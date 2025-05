Lunetic ukázali své děti, kvůli jubilejnímu koncertu se potkali i s Martinem Kociánem

Máte venku nový videoklip a chystáte velkolepý koncert v O2 universu. V jaké fázi jsou přípravy?

Aleš: My jsme rádi, že jsme vůbec po čtrnácti letech vydali ten singl, písničku Sdílej. Byl to husarský kousek, protože jsme měli, tedy hlavně já, obavy. Když máš tolik hitů z devadesátek, lidi čekají, že to bude furt znít stejně. My jsme udělali trošku jinou hudbu, vlastně současnou, s živou kapelou. Ohlasy jsou skvělý. Fanynky klip sdílejí a na YouTube a na všech platformách a hlavně už i na koncertech to s námi zpívají. Zafungovalo to, moje obavy byly liché.

Vašek: To je tím, že David napsal na tu píseň takový skvělý text.

VIDEO: Lunetic – Sdílej (2025):

A koncertní přípravy?

Aleš: Vašek s kapelou zkoušeli hodně o víkendu.

Vašek: Už jsme připravovali playlist na koncert a bylo to trošku divoké. Museli jsme na staré věci zavzpomínat, ale myslím, že to bude super a tou živou kapelou to bude mít pořádné grády.

Aleš: Vykopali jsme hodně staré věci. Příběh malého chlapce, Vzpomínám, fanynky budou vědět. Ty písničky jsme na koncertech nikdy nehráli a 9. října v Praze v O2 universu na těch 30 letech od našeho založení to uděláme. Jsme zvědaví, co na to lidé řeknou.

Na internetu v diskuzích hodně vyvstává otázka, jestli jste vůbec oslovili vašeho bývalého člena Martina Kociána, aby se tohoto velkolepého shledání účastnil?

Vašek: Tak měli jsme vlastně i schůzku s Martinem. A naše nabídka platí.

Aleš: Je na stole.

Vašek: Nabídli jsme mu, že by mohl přijít jako host zazpívat třeba dvě písničky s námi. Záleží na něm, jak se k tomu postaví. My bychom byli rádi, protože od začátku byl u toho a ať je, co je, tak prostě k Lunetic nějakým způsobem patří. Byli bychom rádi, kdyby dorazil. Záleží na něm.

A co tedy říci fanynkám, které píšou, že když nebudete na koncertě čtyři, tak nepřijdou?

Vašek: Tak vezmeme tebe!

Aleš: Ty jsi taky takový blonďák a máš podobný účes, hodil by ses, devadesátky znáš. Ne, tak je to samozřejmě jejich volba. My jsme to nabídli, že s námi můžou mít tu oslavu, zavzpomínat na svoje dětství, mládí, na to, jak s námi kdysi projeli celou Českou republiku a jaké to bylo šílenství. Samozřejmě chápu, že mají v sobě zarytou tu kapelu ve čtyřech. Ale současnost je takováhle, takhle koncertujeme dlouho a myslím, že fanynky, které chodí na běžné koncerty, už ví, že takhle to funguje a je to skvělý. Doufáme, že novým singlem přesvědčíme i ty fanynky, které by chtěly komplet. A třeba ten Martin přijde. Je to na nich, jak se s tím poperou. My jsme připraveni a moc se těšíme.

V posledních týdnech to byl takový milý návrat do televize, mohli jsme vás vidět v několika talkshow. Jak to pomohlo s prodejem vstupenek? Bude to dostatečné na to, abyste měli klidné léto?

Aleš: To se uvidí, ale zatím jsme někde na půlce, takže jsme moc spokojení. Všechno tohle, co k tomu patří, je hrozně pěkný. Vidět zase ty známé tváře, které jsme potkávali v devadesátkách... A teď jsme v těch televizích znovu. Myslím pana Krause, Snídani s Novou a podobně. Je to skvělý zážitek, pro promo koncertu děláme maximum. Myslíme, že jsme hodně vidět. Ještě musíme zabrat na sociálních sítích, Davide. My jsme trošku starší páni, zažili jsme dobu bez internetu.

Vašek: David? Ten píše furt ještě koresponďáky, takže tam nevím, jak to klapne. A já mám maximálně tak email. Ale furt mi to s ním nejde.

Předsevzali jste si něco? Protože ten koncert je určitě velký bič a bude na vás upřeno mnoho očí.

David: Já se připravuju poctivě, každý ráno vstávám a večer si jdu zase lehnout.

Aleš: Salto jsi slíbil!

Vašek: Tak třeba kotrmelec. Nebo stojčička? Nebo aspoň hvězdička?

David: Žena říká, že se mám připojistit.

Aleš: To je základ. Ale ano, už připravujeme i tanečního choreografie, zatím tedy vznikají u tanečníků a pak se je budeme učit během léta. A předsevzetí? My si to hlavně chceme užít. Já myslím, že ty naše koncerty jsou unikátní ve své atmosféře. Lidi ví, že už nejsme ti dvacetiletí kluci, kteří kdysi tančili a zpívali v bílých teplákách…

Ale to děláte vlastně i teď?

Aleš: Jasně, ale dneska máme živou kapelu, jsme dospělí chlapi, tátové od rodin, tak je to spíš pojaté jako živý koncert. Jsou tam ty hity a lidi přijdou zavzpomínat. Je to oslava. Já jsem také řekl, že do té doby zhubnu, ale ještě se mi to nepodařilo.

Vašek: To jsem chtěl říct, že jsme si s Alešem řekli, že se vysekáme a že pak půjdeme do půli těla celý koncert.

Aleš: Jsme zaseklí trošku.

Vašek: Říkáme si vždycky, že začneme od pondělí. A je to furt od pondělí, takže uvidíme.