Culkin si vzpomněl, jak asi dva roky po premiéře úspěšného filmu Wese Andersona Jak jsem balil učitelku z roku 1998 narazil doma na neotevřený scénář. „Řekl jsem si: Sakra, tohle bych zvládl a mohla to být fakt sranda,“ přiznal v show Hot Ones.
Později ale dodal, že v roli Maxe Fischera, ve které nakonec zazářil Jason Schwartzman, si už nikoho jiného představit nedokáže.
Herec svou kariéru pozastavil v roce 1994 po filmu Richie Rich, a to i kvůli napjatému vztahu s otcem Kitem Culkinem, který ho od dětství tvrdě řídil. Jejich spor vyvrcholil v polovině 90. let vleklou soudní bitvou o péči a peníze. Macaulay tehdy požádal soud, aby rodiče odstranil z jeho svěřenského fondu a jmenoval nezávislého správce. Od té doby s otcem nepromluvil – a totéž platí i pro jeho sourozence.
V posledních rozhovorech mluví Culkin o otci otevřeně jako o „narcisovi“ a „násilníkovi“, který mu dělal ze života peklo. Vypráví o bití, ponižování a záměrné snaze „zlomit jeho ducha“ – od nuceného bdění celou noc až po spaní na pohovce místo v posteli.
„Jeden z mých prvních slibů sobě samému byl, že se k dětem nikdy nebudu chovat jako on,“ říká dnes o své roli otce dvou synů, které má s herečkou Brendou Song.
Macaulay se v současnosti označuje spíš za „vysloužilého“ herce, zatímco jeho bratr Kieran sklízí filmové ceny. Přesto si občas posteskne nad promarněnými příležitostmi – jako třeba nad filmem Jak jsem balil učitelku. „Byla to doba, kdy jsem prostě nic nedělal. Ale tahle role… ta by mě asi fakt bavila.“
Úspěšná dětská hvězda
Macaulay Culkin byl svého času považován za nejúspěšnějšího dětského herce od dob Shirley Templeové. Proslavila ho filmová série Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku.
Newyorský rodák Culkin, třetí z celkem sedmi dětí bývalého herce, začal hrát už ve čtyřech letech. V osmdesátých letech se objevoval na jevišti, ve filmu i v televizi, než si ho režisér John Hughes vybral do rodinné vánoční komedie Sám doma, jejíž ohromný úspěch si vynutil i pokračování.
V Culkinově oslnivé, ale krátké filmové kariéře dále vyniká svérázný dětský thriller Dobrý synek z roku 1993, kde si zahrál malého psychopata s andělskou tváří, společně s Elijahem Woodem, který se později proslavil v Pánovi prstenů a ve Věčném svitu neposkvrněné mysli.
„Mack“, jak mu říkají jeho rodina a přátelé, také napsal autobiografii s názvem Junior, která vyšla v roce 2006. O sedm let později spoluzaložil hudební skupinu Pizza Underground, kde zpíval, band se rozpadl v červenci 2016. Herec, který proslul i řadou skandálů, je rozvedený a nyní žije s Brendou Songovou, mají dvě děti. Je fanouškem wrestlingu a v roce 2023 získal svoji hvězdu na hollywoodském chodníku slávy.
K herectví se příležitostně vrací, naposledy v roce 2019 ve snímku Changeland. O tři roky později namluvil postavu jménem Downtown Pat v animované komedii Entergalactic z produkce streamovací platformy Netflix.