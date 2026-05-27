„Když jsem poznal Pavla, tak jsem opravdu, přísahám, nevěděl, kolik mu je let. To, že mu bylo sedmnáct, jsem opravdu nevěděl,“ říká Olšovský, který měl za sebou manželství a byl otcem jednoho dítěte.
„Mně do 27 let tajili, že jsem homosexuál. Proto jsem měl ženu, dítě, plánoval druhé, dovolenou v Jugoslávii,“ říká dnes s nadsázkou. Přiznat si svou orientaci pro něj bylo o to těžší, že pocházel z Moravy, kde podle něj byla homosexualita přijímána hůř než v Praze. „Podvědomě mě to táhlo z Moravy do Prahy, trochu do anonymity,“ vysvětlil.
Jeho partner Pavel Bár to měl i vzhledem k liberálnější době jednodušší a svou orientaci nemusel skrývat před sebou ani okolím. V sedmnácti letech poznal Olšovského a vznikl z toho vztah, který trvá dodnes. Spojila je i láska k divadlu.
„Měl před sebou vybírání své budoucnosti a já mu kladl na srdce, že si to musí zodpovědně vybrat, že je to nejdůležitější krok v životě, aby ho neudělal špatně, do prázdna. A on říkal: ‚Co kdybych šel do divadla?‘ A já říkal: ‚To je právě to prázdno! Jenom do divadla ne.‘ Nakonec ale šel na divadelní vědu a dnes je z něj divadelní vědec a historik,“ popsal Olšovský.
Mělo to být na jednu noc, popisuje Lumír Olšovský seznámení s partnerem
Bár dnes působí jako dramaturg a Olšovský jako režisér. „Já mám konzervatoř v Ostravě, takový herecký učňák. Pak jsem divadlo studoval v praxi a ve třiceti začal bakaláře, ve čtyřiceti magistra a v padesáti doktora. Pořád jsem student. Mám ISIC. Studuji režii,“ popsal Olšovský.
Společně nyní chystají velkolepý muzikál. „Připravujeme v plzeňském amfiteátru Lochotín muzikál Mamma Mia, který se odehrává v Řecku. Pro osm tisíc lidí. Jen tři představení. Dvě stě lidí na jevišti, osel, velká výprava,“ popsal Bár.