Moje děti stále netuší, že jsem Kevin ze Sám doma, říká Macaulay Culkin

  10:12
Macaulay Culkin (45) přiznal, že jeho synové Dakota a Carson stále nemají tušení, že jejich otec hrál Kevina McCallistera v legendárním vánočním filmu Sám doma. A to přesto, že s nimi původní snímek sleduje každý rok nejednou.
Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990) | foto: © Twentieth Century-Fox

Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)
Macaulay Culkin v Los Angeles (8. prosince 2025)
Macaulay Culkin, jeho partnerka Brenda Song a jejich starší syn Dakota (Los...
Macaulay Culkin v Los Angeles (8. prosince 2025)
37 fotografií

Herec to potvrdil během oslav pětatřicátého výročí premiéry Sám doma. V rámci turné A Nostalgic Night with Macaulay Culkin prohlásil: „Nemají tušení, že jsem Kevin. Jsou jim jen tři a čtyři roky, chci jim tu iluzi uchovat co nejdéle.“

Starší Dakota ale začíná věci chápat. Culkin vzpomínal, jak synovi ukazoval starou fotografii se svými sedmi sourozenci. Dakota se prý okamžitě podíval na snímek a řekl: „Ten kluk vypadá jako Kevin.“

Macaulay Culkin, Daniel Stern a Joe Pesci ve filmu Sám doma (1990)

Jenže čtyřletý chlapec také věří, že on sám je Kevin. Culkin tak syna zkoušel a ptal se ho na památné scény z filmu, v němž Kevin zůstane doma sám, když rodina odletí do Francie, a později musí bránit dům před dvojicí lupičů Harrym Limem (Joe Pesci) a Marvem Murchinsem (Daniel Stern). „Pamatuješ si, jak jsi vyhnal zloděje?“ zeptal se Dakoty. A ten pohotově odpověděl: „Jo.“

Macaulay Culkin také přiznal, že sledování filmu se syny Dakotou a Carsonem opravdu miluje. „Ano, opravdu rád sleduji ten film se svými kluky,“ dodal.

Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Z její strany to byl cílený útok, řekla u soudu Sára Saudková o jednání poškozené rivalky

Nejčtenější

Robertsová v Česku zažila scénu jako z Pretty Woman. Odmítli jí prodat zboží

Kdo by si nezamiloval sympaticky drzou Vivian, ze které se místo blondýny...

Hollywoodská hvězda Julia Robertsová (58) během své nedávné návštěvy Česka zažila v jednom z nuselských obchodů scénu jako vystřiženou z filmu Pretty Woman. V obchodě s módou jí prý odmítli prodat...

Angelina Jolie poprvé ukázala jizvy po mastektomii

Angelina Jolie na titulce magazínu Time (2025)

Americká herečka Angelina Jolie (50) v roce 2013 podstoupila dvojitou mastektomii neboli chirurgické odstranění ňader, a to poté, co byla rakovina prsu diagnostikována její matce. Nyní se rozhodla...

Zásnuby v Bílém domě. Trump junior a Andersonová se budou brát

Bettina Andersonová a Donald Trump mladší na svatbě Netry Manteny a Vamsiho...

Nejstarší syn amerického prezidenta Donald Trump junior (47) a jeho partnerka Bettina Andersonová (39) oznámili radostnou novinu. Pár, který spolu chodí od loňského roku, se zasnoubil. Pro Trumpa...

Pamela Andersonová opět překvapila vzhledem. Našla jsem jiný druh svobody, říká

Pamela Andersonová v New Yorku (26. října 2025)

Jsou to již dva roky, co bývalá supermodelka a herečka Pamela Andersonová způsobila pozdvižení tím, že se na veřejná vystoupení přestala líčit. Nyní prošel změnou i její účes.

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

Princ George vařil s tátou bezdomovcům. Stejně jako kdysi William s Dianou

V centru The Passage v Londýně pro bezdomovce v roce 1993 byla princezna Diana...

Britský princ William vzal svého nejstaršího syna, prince George, do charitativní organizace pro bezdomovce v Londýně. V centru The Passage pomáhali připravovat vánoční oběd pro lidi v nouzi, uvedl...

21. prosince 2025  12:27

Moje děti stále netuší, že jsem Kevin ze Sám doma, říká Macaulay Culkin

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Macaulay Culkin (45) přiznal, že jeho synové Dakota a Carson stále nemají tušení, že jejich otec hrál Kevina McCallistera v legendárním vánočním filmu Sám doma. A to přesto, že s nimi původní snímek...

21. prosince 2025  10:12

Byly doby, kdy jsem k svátku dostal jednu botu a druhou k narozeninám, říká Robin Ferro

Robin Ferro v show 7 pádů Honzy Dědka (16. prosince 2025)

Herec Robin Ferro (29) se narodil ve Valašském Meziříčí a dětství prožil v městečku Zubří. Je ale napůl Ital. V Show Jana Krause promluvil o tom, proč se nestal kuchařem i jak se poprvé setkal se...

21. prosince 2025

U Vémolů budou jíst kapra jenom lvi a krokodýl. Karlos si dá kuře

Lela Vémola a Karlos Vémola (Praha, 12. listopadu 2022)

Chtěl by, aby jeho letošní Vánoce byly jako každé jiné. V klidu, s dětmi a Lelou po boku. Jenže ta se ohlíží po rozvodovém právníkovi. Nelíbí se jí, že se Karlos Vémola málo věnuje rodině, že si...

21. prosince 2025

Vždycky může být ještě hůř. Je důležité zabojovat a jít dál, vzkazuje herec Holý

Premium
Marek Holý

Neexistuje herecká disciplína, ve které by Marek Holý neobstál. Natáčí, dělá divadlo, výborně zpívá, skvěle dabuje a namlouvá knihy. Sedíme v pánské, zatím ještě prázdné šatně Divadla na Vinohradech,...

20. prosince 2025

Všichni na sociálních sítích jsou šílení, popřela Sweeney úpravy obličeje

Sydney Sweeney v Los Angeles (15. prosince 2025)

Na internetu fanoušci často spekulují o tom, zda Sydney Sweeney (28) podstoupila nějaké kosmetické úpravy. Americká herečka se proti fámám ohradila a zdůraznila, že její obličej je zcela přirozený....

20. prosince 2025  14:38

O Vánocích jsem slavnější než kdy jindy, říká hvězda Lásky nebeské

Bill Nighy ve filmu Láska nebeská

Pro Billa Nighyho (76) je vánoční film Láska nebeská víc než jen rolí. Herec, který ztvárnil postaršího rockera Billyho Macka, přiznal, že ho úspěch filmu pořád překvapuje. „Těší mě, že něco tak...

20. prosince 2025  10:15

Ti dva se navzájem nešetří. Jiří Mádl reaguje na obvinění Tomáše Vorla

Jiří Mádl na premiéře filmu Džob (30. července 2025)

„Myslím si, že člověk má právo vzít si život,“ říká Jiří Mádl, který se tak rozchází s názorem režiséra Jiřího Stracha, jenž herce obsadil do svého nového televizního filmu Lajf. Strach si myslí, že...

20. prosince 2025

Často si nás se sestrou pletou. Přehmátl se i švagr Neužil, směje se Erika Stárková

Erika Stárková a její sestra Lenka

Herečka Erika Stárková (41) a její starší sestra Lenka Neužil Stárková působí jako dvojčata. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka herečka přiznala, že si je lidé pletou velmi často a jednou se dokonce spletl...

20. prosince 2025

Princ Archie a princezna Lilibet vyrostli. Harry a Meghan ukázali obě děti

Princ Harry, vévodkyně Meghan a jejich děti princ Archie a princezna Lilibet...

Princ Archie a princezna Lilibet jsou hvězdami rodinné fotografie vévodkyně Meghan a prince Harryho. Na vánočním přání, které Meghan zveřejnila na sociálních sítích, obě děti pózují s rodiči.

19. prosince 2025  18:35

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Apple a Moses. Gwyneth Paltrowová se pochlubila dcerou a synem

Gwyneth Paltrowová, její dcera Apple Martinová a syn Moses Martin v New Yorku...

Americká herečka a podnikatelka Gwyneth Paltrowová (53) si zahrála v novém filmu Marty Supreme. Na newyorskou premiéru ji doprovodili dcera Apple (21) a syn Moses (19), které má se svým prvním...

19. prosince 2025  14:02

Okamžitě poznám, kdo je blbec. Pět vteřin a mám člověka přečteného, říká Kohák

Premium
Jakub Kohák

Třiapadesátiletý Jakub Kohák je hercem, režisérem, ale i spisovatelem a fotbalistou. Miluje vše, co dělá, a vyhýbá se tomu, co by ho nebavilo. Přes dvacet let je s jednou ženou, zasadil strom, nyní...

19. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.