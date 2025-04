Ač si Macaulay Culkin díky svým dětským rolím od útlého věku užíval celosvětovou slávu a pozornost veřejnosti, vědělo se také to, že se svým otcem Christopherem Culkinem, který si říkal „Kit“, má dost komplikovaný vztah.

„Jednou z mých prvních vzpomínek na něj je to, když jsem si pomyslel, že takový já na své děti nikdy v životě nebudu,“ svěřil se jednačtyřicetiletý herec v podcastu Kate a Olivera Hudsonových.

Kdysi velmi napjatý vztah s otcem jej ovlivňuje i při výchově jeho vlastních dětí. S herečkou Brendou Songovou, s níž žije od roku 2017, má dva syny, Dakotu a Carsona. „Teď, když mám sám vlastní syny, myslím na to tím spíš. Zkrátka nějak vůbec nedovedu pochopit, proč se tak choval a jak vůbec mohl. Nikdy se nebudu ke svým dětem chovat tak, jako kdysi k nám můj otec tyran,“ říká Culkin.

Kit a Patricia Culkinovi a jejich synové Kieran a Macaulay na archivním snímku

Otec jej prý týral jak duševně, tak fyzicky. Žárlil na něj a každou chvíli mu vyhrožoval výpraskem. „Všechno, o co se v životě snažil, jsem já dokázal během svých prvních deseti let života. Asi to nemohl skousnout. Často říkal, ať ho poslouchám, nebo mě praští,“ vzpomínal Culkin v podcastu Marca Marona v roce 2018.

Když bylo herci patnáct let, žaloval oba své rodiče kvůli špatnému zacházení s jeho příjmy. Šlo o 17 milionů dolarů, které nakonec soud svěřil do rukou nezávislého účetního. Na konci 90. let pak Culkin prohlásil, že jeho otec byl velmi panovačný člověk, který mu z jeho vlastních vydělaných peněz nedával ani minimální kapesné.

Od té doby Macaulay Culkin s otcem nemluví. „Zaslouží si to. Měl sedm dětí, teď má čtyři vnoučata a ani jedno z nich s ním nechce mít nic do činění,“ uvedl herec, načež dodal, že svoje narcistní a násilné sklony si Kit pravděpodobně nikdy ani nepřipouštěl. „Je si jistý svou pravdou,“ říká.

Otec Culkina se na veřejnosti téměř nevyskytuje. V roce 2018 však vzácně poskytl rozhovor magazínu Daily Mail, v němž prohlásil, že Macaulaye již dávno nepovažuje za svého syna.