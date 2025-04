„S Ivou to úplně svatba nebyla. To jsme tehdy vymysleli takovou fámu. Napadlo nás to cestou z Ameriky,“ prozradil Pavlásek.

„Iva má ve zvyku v letadle držet někoho za ruku, já jsem seděl vedle ní, a jak mě držela, ona měla prsten, tak říkala, co kdybychom si takhle ty ruce vyfotili, jako že jsme se vzali v Americe, to by bylo fór. Tím to vzniklo,“ popsal komik.

„Pak jsme spolu v jednom seriálu hráli manžele a napadlo nás, že nám ti manželé jdou, tak jsme začali tvrdit, že jsme kdysi měli svatbu a že jsme se strašně rychle rozvedli. Že jsme spolu byli chvilku asi půl roku, že to byl mladický úlet, taková legrace jako svatba ve Vegas. Takovou příhodu jsme k tomu měli,“ vzpomíná Pavlásek.

Zpráva o jejich krátkém manželství se roznesla a nějakou dobu se tato informace objevovala v článcích i jejich životopisech na různých serverech.

„Ono se to rozšířilo, tak nám bylo blbý to vyvracet. Tak jsme to nechali. Trochu jsme to i přikrmovali a furt to žilo. Dokonce i máma se mě ptala, proč jsem ji nepozval,“ říká Pavlásek, který ještě v době, kdy byl zasnoubený se současnou manželkou tvrdil, že s Pazderkovou byli svoji, ale jen z legrace a že to byla „svatba na zkoušku.“

V plánu bylo říct pravdu až po skutečné Pavláskově svatbě. V roce 2022 se oženil s PR manažerkou Denisou Cingelovou. „To byla pěkná svatba. Já jsem měl na starosti alkohol a moje žena ten zbytek,“ vzpomíná na svoji skutečnou veselku Pavlásek.