Lukáš Pavlásek založil předkapelu. Předskakujeme na dálku, vysvětlil

Autor:
  12:07
Lukáš Pavlásek (47) se v Show Jana Krause ukázal jako plodný literát, žádaný komik, ale nově také jako zpěvák a muzikant. Založil předkapelu, která má jedinečný styl a předskakuje zásadně na dálku.

„Kapelu máme asi rok. Ale není to kapela. My jsme předkapela. Kapel je na světě hodně a předkapel málo a my chceme hrát vždycky jako první,“ vysvětlil Pavlásek.

Se svou předkapelou Teambuilding neváhá předskočit ani těm největším světovým hvězdám. „Děláme ale předkapelu na dálku. Když máme koncert v Praze U Vystřelenýho oka, což je jediné místo, kde hrajeme naživo, a ten den mají Guns N’ Roses koncert v Mnichově, tak my jim děláme předkapelu na dálku,“ popsal.

Lukáš Pavlásek v Show Jana Krause (únor 2026)
Lukáš Pavlásek s manželkou Denisou Pavlásek Cingelovou (únor 2025)
Pavlásek napsal už šest knih pro děti. Ta nejnovější se jmenuje Výprava do Cvokáčova.
Lukáš Pavlásek v Show Jana Krause (únor 2026)
25 fotografií

Jedinečný je i jejich styl. „Hrajeme motivační folkrock. Je to žánr, který jsme sami vymysleli, protože jsme zjistili, že dnes každý rád někoho motivuje, vidíte všude videa, jak někdo někoho něco učí a poučuje, a my jsme zjistili, že to chybí v hudbě. Takže náš koncert je takové motivační školení a každá písnička je rada do života, jak být lepší,“ vysvětlil Pavlásek, který kromě toho dělá stále stand-up komika a hraje v divadle.

„Hraju improvizované divadlo s Martinem Zbrožkem a Pepou Poláškem. Jmenuje se to Milostný trojúhelník. Hodinu a půl improvizujeme a vymyslíme hru na jevišti před diváky,“ popsal.

V našem vztahu jsem já ta zábavnější, říká manželka komika Lukáše Pavláska

„V divadle Semafor pak hraju ve hře Semafor naruby. Jiří Suchý ji napsal přímo pro mě a režíroval ji. Splnil se mi sen, že pracuji s panem Suchým,“ pochvaluje si komik, který je taky plodný literát. Vydal už řadu knih pro děti i dospělé. „Já píšu skoro furt. Píšu, když žena je doma, protože když doma není, tak taky nejsem doma,“ vysvětluje. „Pro manželství je dobré se co nejméně vidět,“ dodal Pavlásek.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Miluji tě. Zpěvačka Barbara Kanyzová potvrdila vztah se Štěpánem Kozubem

Ostravská zpěvačka Barbara Kanyzová se na Instagramu vyznala ze svých citů k...

Umělkyně Barbara Kanyzová a herec Štěpán Kozub tvoří pár už delší dobu. Až nyní ovšem zpěvačka na sociálních sítích jejich vztah potvrdila. Sdílela sérii fotek a videí, kde se vyznala ze své lásky.

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

Nevydržel to. Syn Bolka Polívky se rozplakal, když viděl hrát svoji lásku Julii

Jan Polívka (28. ledna 2026)

Jeden večer stál na jevišti a hned ten následující seděl Jan Polívka v hledišti, kde musel přihlížet tomu, jak se jeho láska Aneta Kalertová líbá a objímá s Oskarem Hesem. Na jevišti Švandova divadla...

Ta vyrostla! Meghan se na Valentýna pochlubila fotkou princezny Lilibet

Princezna Lilibet a princ Harry na snímku k Valentýnu (14. února 2026)

Vévodkyně ze Sussexu Meghan na Valentýna na sociálních sítích sdílela fotku svého manžela Harryho spolu s jejich dcerou Lilibet. Výjimečně je malé princezně vidět trochu do tváře. Doposud princ se...

V roli moderátorky už ji neuvidíte. Obsluhuji v restauraci, říká Monika Leová

Moderátorka a bývalá miss Monika Leová

Monika Leová (34) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o rodině, dětech i o práci v restauraci. Práci modelky se dnes už věnuje jen nárazově, k moderátorství na plný úvazek se také neplánuje vrátit....

Jsem z toho rozhozená. Myslela jsem si, že je jiná, říká Hanychová o Koktové

Ornella Koktová s Agátou Hanychovou

Mají spolu podcast na placené platformě a vystupovaly jako nejlepší kamarádky. Agátu Hanychovou (40) ovšem překvapilo, jak dopadla oslava narozenin její parťačky Ornelly Koktové (33). Influencerka...

18. února 2026  9:43

Denise Richardsová slaví 55. Můj klíč k sexy tělu? Tanec a chůze, říká modelka

Modelka a herečka Denise Richardsová oslavila 55. narozeniny.

Denise Richardsová se v 90. letech proslavila svými filmovými rolemi, později se pravidelně objevovala na stránkách bulváru kvůli svému bouřlivému vztahu s hercem Charliem Sheenem, kterého si později...

18. února 2026  9:22

Máma je nešetří, a tak sedmiletá dvojčata Lejly Abbasové strachy nespí

Lejla Abbasová

Už i její sedmiletá dvojčata Ben a Teo mluví o válce a taky o penězích, které můžou lidem v zasažených oblastech pomoct. Když Lejla Abbasová odcházela z domova na koncert pořádaný na pomoc Súdánu,...

18. února 2026

Kellnerovi, Krejčířovi, zrada matky i rozvod. Ornella Koktová bilancuje

Ornella Koktová v dokumentu Ornella Life (2026)

Ornella Koktová (33) si k narozeninám nadělila desetidílný dokument s bonusy o svém životě s názvem Ornella Life. Přiznala v něm rozvod s manželem Josefem Koktou (68), zavzpomínala také na jejich...

18. února 2026

Ornella Koktová oznámila rozvod. Skončila jedna etapa mého života, říká

Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Influencerka Ornella Koktová se fanouškům na své 33. narozeniny svěřila s překvapivou zprávou. Oznámila rozvod s manželem Josefem Koktou (68), se kterým má tři děti. Pár byl spolu 14 let.

17. února 2026  20:30

Čtyři manželky, ale děti žádné. Co trápilo Roberta Duvalla mimo filmové plátno

Robert Duvall a Luciana Pedraza tančí na jeho hvězdě na chodníku slávy v...

Měl čtyři manželky a přiznal i řadu přítelkyň, ale rodinu s žádnou nezaložil. Americký herec Robert Duvall známý z filmů Kmotr či Apokalypsa o chybějících potomcích moc nemluvil. Podle svých kolegů...

17. února 2026  16:43

Nechal jsem se na dva dny zavřít do Bohnic, prozradil herec Ondřej Malý

Ondřej Malý v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (17. února 2026)

Herec Ondřej Malý (60) v pořadu 7 pádů Honzy Dědka prozradil, proč se nechal na dva dny dobrovolně zavřít do Bohnic. Byl to pro něj velký zážitek a rozhodně se mu to vyplatilo.

17. února 2026  15:15

Daniel Krejčík si zlomil ruku. V márnici jich máme habaděj, vzkázal mu táta

Daniel Krejčík

V lednu si zlomil nos, nyní je to ruka. Herec Daniel Vymětal Krejčík s humorem sobě vlastním přemýšlí, co to bude další měsíc. Svým sledujícím na sociálních sítích vysvětlil, jak ke zranění přišel a...

17. února 2026  14:21

Konečně se mnou mluví jako s někým s mozkem, tvrdí Kristen Stewartová

Kristen Stewartová (Cannes, 24. května 2022)

Na filmovém plátně už ji neuvidíte. Život herečky totiž vyměnila za režii. Kristen Stewartová (35), hvězda filmové série Stmívání, se svěřila, jak se změnil její život po tomto kariérním přerodu. „K...

17. února 2026  13:30

Nemohla jsem ani vstát z postele, přiznala Mel C poruchu během působení Spice Girls

Skupina Spice Girls (1994)

Melanie Chisholmová (52) alias Mel C a Sporty Spice ze světově proslulé kapely Spice Girls nedávno otevřeně přiznala, jak hluboce na ni v 90. letech působil tlak na dokonalé tělo a vzhled. „Cvičila...

17. února 2026  12:04

Advantage Consulting, s.r.o.
SOUSTRUŽNÍK - náborový bonus až 130.00 Kč

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Dcera Gwyneth Paltrowové přiznala estetické zákroky. Ne vždy se to povede, říká

Apple je dcerou herečky Gwyneth Paltrowové a frontmana kapely Coldplay Chrise...

Apple Martinová (21), dcera herečky Gwyneth Paltrowové (53) a frontmana kapely Coldplay Chrise Martina (48), se rozhodla otevřeně promluvit o estetických zákrocích. Studentka prestižní soukromé...

17. února 2026  9:18

Denisa Grossová promluvila o partnerovi. Nejvíc mi záleží na názoru maminky, říká

Denisa Grossová a její partner Filip Hořejš (Špindlerův mlýn, 26. ledna...

Herečka Denisa Grossová (27) vyrazila s muzikálem Snowboarďáci do Špindlu a v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že její srdce nepatří pouze divadlu. Promluvila o svém milostném vztahu a svěřila se,...

17. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.