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Macaulay Culkin se na cenách Emmy rozplakal, dojal slovy o mamince ze Sám doma

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  11:50
Macaulay Culkin na 78. ročníku udílení cen Emmy v Los Angeles 14. září 2026

Macaulay Culkin na 78. ročníku udílení cen Emmy v Los Angeles 14. září 2026 | foto: Reuters

Macaulay Culkin (zleva), Annie Murphyová a Dan Levy vzdávají hold zesnulé...
Macaulay Culkin hovoří během vzpomínky na zesnulou Catherine O’Harovou na 78....
Macaulay Culkin, Annie Murphyová a Dan Levy hovoří během vzpomínky na zesnulou...
Macaulay Culkin (zleva), Annie Murphyová a Dan Levy vzdávají hold zesnulé...
36 fotografií
I na letošním udílení televizních cen Emmy se vzpomínalo na herce a další osobnosti zábavního průmyslu, které v uplynulém roce zemřely. Jedním z nejsilnějších momentů večera byla pocta herečce Catherine O’Hara. Na pódium přišly její seriálové a filmové děti, Macaulay Culkin, Dan Levy a Annie Murphyová.

Myslel jsem, že máme čas. Macaulay Culkin oplakává svou filmovou matku

Catherine O’Hara zemřela 30. ledna 2026 ve věku 71 let. Příčinou jejího úmrtí byla plicní embolie, jejímž základním onemocněním byla rakovina konečníku. Herečka se během své více než pět desetiletí dlouhé kariéry proslavila mimo jiné rolí Kate McCallisterové, maminky Kevina v komediích Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku.

Právě Macaulay Culkin, který ve filmech ztvárnil jejího syna Kevina, na pódiu zavzpomínal na ženu, která pro něj nebyla jen filmovou matkou. „Maminka“ bylo podle něj slovo, které herečku vystihovalo nejlépe. Připomněl také její vřelost, humor a ochotu vždy přijít, když ji potřeboval.

Culkin zároveň vyzval diváky, aby svým vlastním maminkám dali najevo, že je mají rádi. Jeho vzpomínka byla natolik osobní, že se během ní neubránil emocím.

Macaulay Culkin na 78. ročníku udílení cen Emmy v Los Angeles 14. září 2026
Macaulay Culkin (zleva), Annie Murphyová a Dan Levy vzdávají hold zesnulé Catherine O’Harové během 78. ročníku udílení cen Emmy v pondělí 14. září 2026 v Peacock Theater v Los Angeles.
Macaulay Culkin hovoří během vzpomínky na zesnulou Catherine O’Harovou na 78. ročníku udílení cen Emmy v Los Angeles 14. září 2026.
Macaulay Culkin, Annie Murphyová a Dan Levy hovoří během vzpomínky na zesnulou Catherine O’Harovou na 78. ročníku udílení cen Emmy v Los Angeles 14. září 2026.
36 fotografií

O’Hara ale nebyla filmovou matkou pouze Culkinovi. V úspěšném seriálu Schittova parta (Schitt’s Creek) ztvárnila výstřední Moiru Roseovou, matku Davida a Alexis Roseových. Jejími seriálovými dětmi byli Dan Levy a Annie Murphyová, kteří se ke Culkinovi na pódiu připojili.

Murphyová během vzpomínky mluvila o typickém smíchu své kolegyně a o tom, jak výrazně O’Hara ovlivnila lidi kolem sebe. Po její smrti se podle ní setkávala s fanoušky, kteří jí spontánně vyprávěli o tom, co pro ně herečka znamenala.

Dan Levy, který v seriálu hrál jejího syna Davida, zase vyzdvihl její kreativitu a odvahu. Za největší lekci, kterou si od ní odnesl v osobním i pracovním životě, označil schopnost vždy říkat „ano“ a to jejím nápadům, improvizaci i tvůrčím experimentům.

Catherine O’Hara a Macaulay Culkin ve filmu Sám doma (1990)

„Ano“ podle něj znamenalo dát O’Hara prostor vytvořit postavu Moiry Roseové přesně podle jejích představ. Levy připomněl také její nápady spojené s parukami a její schopnost posouvat hranice toho, co si tvůrci původně představovali.

Po společné vzpomínce následovala tradiční část In Memoriam, během níž si Emmy připomněly další významné osobnosti, které během uplynulého roku zemřely. Hudební doprovod obstaral Noah Kahan, který zazpíval píseň Bridge Over Troubled Water od Simona & Garfunkela.

Catherine O’Hara po sobě zanechala výraznou stopu v televizi i filmu. Kromě rolí v sérii Sám doma a seriálu Schittova parta si ji diváci mohou pamatovat například také z filmů Beetlejuice, Best in Show nebo The Nightmare Before Christmas. Za svou televizní kariéru získala dvě ceny Emmy, přičemž jednu z nich obdržela za ztvárnění Moiry Roseové v Schittově partě.

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