Sexualita herců by se neměla tolik řešit, míní hvězda TY a Bílého lotosu

Magazín Attitude si herce vybral na obálku svého nejnovějšího čísla, a tak v souvislosti s tím vznikl i nový rozhovor. Gage se v něm svěřuje s tím, že se kvůli roli v seriálu Bílý lotos veřejnost až příliš zajímala o jeho sexuální orientaci.

„Lidé za mnou chodili a ptali se, proč jsem ukradl homosexuální roli, když jsem hetero,“ říká. Naráží tím na téma, které se v Hollywoodu poslední dobou řeší čím dál častěji – konkrétně to, zda by příležitost hrát homosexuální postavy měli dostávat pouze homosexuální herci. Někteří lidé mají totiž zjevně pocit, že hraje-li gaye heterosexuál, „ukradne“ tím tuto možnost herci, který je gay i v reálu.

Lukas Gage v seriálu TY (2023)

„Je to dvojsečné. Není nic nespravedlivého, když se obsazení děje v duchu diverzity a inkluze, aby příběh vyzněl co nejuvěřitelněji. V jiných případech je ovšem nutné pamatovat na to, že je stále řeč o herectví, a herci by měli mít k dispozici svobodný výběr nejrůznějších rolí,“ uvádí k této problematice Gage. „Mělo by se k tomu přistupovat s rozvahou a benevolentně. Nelíbí se mi, když se kvůli tomu pořádají jakési hony na čarodějnice,“ dodává.

Jako příklad špatného jednání vnímá především situaci, kdy podobnému naléhání čelil jeho mladší kolega Kit Connor (20). Ten hrál v seriálu Srdcerváči roli Nicka, avšak jemu bylo tou dobou pouhých osmnáct let. „Tahle šikana ho dohnala k tomu, aby se ohledně svojí orientace veřejně svěřoval už v osmnácti,“ podotýká Gage. „Tohle rozlišování, co ještě má být veřejné a co už soukromé, vnímám jako hodně matoucí.“

Sám Lukas Gage se přitom svou orientací netají – v roce 2023 byl několik měsíců sezdán s jednačtyřicetiletým Chrisem Appletonem, kadeřníkem Kim Kardashianové. Svatbu měli v dubnu v Las Vegas, oddávala je sama Kim a na obřadu jim zpívala Shania Twainová; ještě do konce roku se však rozešli. Počátkem letošního roku byl herec pro změnu spatřen, jak se na párty herecké asociace SAG-AFTRA líbá s herečkou Annou Campovou.