Madonnou tvořil pár v polovině 90. let.
Své soukromí si mladá modelka a zpěvačka pečlivě střeží, přesto je známo, že jejím prvním přítelem byl herec Timothée Chalamet (který momentálně chodí s Kylie Jennerovou), s nímž krátce randila kolem roku 2013, když spolu studovali na umělecké škole Fiorello H. LaGuardia High School v New Yorku. Poté žila několik let s fotografem a skateboardistou Jonathanem Pugliou, i tento vztah už je minulostí.