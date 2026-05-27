Přísahám, že jsem nevěděl, kolik mu je let, říká Olšovský o partnerovi

Autor:
  14:29
Herec a režisér Lumír Olšovský (52) žije už 25 let s dramaturgem Pavlem Bárem (43) a od roku 2010 jsou v registrovaném partnerství. V Show Jana Krause Olšovský přiznal, jak pozdě si uvědomil svou homosexualitu, a dušoval se, že při seznámení netušil, o kolik let je Bár mladší.

„Když jsem poznal Pavla, tak jsem opravdu, přísahám, nevěděl, kolik mu je let. To, že mu bylo sedmnáct, jsem opravdu nevěděl,“ říká Olšovský, který měl za sebou manželství a byl otcem jednoho dítěte.

„Mně do 27 let tajili, že jsem homosexuál. Proto jsem měl ženu, dítě, plánoval druhé, dovolenou v Jugoslávii,“ říká dnes s nadsázkou. Přiznat si svou orientaci pro něj bylo o to těžší, že pocházel z Moravy, kde podle něj byla homosexualita přijímána hůř než v Praze. „Podvědomě mě to táhlo z Moravy do Prahy, trochu do anonymity,“ vysvětlil.

Lumír Olšovský a Pavel Bár v Show Jana Krause (květen 2026)
Lumír Olšovský a Pavel Bár v Show Jana Krause (květen 2026)
Lumír Olšovský a jeho ukázkové sushi.
Pavel Bár a Lumír Olšovský (2021)
47 fotografií

Jeho partner Pavel Bár to měl i vzhledem k liberálnější době jednodušší a svou orientaci nemusel skrývat před sebou ani okolím. V sedmnácti letech poznal Olšovského a vznikl z toho vztah, který trvá dodnes. Spojila je i láska k divadlu.

„Měl před sebou vybírání své budoucnosti a já mu kladl na srdce, že si to musí zodpovědně vybrat, že je to nejdůležitější krok v životě, aby ho neudělal špatně, do prázdna. A on říkal: ‚Co kdybych šel do divadla?‘ A já říkal: ‚To je právě to prázdno! Jenom do divadla ne.‘ Nakonec ale šel na divadelní vědu a dnes je z něj divadelní vědec a historik,“ popsal Olšovský.

Mělo to být na jednu noc, popisuje Lumír Olšovský seznámení s partnerem

Bár dnes působí jako dramaturg a Olšovský jako režisér. „Já mám konzervatoř v Ostravě, takový herecký učňák. Pak jsem divadlo studoval v praxi a ve třiceti začal bakaláře, ve čtyřiceti magistra a v padesáti doktora. Pořád jsem student. Mám ISIC. Studuji režii,“ popsal Olšovský.

Společně nyní chystají velkolepý muzikál. „Připravujeme v plzeňském amfiteátru Lochotín muzikál Mamma Mia, který se odehrává v Řecku. Pro osm tisíc lidí. Jen tři představení. Dvě stě lidí na jevišti, osel, velká výprava,“ popsal Bár.

