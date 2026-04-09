Poupěnka porodila, do týmu přibyla další blonďatá víla

Petra Škraňková
  8:12
Představitelka Víly Poupěnky, kterou milují české děti předškolního věku, se stala maminkou. O Velikonocích porodila dceru, dala jí jméno Meda. Zpěvačka a tanečnice Barbora Waschingerová o tom informovala rodiče svého publika na sociálních sítích. V oblíbené show Štístko a Poupěnka od ledna nevystupuje.
Dvojici Štístko a Poupěnka představují Lukáš Kunz a Barbora Waschingerová | foto: Sociální sítě Štístka a Poupěnky

Víla Poupěnka Barbora Waschingerová porodila dceru Medu.
Víla Poupěnka Barbora Waschingerová oznámila v říjnu 2025 těhotenství.
Dvojice Lukáš Kunz a Barbora Waschingerová jsou jako Štístko a Poupěnka hvězdou číslo jedna u dětského publika v Česku. Na konci roku oznámili změnu v programu, od ledna Poupěnka kvůli očekávanému porodu nevystupovala.

V sobotu 28. března porodila své první dítě. „Ahoj broučkové a rodičové, opět se vám hlásím, ale tentokrát už ne sama. 28.3. přibyla do našeho týmu další blonďatá víla a já bych vám ráda představila svoji holčičku Medu. Všechno proběhlo bez komplikací a já i Medunka jsme v pořádku,“ informovala na facebookovém účtu Štístko a Poupěnka.

Představitel Štístka Lukáš Kunz od ledna nezůstal sám. Dětem nabízí nové představení nazvané A kde je Poupěnka?, ve kterém hrají další dvě víly Houpalka a Hopsalka.

Za projektem stojí slovenský režisér Jaroslav Mottl, který si ověřil jeho úspěšnost na Slovensku dvojicí Smejko a Tanculienka. Mottl je i autorem všech písniček Štístka a Poupěnky.

Jejich hity Jojojo, nenene, Vlk a kůzlátka nebo Čert a Káča dnes znají statisíce dětí. Dvojice se přitom poznala až díky tomuto projektu. „Na Slovensku působí Smejko a Tanculienka a stejná rodinná firma se rozhodla udělat něco podobného v Česku, protože tady nic takového nebylo. Přijeli sem, udělali konkurz a vybrali nás,“ popsala vznik Štístka a Poupěnky Waschingerová v rozhovoru pro MF DNES před pěti lety.

V civilním životě Bára a Lukáš dvojici netvoří. O tom, kdy se vrátí Poupěnka na pódia, zatím nemluví.

