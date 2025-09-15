AI může hercům paradoxně pomoct, ale dabing asi zanikne, míní Lukáš Příkazký

Premium

Fotogalerie 17

Lukáš Příkazký ve filmu Prázdniny s Broučkem | foto: Bontonfilm

Lubor Winter
  18:00
Drama, detektivka, parodie... Tenhle herec škatulky moc neřeší. Spíš ho zajímá, aby každou postavu ztvárnil co nejlíp, poctivě. A třeba i s ohledem na to, jak často se s Lukášem Příkazkým potkáváme v televizi a ve filmu, se mu to daří na výbornou. „Mně se to herectví prostě tak nějak přihodilo,“ říká v rozhovoru pro Týdeník Televize.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nedávno na Primě odstartoval seriál Polabí, ve kterém hrajete. Můžete čtenářům přiblížit svoji postavu?
Hraju Miloše Říhu, automechanika a nadšeného automobilového závodníka. Je synem Františka Říhy v podání Vaška Vydry a bratrem Lucie Malířové, která je jednou z ústředních postav seriálu. Tu si zahrála Johana Matoušková. Jeho životní láskou je pak Lucie Polišenská, které láskyplně říkám Žížalka. Miloš je tak trochu černá ovce rodiny, v práci se mu moc nedaří, nemá daleko k nějaké té šmelině, všechno si představuje velmi jednoduše. Ale v jádru je to dobrák.

Pustit se do natáčení absurdní komedie nebo parodie chce hodně odvahy. Český divák si totiž někdy není úplně jistý, jak takový film „pobrat“.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Slovenská influencerka Bianka napodobila Biancu Censori. Ukázala se téměř nahá

„Dnes možná padnou internety,“ avizovala slovenská influencerka Bianka Rumanová před večírkem televize Joj. Vzbudit pozornost se jí nakonec povedlo a na představení nové reality show o influencerech...

Tenista Alcaraz randí se starší modelkou. Práskla to její sestra, je z něj paf

Když se modelka Brooks Naderová (28) ukázala v publiku na turnaji US Open, začalo se spekulovat o tom, že randí s jedním z tenistů. Původně ji bulvár spojoval s Jannikem Sinnerem (24). Její sestra...

Móda z cen MTV: Dámy předvedly nevkus a outfity jak z laciného šantánu

Na udíleni cen MTV Video Music Awards v americkém Elmontu to občas vypadalo jako v kabinetu kuriozit. Některé dámy se rozhodly hlavně šokovat, případně vsadily na lascivní a laciné outfity. Našlo se...

Focení aktů? Šla bych do toho, dokud to ještě jde, přiznává Inna Puhajková

Byla to její první letošní vyjížďka na kole a skončila po patnácti minutách. Moderátorka Inna Puhajková v centru Prahy uhýbala autu, které ji chtělo předjíždět a hodně zpomalila. Navíc proti ní jela...

Misska a vědkyně Michaela Tomanová předvedla sexy postavu v plavkách

Miss Universe Česko 2025 Michaela Tomanová (27) sklízí jeden úspěch za druhým. V Brazílii se zúčastnila jako jedna z mála vybraných světových Miss Universe přehlídek pro známé brazilské návrháře....

AI může hercům paradoxně pomoct, ale dabing asi zanikne, míní Lukáš Příkazký

Premium

Drama, detektivka, parodie... Tenhle herec škatulky moc neřeší. Spíš ho zajímá, aby každou postavu ztvárnil co nejlíp, poctivě. A třeba i s ohledem na to, jak často se s Lukášem Příkazkým potkáváme v...

15. září 2025

Soukalová vyhrála nad exmanželem. Musí jí vrátit miliony i lampičku a zrcadlo

Manželství bývalé biatlonistky Gabriely Soukalové (35) a badmintonisty Petra Koukala (39) skončilo rozvodem už před několika lety, k finální dohodě o majetkovém vyrovnání však došlo až nyní. Podle...

15. září 2025

Vyhráli jsme! Porazil jsem rakovinu, raduje se dobrodruh Svaťa

V květnu oznámil, že bojuje s rakovinou, v srpnu ukončil chemoterapie. Nyní má cestovatel a dobrodruh Svatopluk Kreidl (22), který je známý jako turista Svaťa, pro své fanoušky radostnou zprávu. Jeho...

15. září 2025  16:39

Amerika je děsná, stěžuje si Robin Wrightová. Herečka se přestěhovala za oceán

Americká herečka Robin Wrightová (59) promluvila o tom, proč se rozhodla přestěhovat do Velké Británie. Na anglickém pobřeží žije po boku partnera Henryho Smitha. Rodačka z Texasu popsala vztah s...

15. září 2025  13:44

Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci...

15. září 2025  12:17

Móda z Emmy: Sexy výstřihy i podivné kreace. Pánové se nebáli extravagance

Na udílení cen Emmy v Los Angeles se opět sešla filmová smetánka. Většina dam vynesla honosné róby, nechyběly i sexy výstřihy, pánové kromě klasiky zvolili i extravagantnější modely. Našly se ovšem i...

15. září 2025  10:46

Hlavní roli v Titanicu mohl hrát Ethan Hawke. Dnes je herec rád, že ji nedostal

S romantickým velkofilmem Titanic je neodmyslitelně spojena tvář herce Leonarda DiCapria. Kalifornský rodák však nebyl pro roli Jacka Dawsona zdaleka první volbou. Uvažovalo se i o americkém herci...

15. září 2025  9:41

Největší umění plastického chirurga? Když nikdo nic nepozná, říká Eva Dřevínková

Lékařka plastické chirurgie Eva Dřevínková odhalila zákroky, které běžně podstupují hollywoodské celebrity. Prozradila, které operace nejvíce omladí obličej a jak dlouho trvá rekonvalescence....

15. září 2025

V těžkých chvílích mi pomáhají moje děti, říká Kristýna Badinková Nováková

Ráda točí vážnější věci. I proto se herečce Kristýně Badinkové Novákové při vzpomínání na natáčení legendárních Pelíšků nejjasněji vybaví tklivá scéna, kdy se Jindřiška schová po maminčině smrti do...

15. září 2025

První odhalení ze Zrádců 2: do hry vstoupila vyšetřovatelka orlických vražd

Do druhé řady Zrádců vstoupila pod jménem Kateřina, ale dlouho jí falešná identita nevydržela. Nekompromisní vyšetřovatelku násilných zločinů Jiřinu Hofmanovou skoro okamžitě odhalil účastník soutěže...

14. září 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Od Cimrmanů ho vyhodili, roli komika nesnášel. Ukradený talent Jaroslava Uhlíře

Premium

Narodil se na schodech, nikdy neřídil auto a vyhodili ho z Divadla Járy Cimrmana. I takové střípky lze nalézt v životě skladatele Jaroslava Uhlíře, který v počtu hitů těžko hledá konkurenci. Označení...

14. září 2025

Všichni řešili jen velikost mého přirození, stěžuje si exsnoubenec Ariany Grande

Americký herec a komik Peter Davidson byl v roce 2018 zasnoubený se zpěvačkou Arianou Grande. Nyní sdílel své rozčarování nad tím, že od té doby na internetu kdekdo řeší jen to, jaký asi je v posteli.

14. září 2025  12:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.