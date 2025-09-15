Nedávno na Primě odstartoval seriál Polabí, ve kterém hrajete. Můžete čtenářům přiblížit svoji postavu?
Hraju Miloše Říhu, automechanika a nadšeného automobilového závodníka. Je synem Františka Říhy v podání Vaška Vydry a bratrem Lucie Malířové, která je jednou z ústředních postav seriálu. Tu si zahrála Johana Matoušková. Jeho životní láskou je pak Lucie Polišenská, které láskyplně říkám Žížalka. Miloš je tak trochu černá ovce rodiny, v práci se mu moc nedaří, nemá daleko k nějaké té šmelině, všechno si představuje velmi jednoduše. Ale v jádru je to dobrák.
Pustit se do natáčení absurdní komedie nebo parodie chce hodně odvahy. Český divák si totiž někdy není úplně jistý, jak takový film „pobrat“.