Lukáš Příkazký o herectví a manželce

JAK MĚ ZMĚNIL SERIÁLOVÝ EMIL

Myslel jsem, že vůbec, ale ostatní měli někdy jiný názor. Jednou se mě v divadle Vašek Neužil zeptal, jestli mi není špatně. Prý jsem na jevišti otočil hlavu nezvykle pomalu a ještě mrknul asi třikrát pomaleji než normálně. Vůbec jsem si to neuvědomoval. Takže patrně jsem měl občas menší problém vystoupit z této seriálové role.

NA ČEM SE EMIL PODEPSAL

Určitě na vlasech. Musely se pořád dobarvovat. Denně jsem si myl hlavu speciálním šamponem. Když mě čekala epizodní role v jiném seriálu, tak aby se docílilo původní barvy, bylo potřeba se přebarvit, což vlasy dorazilo. Začaly řídnout. Navíc následovala další kosmetika. Ve finále mi nejvíc pomohl obyčejný kopřivový šampon za 45 korun.

Lukáš Příkazký Hrdý Jihomoravák s kořeny ve Strážnici, kde se mu pod kůži vryl folklor, vystudoval pražskou DAMU a dnes patří mezi velmi obsazované herce. Teď je třeba androidem Emilem v seriálu Parťák na baterky. Mnozí si ho vybaví jako policistu Lupínka v seriálu Rapl. Po odchodu z Vinohrad se stal členem souboru Dejvického divadla. Herectvím se živí i jeho bratr Marek.

TECHNOLOGIE U NÁS DOMA

Jsme asi úplně průměrná domácnost. Máme mobily, pračku. V obýváku stojí malá a docela stará televize. Nejmodernější je u nás možná vysavač, ovšem stále ruční. Představa chytré domácnosti mi přijde spíš děsivá.

MŮJ TRAPAS S KAFEM

Před prvním rande mi Veronika volala, že si jde koupit kávu a jestli nechci taky. Kafe nepiju, ale protože jsem nechtěl vypadat divně, rozpačitě jsem řekl, že bych rád latte.

(Veronika: Dost jsem se podivila, protože to je v podstatě kafe pro děti. Chudák ho se sebezapřením vypil.)

Až po letech jsi mi přiznala, že jsem byl trochu za blbce.

(Veronika: Ale ne. Každý má rád něco jiného.)

JAK TO MÁM S VÍROU

I díky prostředí, ve kterém jsem vyrostl, se považuju za křesťana. Ale jestli praktikující... Po přestěhování do Prahy jsem se od toho docela odřízl. Veronika mě k tomu i díky svému křtu zase trochu vrátila.

(Veronika: A ty jsi mi na Moravě zase ukázal úplně jiný rozměr. Když tam jsme, jdeme v neděli na mši, modlíme se před obědem...)

JAK ČASTO JSEM VE VLAKU

Zrovna zítra jedeme celá rodina na Moravu. I jinak jezdím dost často, protože Adam vlaky miluje. V cíli si buď prohlédneme nádraží, nebo jdeme třeba na hřiště. Nedávno jsme v Černošicích nakrmili kachny a jeli zpátky. Někdy během jednoho výjezdu zvládneme všechny dopravní prostředky.

KDE SI UDĚLÁM DÍLNU

Uvažuju, že bych se malinko zabydlel na půdě. Překvapilo mě, kolik je tam světla. Nemám rád slovo kutil a vlastně se za něj nepovažuju, ale když člověk potřebuje něco udělat, najednou zjistí, že nemá prostor. Možná bych zase začal i víc malovat.

(Veronika: Teď mě dostal maskou komára pro syna. Vyráběl ji čtyři dny a byla dokonalá.)

Veronika Příkazká

KDE JSME SE POZNALI

V Českém rozhlase, kde jsem dělala produkci pro Paměť národa. Lukáš zkoušel rozhlasovou hru. Vidět ji naživo bylo neuvěřitelně zajímavé. Posluchač například slyšel, jak někomu prorážejí lebku, což znamenalo, že někdo musel na vteřinu přesně páčidlem praštit do hlávky zelí.

(Lukáš: Na zkouškách se testovaly různé varianty, čím a do čeho bude nejlepší bouchnout.)

Režisér vypadal spíš jako dirigent.

JAK JSEM SE ZAMILOVALA

Z Českého rozhlasu se šlo do hospody, kde jsme se začali bavit o víře a mém rozhodnutí nechat se pokřtít, protože jsem předtím prošla nehezkým obdobím a v kostele jsem nacházela vnitřní sílu. Lukáš mi vyprávěl, že je křtěný od dětství. V jeden moment jsem se zahleděla do jeho očí. Byly tak nádherné. Osudový pohled.

Veronika Příkazká Manžela poznala před necelými devíti lety. Mají šestiletého Adama a tříletou Malvínu. „Brzy nás čeká velká změna. Adámek nastupuje v září do školy, Malvínka do školky. Bude to nová etapa,“ usmívá se absolventka mezinárodních vztahů, která pracovala v korporátu, na Úřadu vlády nebo jako produkční v různých organizacích.

JÁ A VÍRA V BOHA

Považuju se za praktikujícího křesťana. Zpočátku jsem měla tendence se stydět, protože jsem kolem sebe neměla věřící. Člověk ale postupně přirozeně přitáhne lidi stejného ražení, takže mi do života přišlo pár přátel, se kterými jsem svou cestu mohla sdílet. Víra je pro mě hodně důležitá.

KDY JSEM LUKÁŠE NEPOZNÁVALA

Když jsem v Dejvickém divadle viděla Richarda III., měla jsem husí kůži. Na jevišti nebyl Lukáš, ale někdo jiný. Už když se doma učil text, občas mi to nahánělo hrůzu. Laik najednou žasne nad hereckým uměním, když někoho důvěrně znáte a on je ve vteřině jiná osobnost. Ale vnímala jsem i jeho robota, i když Lukáš si myslí, že ne.

NEJVĚTŠÍ ROZDÍL MEZI NÁMI

Lukáš je neskutečně trpělivý a laskavý. Nepamatuju se, že by se s někým hádal. Já jsem temperamentní živel. Snažím se v tomhle alespoň částečně změnit.

(Lukáš: Ty mě zase učíš plánovat. Já jsem neuměl zacházet s časem a žil okamžikem.)

JAK TO MÁM S PRACÍ

Vyzkoušela jsem si různé pozice a postupně pochopila, že chci dělat něco, čím budu pomáhat a rozvíjet okolí a ideálně i sebe. Působila jsem třeba v organizaci pomáhající lidem z ulice zpátky do života. Teď jsou mým hlavním projektem děti a někdy si odběhnu do dobročinného obchodu. Práci chci řešit až poté, co v září nastoupí do školy a školky.

KDY JSEM NABOURALA

Jednou jsem cestou z hot jógy zapomněla zapnout mozek a lehce škrtla o kovový patník. Ale opravdu jen trošku. Jógu miluju, přemýšlím nad instruktorskými zkouškami. Když je čas, Lukáš se stará o děti a já se věnuju i akrobacii na tyči nebo kruhu.