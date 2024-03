Náš první sponzor byl mafián z Litvínova, přiznala skupina Lunetic

První videoklip, který skupina Lunetic natočila, byl k písni Go Go Very Good Boy. „Na ten videoklip nám každému rodiče půjčili pět tisíc korun. Já jsem jim to dodnes asi nevrátil. Dělal nám to kamarád z Meziboří. Oblečení nám koupil jeden mafián z Litvínova. To byl náš sponzor,“ zavzpomínal pobaveně Aleš Lehký.

„Ten už sedí, ne?“ zauvažoval Vašek Jelínek. „Já myslím, že už nežije,“ dodal Lehký.

Potom jim pomohl hudební producent Stano Šimor. „Ten říkal, že to děláme blbě. Angličtina, texty ze slovníku, čtyři stopy muziky. Řekl, že budeme zpívat česky,“ vzpomíná Lehký.

„Jeho hlavně zajímalo, kdo bude zpívat, že jo. Řekli jsme, že všichni. Nejvíc chtěl zpívat Kocík (Martin Kocián – pozn. red.), kterej je hluchej jako poleno,“ doplnil Vašek Jelínek.

Rady Stana Šimora se Lunetikům vyplatily, zanedlouho byli nejpopulárnější chlapeckou skupinou v Česku. Fanynky jim dokonce stanovaly před domy. „Děly se takový věci, že třeba přijeli policajti, že se pohřešují nějaké dívky ze Slovenska, a ony spaly ve stanu u nás za barákem,“ vzpomíná Jelínek.

„Moje maminka byla velmi ochotná, dělala jim čaj. Přes léto jsem měl za barákem třeba šest stanů. A jednou jsem přijel z koncertu a dívky byly u mě v pokoji. Pořád jsme museli měnit telefonní čísla. Měl jsem stovky zmeškaných hovorů za den,“ vypráví Lehký.

Popularita je vynesla až na přední příčky ankety Český slavík, kde se během vyhlašování potkali s Karlem Gottem. Ovšem jinde, než by čekali. „Byl jsem s ním na toaletě na Slavících. Čůrali jsme všichni společně. Zeptal se: ‚Tak co, kluci, jak to jde?‘ A tak jsem řekl: ‚Nejde,‘ směje se při vzpomínce Vašek Jelínek. „Vedle Karla to je prostě těžký,“ dodává Lehký.