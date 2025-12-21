Moje děti stále netuší, že jsem Kevin ze Sám doma, říká Macaulay Culkin

Herec to potvrdil během oslav pětatřicátého výročí premiéry Sám doma. V rámci turné A Nostalgic Night with Macaulay Culkin prohlásil: „Nemají tušení, že jsem Kevin. Jsou jim jen tři a čtyři roky, chci jim tu iluzi uchovat co nejdéle.“
Starší Dakota ale začíná věci chápat. Culkin vzpomínal, jak synovi ukazoval starou fotografii se svými sedmi sourozenci. Dakota se prý okamžitě podíval na snímek a řekl: „Ten kluk vypadá jako Kevin.“
Jenže čtyřletý chlapec také věří, že on sám je Kevin. Culkin tak syna zkoušel a ptal se ho na památné scény z filmu, v němž Kevin zůstane doma sám, když rodina odletí do Francie, a později musí bránit dům před dvojicí lupičů Harrym Limem (Joe Pesci) a Marvem Murchinsem (Daniel Stern). „Pamatuješ si, jak jsi vyhnal zloděje?“ zeptal se Dakoty. A ten pohotově odpověděl: „Jo.“
Macaulay Culkin také přiznal, že sledování filmu se syny Dakotou a Carsonem opravdu miluje. „Ano, opravdu rád sleduji ten film se svými kluky,“ dodal.