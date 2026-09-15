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Myslel jsem, že máme čas. Macaulay Culkin oplakává svou filmovou matku
Catherine O’Hara zemřela 30. ledna 2026 ve věku 71 let. Příčinou jejího úmrtí byla plicní embolie, jejímž základním onemocněním byla rakovina konečníku. Herečka se během své více než pět desetiletí dlouhé kariéry proslavila mimo jiné rolí Kate McCallisterové, maminky Kevina v komediích Sám doma a Sám doma 2: Ztracen v New Yorku.
Právě Macaulay Culkin, který ve filmech ztvárnil jejího syna Kevina, na pódiu zavzpomínal na ženu, která pro něj nebyla jen filmovou matkou. „Maminka“ bylo podle něj slovo, které herečku vystihovalo nejlépe. Připomněl také její vřelost, humor a ochotu vždy přijít, když ji potřeboval.
Culkin zároveň vyzval diváky, aby svým vlastním maminkám dali najevo, že je mají rádi. Jeho vzpomínka byla natolik osobní, že se během ní neubránil emocím.
O’Hara ale nebyla filmovou matkou pouze Culkinovi. V úspěšném seriálu Schittova parta (Schitt’s Creek) ztvárnila výstřední Moiru Roseovou, matku Davida a Alexis Roseových. Jejími seriálovými dětmi byli Dan Levy a Annie Murphyová, kteří se ke Culkinovi na pódiu připojili.
Murphyová během vzpomínky mluvila o typickém smíchu své kolegyně a o tom, jak výrazně O’Hara ovlivnila lidi kolem sebe. Po její smrti se podle ní setkávala s fanoušky, kteří jí spontánně vyprávěli o tom, co pro ně herečka znamenala.
Dan Levy, který v seriálu hrál jejího syna Davida, zase vyzdvihl její kreativitu a odvahu. Za největší lekci, kterou si od ní odnesl v osobním i pracovním životě, označil schopnost vždy říkat „ano“ a to jejím nápadům, improvizaci i tvůrčím experimentům.
„Ano“ podle něj znamenalo dát O’Hara prostor vytvořit postavu Moiry Roseové přesně podle jejích představ. Levy připomněl také její nápady spojené s parukami a její schopnost posouvat hranice toho, co si tvůrci původně představovali.
Po společné vzpomínce následovala tradiční část In Memoriam, během níž si Emmy připomněly další významné osobnosti, které během uplynulého roku zemřely. Hudební doprovod obstaral Noah Kahan, který zazpíval píseň Bridge Over Troubled Water od Simona & Garfunkela.
Catherine O’Hara po sobě zanechala výraznou stopu v televizi i filmu. Kromě rolí v sérii Sám doma a seriálu Schittova parta si ji diváci mohou pamatovat například také z filmů Beetlejuice, Best in Show nebo The Nightmare Before Christmas. Za svou televizní kariéru získala dvě ceny Emmy, přičemž jednu z nich obdržela za ztvárnění Moiry Roseové v Schittově partě.