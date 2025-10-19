Macaulay Culkin: John Candy jako první poznal, že můj otec byl zrůda

Herec Macaulay Culkin (45), známý z filmové série Sám doma, popsal svůj blízký vztah se zesnulým kolegou Johnem Candym. Ještě jako dítě si s ním zahrál ve filmu Strýček Buck a podle svých slov s ním vytvořil téměř otcovské pouto. Se svým vlastním otcem totiž takový vztah neměl.
„Už předtím, než přišla sláva a Sám doma, nebylo těžké vidět, jak hrozný můj otec byl. Už tehdy to nebylo tajemství – byl zrůda,“ uvedl herec v dokumentu John Candy: I Like Me, který se věnuje životu legendárního komika.

Culkin vzpomíná, že Candy si na place všiml jeho rodinné situace a staral se o něj. „Díval se trochu stranou a ptal se, jestli je všechno v pořádku. Bylo to pro mě důležité, protože hodně lidí se o mě nezajímalo,“ prozradil.

Nikdy se ke svým dětem nebudu chovat jako můj otec tyran, říká Macaulay Culkin

Podle Culkina se John Candy na place choval skutečně otcovsky a jeho laskavost mu pomohla překonat náročné období.

Macaulay spolu s bratrem Kieranem dříve otevřeně hovořili o toxickém vztahu s otcem, který podle nich výrazně ovlivnil jejich dětství.

Kit a Patricia Culkinovi a jejich synové Kieran a Macaulay na archivním snímku

Natáčení filmu Strýček Buck bylo tak v jeho dětství jedním z mála míst, kde Culkin cítil opravdovou podporu od dospělého. „John byl vždy laskavý a dobře se choval k nám, dětem. To je něco, co si budu vždycky pamatovat,“ dodal herec.

Film John Candy: I Like Me režiséra Colina Hankse přináší pohled na život a kariéru zesnulého komika, který zemřel v pouhých 43 letech na infarkt. Proslavil se rolí trenéra v komedii Kokosy na sněhu z roku 1993, ale svůj nejlepší herecký výkon podal v americké komedii Letadla, vlaky a automobily z roku 1987, kde hrál hlavní roli po boku Steva Martina.

