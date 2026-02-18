„Kapelu máme asi rok. Ale není to kapela. My jsme předkapela. Kapel je na světě hodně a předkapel málo a my chceme hrát vždycky jako první,“ vysvětlil Pavlásek.
Se svou předkapelou Teambuilding neváhá předskočit ani těm největším světovým hvězdám. „Děláme ale předkapelu na dálku. Když máme koncert v Praze U Vystřelenýho oka, což je jediné místo, kde hrajeme naživo, a ten den mají Guns N’ Roses koncert v Mnichově, tak my jim děláme předkapelu na dálku,“ popsal.
Jedinečný je i jejich styl. „Hrajeme motivační folkrock. Je to žánr, který jsme sami vymysleli, protože jsme zjistili, že dnes každý rád někoho motivuje, vidíte všude videa, jak někdo někoho něco učí a poučuje, a my jsme zjistili, že to chybí v hudbě. Takže náš koncert je takové motivační školení a každá písnička je rada do života, jak být lepší,“ vysvětlil Pavlásek, který kromě toho dělá stále stand-up komika a hraje v divadle.
„Hraju improvizované divadlo s Martinem Zbrožkem a Pepou Poláškem. Jmenuje se to Milostný trojúhelník. Hodinu a půl improvizujeme a vymyslíme hru na jevišti před diváky,“ popsal.
„V divadle Semafor pak hraju ve hře Semafor naruby. Jiří Suchý ji napsal přímo pro mě a režíroval ji. Splnil se mi sen, že pracuji s panem Suchým,“ pochvaluje si komik, který je taky plodný literát. Vydal už řadu knih pro děti i dospělé. „Já píšu skoro furt. Píšu, když žena je doma, protože když doma není, tak taky nejsem doma,“ vysvětluje. „Pro manželství je dobré se co nejméně vidět,“ dodal Pavlásek.