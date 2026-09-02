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Doma i ve společnosti jsem vtipnější já, říká manželka Lukáše Pavláska

Denisa Pavlásek Cingelová a Lukáš Pavlásek

Denisa Pavlásek Cingelová a Lukáš Pavlásek | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Lukáš Pavlásek s manželkou Denisou Pavlásek Cingelovou (únor 2025)
Lukáš Pavlásek v Show Jana Krause (únor 2026)
Lukáš Pavlásek v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (15. dubna 2025)
Lukáš Pavlásek
31 fotografií
Herec, komik a spisovatel Lukáš Pavlásek (48) se s Denisou Pavlásek Cingelovou (33) se seznámili na festivalu ve Slavonicích a manželé jsou již čtyři roky. V rozhovoru pro Magazín DNES promluvili o vztahu, společných zájmech i cestování. Prozradili také, kdo je doma větší vtipálek.

Denisa Pavlásek Cingelová o vztahu a rekonstrukci

CO NA LUKÁŠOVI NEJVÍC MILUJU
Je to nesmírně hodný a čistý člověk, nikoho takového jsem nikdy nepotkala. Lehce negativní je, že ne všichni mají čisté úmysly, což Lukáš pro svoji dobrotu nevidí. Taky se o všechny kolem sebe upřímně zajímá a pečuje. A hodně mi imponuje jeho vzdělanost a přehled.

JAKÉ BYLY NAŠE ZAČÁTKY
Když jsme si spolu začali, Lukáš byl ve StarDance a současně něco natáčel. I když toho měl moc, často jsme si vyrazili a do ranních hodin si povídali. Asi mu o mě šlo. Chodila jsem na přenosy, vždycky s nějakou kamarádkou. Ovšem jak postupoval, už mi kámošky skoro docházely. (smích) Právě na jednom přenosu StarDance jsem se setkala s Lukášovou maminkou, s níž máme krásný vztah. Vídám se s ní i sama.

Denisa Pavlásek Cingelová

Lukáš Pavlásek s manželkou Denisou Pavlásek Cingelovou (únor 2025)

S Lukášem se poznali před jedenácti lety na festivalu ve Slavonicích, kde v jeden moment seděli vedle sebe a začali si vyprávět vtipy. Před čtyřmi lety se vzali. Pracuje v PR agentuře, která se soustředí hlavně na hudbu. V minulosti působila v médiích. Vyrostla na Českolipsku, do Prahy se přestěhovala na začátku střední školy.

KOLIKRÁT SE MNOU TANČIL
Dvakrát, na rande a na svatbě. Pokaždé jsme měli jediné přání: už aby to bylo za námi.
(Lukáš: Já prostě nerad tancuju. Hlavně tedy na muziku. Buď stojím a poslouchám hudbu, nebo nad něčím přemýšlím. Mně jdou totiž pořád hlavou nějaké myšlenky.)

JAKÉ NÁS ČEKÁ DOBRODRUŽSTVÍ
Propojení našeho 3+1 s vedlejším 1+1 a z toho plynoucí velká rekonstrukce na 5+1. Mám menší obavy, protože Lukáš je na rozdíl od mého hrr stylu děsně nerozhodný. V krámě deset minut vybírá chleba. Jedno ale víme jistě: ruku k dílu nepřiložíme, protože na manuální práci jsme leví.

KDO JE DOMA VTIPNĚJŠÍ
Většinou já, doma i ve společnosti. Říká to hodně lidí, kteří nás znají.
(Lukáš: Já jsem vtipný i skrytě. Totiž... mě baví pozorovat.)
Ano, Lukáš je velký pozorovatel. Hodně mých hlášek převzal do svých vystoupení.

KDY ZASE PŮJDEME DO ZOO
Naše vycházky do zoo... (zasněně se usměje) Do pražské máme vždycky permici, abychom podpořili zvířátka, a snažíme se tam zajít několikrát do roka. Líbí se nám nejen pražská, která patří mezi nejlepší na světě, rádi zahrady navštěvujeme i po světě.

JAKÉ MÁM ZLOZVYKY
Možná jsem někdy až otravná tím, jak doma pořád něco otírám. A občas jsem zbytečně vzteklá a hysterická. Prostě vznětlivá. Sice se snažím dávat si pozor, ale je mi to přirozené. Ale zase si nepřiměřenost svého chování dokážu uvědomit a umím se omluvit.

Magazín DNES+TV

NAŠE OBLÍBENÁ KAPELA
Rolling Stones. Jejich nová deska u nás hraje pořád.
(Lukáš: Sbírám o nich úplně všechno.)
Je na nich krásně vidět, jak člověku prospívá, když dělá, co opravdu miluje.

Lukáš Pavlásek o knihách a cestování

KOLIK CHYSTÁM KNIH
Docela dost, jak je ostatně mým zvykem. Na podzim vydám dvě knihy poezie, jednu pro dospělé a druhou pro děti. Připravený mám soubor povídek, který vyjde patrně na jaře. Hotová už je i sbírka básní o Praze, s níž ale ještě počkám. A rozepsaný je průvodce Nezvalovou Prahou o místech spojených s Vítězslavem Nezvalem.

CO BYCH VÁM ZARECITOVAL
Říkám si, že by možná bylo pěkné, kdyby se u vás objevila nějaká báseň. Třeba z mé chystané sbírky básní o Praze. Jmenuje se Václavské náměstí 1990 a začíná takhle: V pasáži leží vločka sněhu / v osm půjdeme do kina / spadla sem jako do příběhu / Bruce Willis je náš hrdina...

Lukáš Pavlásek

Lukáš Pavlásek v Show Jana Krause (únor 2026)

Absolutně ho vystihuje pojem činorodý. Do povědomí veřejnosti vstoupil především jako stand-up komik, což je stále jedna z jeho hlavních činností. Píše knihy, texty k písním i divadelní hry. V divadle taky hraje, stejně tak ve filmech a seriálech. Moderuje. Účinkuje v televizních reklamách. Dotančil až do finále StarDance. Má (před)kapelu Teambuilding.

KDO JE PILNĚJŠÍ ČTENÁŘ
Čtení milujeme oba, ale víc knih zvládnu já, protože odjakživa čtu hrozně rychle. Vždycky mám rozečtených víc knih najednou. Máme obrovskou knihovnu roztříděnou podle různých kritérií. Jen se mě, prosím, neptejte na přesný počet knih. Jako vystudovaný knihovník bych to měl mít zkatalogizované a spočítané, jenže nemám.

V ČEM MĚ DENISA ZMĚNILA
Mohl bych vyjmenovat hodně věcí. Určitě o sebe víc dbám.
(Denisa: Bohužel se mi nepodařilo, aby taky líp dbal o domácnost. Třeba lednice vypadá narvaná, jenže polovina z toho jsou prázdné obaly, které Lukáš místo vyhození vrátí.)
Ale ve spoustě věcí jsem se zlepšil. Na všechno mám lepší vkus. Taky díky Denise víc chodím do galerií.

NAŠE PROCHÁZKY PRAHOU
Máme ji rádi a baví nás spojovat si místa s historií. V centru jsme skoro pořád, já po něm chodím od dětství, žiju tu od narození.
(Denisa: Milujeme třeba pasáže. Zajímáme se o historii míst. Naše procházky jsou často spojené s konkrétními literárními autory. Někdy vyrazíme i s partou.)

TOKIO VERSUS NEW YORK
Tohle asi nerozsoudíme. Obě velkoměsta často navštěvujeme. V Japonsku se nám líbí slušnost, všudypřítomný řád a čistota. New York je špinavý, smradlavý, ale máme rádi jeho energii a vychutnáváme si procházky po místech spojených s filmy, hudbou nebo knihami. Třeba místa, kde natáčel Woody Allen. Asi o kousek vyhrává NYC.

CO PRO MĚ ZNAMENÁ SEMAFOR
Pan Suchý je odjakživa mým vzorem. Mám doma všechny jeho knihy. Jednou mě oslovil, že se chystá napsat a režírovat hru, ve které nehodlá hrát, a nabídl mi roli. Byl jsem neskutečně poctěný. Hra se jmenuje Semafor naruby a podle všeho se dost líbí. Přijďte se podívat!

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