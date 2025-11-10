Platím si všechno sám, říká Lukáš Hejlík, který „kritizuje“ české podniky

Autor:
Vlastní více než osm tisíc knih, mezi nimi i řadu kuchařek. Sám podle nich nevaří, ale jeho manželka Veronika ano a dokonce dobře. Lukáš Hejlík se ovšem stravuje hodně mimo domov. I proto, že „loví“ dobré restaurace do své Gastromapy.
Lukáš Hejlík

Lukáš Hejlík | foto:  Petr Kozlík, MAFRA

Herec, moderátor a food bloger Lukáš Hejlík
Lukáš Hejlík (Praha, 28. června 2021)
Lukáš Hejlík
Herec a znalec hospod Lukáš Hejlík, tvůrce Gastromapy, vypráví, jak se změnila...
51 fotografií

„Poslední rok a půl už si knihy fyzicky nepořizujeme, protože jich máme tři plné knihovny ve dvou nemovitostech. Já měl svého času obsesi, sbíral jsem různé edice. Teď si kupujeme spíš elektronické knihy, občas i nějakou audioknihu,“ vypráví Lukáš Hejlík.

Že by byl také sběratelem autogramů se říct nedá, ale přesto má některé knihy podepsané. Například Danem Brownem nebo Usainem Boltem. K jejich autorům se dostal díky Listování – scénickému čtení, s nímž jezdí po celé republice. Knihy doma třídí manželka Veronika, která je větším čtenářem než on. Ale moc jich zpátky do oběhu nedává, i když myšlenku, se kterou přišel Knihobot a další nezavrhuje.

Lukáš Hejlík

Manželka podle knih i vaří. A jde jí to prý líp a líp. Lukáš Hejlík je spíš improvizační typ. Oba si přitom udržují štíhlou postavu. „Já to posílám do výšky, mám sto devadesát tři centimetrů,“ usmívá se Hejlík, který porce v restauraci zásadně dojídá celé.

„Pocházím se severních Čech a jsem vychovaný velmi šetřivě. Sice za jídlo utratím hodně, ale pak ho vždycky dojím. Když jezdíme s kolegy na zájezdy a jdeme společně do restaurace, vždycky jim říkám: Rád vás pozvu, ale mám jednu podmínku. Musíte si objednat něco jiného než já. Pak svoje jídlo sdílíme a ochutnáváme navzájem, což tady u nás není až tak typické, ale jižanské národy, Asie i celá Amerika to tak dělají,“ vypráví.

Jídlo pak i hodnotí, ale snaží se vyvarovat příkrých soudů. „Je to dáno i tím, že od samého začátku, co vytvářím Gastromapu, je mým cílem upozorňovat na dobrá místa. A i když k nim mám třeba nějaké technické připomínky, tak pořád jsou doporučeníhodná,“ říká.

Jiří Vejdělek, Lucie Macháčková, Lukáš Hejlík a Daniel Krejčík na křtu knihy Historky all inclusive

I tak ale občas narazí. „Některé podniky neumí s kritickými připomínkami pracovat. Uráží je to. Ale i to se už pomalu mění. A já jsem se zvětšujícím se dosahem Gastromapy i mnohem zodpovědnější. Uvědomuji si sílu jejího dopadu. Takže nad vším teď už víc přemýšlím, abych někomu doslova neublížil. Ale to se může stát, i když restauraci chválíte. Proto se snažím svoje hodnocení zveřejnit ve chvíli, kdy následující dva dny má daná restaurace zavřeno. Aby se nestalo, že hned druhý den tam přijde o sto lidí víc než obvykle, což bývalo docela běžné. Takže i na to musím myslet. Protože vy sice pomůžete, ale ne tak úplně,“ vysvětluje Hejlík.

Když je v zahraničí, zajde si i do michelinské restaurace, aby takzvaně zůstal v obraze, ale nejvíc ho baví cestovat po Česku a objevovat krásná místa v regionech. Ať je to kavárna, bistro nebo jenom stánek. „Třeba dneska jel jsem z Aše do Prahy, měl jsme hlad a žízeň a půldruhé hodiny času. Tak jsem se podíval do své mapy tipů a vyrazil na konkrétním místo, kde jsem si objednal jídlo, snědl ho, zaplatil, ale napíšu o tom až za měsíc a půl,“ popisuje celý proces.

Někde ho už poznávají, jinde ne. „Běžně se mi stává, že mi řeknou, ať útratu neplatím, ale já odpovídám, že musím. Protože ti lidé, kteří sledují Gastromapu, mě už hlídají. Proto zveřejňuji účtenky z podniků, které jsem navštívil. Aby viděli, že nejsem podjatý. Ale žijeme ve společnosti kulturních válek, takže kdo chce, tomu věří, kdo nechce, nevěří,“ říká Hejlík, kterého žene kupředu důvěra stálých sledujících.

Lukáš Hejlík

Svoji zálibu propojil s rodičovstvím. Na Netflixu je k vidění cestovatelský pořad Spolu a hladoví, který točil před čtyřmi lety se svojí dcerou Klárou z prvního manželství.

Pořád se také věnuje herectví. V seriálu Ratolesti, který vysílá Česká televize, hraje starostu. Předtím si zahrál v seriálu Vlastně se nic nestalo. A je i v Ordinaci v růžové zahradě, i když, jak sám říká, v hibernujícím stavu.

Zúčastňuje se konkurzů a na jednom se dostal hodně daleko. Jenom o chlup prohrál „souboj“ s Igorem Orozovičem o roli partnera zavražděné spisovatelky Simony Monyové v novém seriálu TV Nova.

Lukáš Hejlík a jeho druhá manželka Veronika (27. srpna 2019)

K herectví tíhne i jeho desetiletý syn Vojta, kterého má se svojí současnou manželkou, bývalou modelkou. „Vojtovi se moc líbilo, jak děláme Listování pro děti. Takže jsme na jeho škole založili kroužek Listování a děláme divadlo z knížek, učíme děti dramatickému čtení. Je to docela zábavné, ale taky náročné,“ říká Hejlík.

Syn si prý vede dobře, ale jestli bude dělat herectví, zatím netuší. „Já ho do toho netlačím, ať se sám rozhodne,“ dodává Hejlík, který s Jiřím Vejdělkem a Danielem Krejčíkem pokřtil knihu Lucie Macháčkové Historky all inclusive.

Jiří Vejdělek napsal s Macháčkovou, která je mimo jiné spoluautorkou scénářů k seriálu Ratolesti, celovečerní film, jenž vychází z jejich předchozích knih. Zatím se jmenuje Hubatá a má autobiografické rysy. Hlavní ženskou roli by ve filmu měla hrát Tereza Ramba a mužskou David Švehlík. Ale režisér uvažuje i o obsazení Lukáše Hejlíka.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Patrik Hezucký skončil na invalidním vozíku. Může za to hubnutí, uvedl moderátor

Moderátor Patrik Hezucký v podcastu Lepší už to nebude (listopad 2025)

Moderátor Evropy 2 Patrik Hezucký (55) překvapil kolegy, když přijel na natáčení podcastu s názvem Lepší už to nebude na invalidním vozíku. Letitý parťák Leoše Mareše (49) v poslední době velmi...

Česko má po 13 letech světovou Miss Earth. Korunku získala Natálie Puškinová

Natálie Puškinová zvítězila na Filipínách v soutěži krásy Miss Earth. Stala se...

Česko má další světovou královnu krásy. Mezinárodní soutěž Miss Earth 2025 vyhrála ve filipínské Manile studentka Natálie Puškinová (21). Je druhou českou nositelkou tohoto titulu.

Princ Andrew hostil ve Windsoru na oslavě osmnáctin své dcery Epsteina i Weinsteina

Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein a Ghislaine Maxwellová na oslavě 18....

Britský král Karel III. zbavil svého bratra Andrewa titulů i poct a vystěhoval ho z jeho královského sídla, rezidence Royal Lodge. To vše kvůli skandálu kolem Jeffreyho Epsteina, do kterého je Andrew...

Princ Andrew si v Thajsku objednal čtyřicet prostitutek za pouhé čtyři dny

Britský princ Andrew (Budapešť, 10. září 2018)

Bratr britského krále Karla III. Andrew, který přišel mimo jiné kvůli aféře s finančníkem Jeffreym Epsteinem o tituly, před lety dováděl v Thajsku. Podle královského historika Andrewa Lownieho si...

Zazářila v Prcičkách, roky ji kritizují kvůli hubenosti. Tara Reidová slaví 50

Mena Suvari, Jason Biggs, Tara Reidová, Alyson Hanniganová a Shannon Elizabeth...

Americká herečka Tara Reidová se proslavila rolí studentky Vicky v teenagerovské komediální sérii Prci, prci, prcičky. Kariéru této blondýnky, která na přelomu tisíciletí díky svým ženským křivkám...

Jakmile smrděli kriminálem, šel jsem od nich, vzpomíná Kopta na devadesátky

Václav Kopta

„Čestmír by o sobě řekl, že je srdcař, že má rád kluky od fotbalu, že se snaží pomáhat dobré věci a holt občas musí přistoupit i k tvrdším metodám, když někdo nechce poslouchat. Ale jinak je to z...

10. listopadu 2025

Platím si všechno sám, říká Lukáš Hejlík, který „kritizuje“ české podniky

Lukáš Hejlík

Vlastní více než osm tisíc knih, mezi nimi i řadu kuchařek. Sám podle nich nevaří, ale jeho manželka Veronika ano a dokonce dobře. Lukáš Hejlík se ovšem stravuje hodně mimo domov. I proto, že „loví“...

10. listopadu 2025

Kdo jsou účastníci show Zrádci 2, kolik jich odhalili a kdy bude poslední díl

Moderátor Zrádců Vojta Kotek

Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...

9. listopadu 2025  21:48

Lukáš Pollert vidí ve svém synovci jeho otce Ivana Trojana

Josef Trojan ve filmu Nepela (2025)

Josef Trojan, který ztvárnil v autobiografickém snímku Nepela olympijského vítěze v krasobruslení, měl na premiéře silné rodinné zastoupení. Matku Kláru, staršího bratra Františka, strýce Lukáše...

9. listopadu 2025  13:22

Mám pocit, že mladá generace je furt unavená, říká Roman Zach

Roman a Prokop Zachovi v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (4. listopadu 2025)

Herec Roman Zach (52) nechtěl, aby byl jeho syn Prokop (20) herec. Teď spolu často spolupracují a už se s tím smířil. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka si ale na synovu generaci postěžoval.

9. listopadu 2025  10:21

Elizaveta Maximová hledala inspiraci v blázinci, Pavel Kříž by to udělal taky

Pavel Kříž

Elizaveta Maximová přibrala osm kilo, na půl roku se nechala „zavřít“ na psychiatrii a posléze maskérkami zošklivit, aby mohla ve filmu Máma věrně zahrát mentálně postiženou Lilian. Její kolega Pavel...

9. listopadu 2025

České blondýnky bodují. Světové Miss Kuchařová, Pyszková, Fajksová a Puškinová

Taťána Kuchařová, Krystyna Pyszková, Tereza Fajksová a Natálie Puškinová

Česko má na svém kontě další titul ze světové soutěže krásy. Před pár dny se novou Miss Earth 2025 stala Natálie Puškinová. Třináct let před ní si tento titul odnesla Tereza Fajksová. Světovou Miss...

9. listopadu 2025

Princové v Americe. William byl hvězdou na pláži, Harry vtipkoval o pleši

Princ William v Brazílii a princ Harry v Kanadě

Oba v Americe, ale každý na jiné polokouli. Princ William navštívil Brazílii, kde řešil klima. Jeho mladší bratr Harry se v Kanadě setkal s válečnými veterány a řešil také „průšvih“ s kšiltovkou....

8. listopadu 2025  12:28

Bude z ní zpěvačka? Dara Rolins nazpívala duet s dcerou Lolou

Dara Rolins a Laura Homolová

Dara Rolins překvapila své fanoušky. Na prvním ze dvou koncertů v Bratislavě se v pátek na pódiu představila také její dcera Laura, které přezdívá Lola. Zazpívaly spolu duet.

8. listopadu 2025  9:39

Ve čtyři to zabalili a odjeli na Hlubokou. Mayerová vzpomíná na svatbu s Kostkou

Kalendář Proměny Fantazie 2026 - Září: Carmen Mayerová a Petr Kostka - KOSTKOVI...

Carmen Mayerová byla úplně paf, když viděla, jak se cena za fotografii, na které ji s manželem zachytily Lenka Hatašová s Monikou Navrátilovou, šplhá nahoru. Nakonec si ji domů odnesli majitelé...

8. listopadu 2025

Švormová má svoje zásady. Kokain na jevišti odmítla a kouření markýrovala

Libuše Švormová v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Nejvíc jí toho předala její pedagožka Vlasta Fabiánová. Díky ní se naučila Libuše Švormová na jevišti krásně a srozumitelně mluvit. Její hlas pak oslovil i milovníky Angeliky. I když je herečce už...

8. listopadu 2025

Manželství s Milošem Formanem jí vzala ruská okupace. Viděli se pak jen párkrát

Věra Křesadlová a Miloš Forman

Věra Křesadlová zemřela ve věku 81 let. Stála po boku Miloše Formana v dobách jeho začátků i prvních úspěchů. Jejich společná cesta se přerušila po jeho emigraci do USA, právně zůstali manželi víc...

7. listopadu 2025  15:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.