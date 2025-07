Festival ve Varech skončil.

Řekli jsme si, že si počkáme, než to oznámíme.

Přece jen chceme taky svoji chvilku slávy, neb máme 16 letou tradici.

Tedy světe virtuální a nejen ty, rozhodli jsme se, že jsme se naší cesty manželské a partnerské nabažili a přejdeme do formátu přátelského, kamarádského.

Dáme teď prostor spekulacím a k tomu jsme společně vybrali pár fotografií, kde nám to sluší.

Dětem jsme to řekli

Maminkám taky

Teď tedy vám