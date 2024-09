Po vyhoření jsme se vrátili z Ameriky, říkají taneční hvězdy StarDance

Lukáš Bartuněk o StarDance a životu v Americe

MOJE TANEČNÍ ZAČÁTKY

Bavil mě tenis, s tancem jsem začínal pozdě, až ve dvanácti. Asi jsem to měl po rodičích v krvi. Když založili taneční školu, začal jsem do ní chodit a zanedlouho jsem si uvědomoval, že mi to šlo ze všech nejlíp.

(Kateřina: A dobře se na tanec balily holky, viď?)

Přesně tak. Však to byl taky jeden z důvodů, proč jsem u tance zůstal.

Lukáš Bartuněk V soutěži StarDance bude partnerem zpěvačky a herečky Lucie Vondráčkové. V tanci navázal na rodinnou tradici, jeho rodiče Eva a Petr Bartuňkovi tvořili jeden z nejúspěšnějších párů, nyní působí jako trenéři a porotci v prestižních mezinárodních tanečních soutěžích. Založili taneční školu Maestro, v níž jsou Lukáš a Kateřina lektory kurzů pro veřejnost. Vystudoval IT obor na britské univerzitě Prague College v Praze.

PARTNERSTVÍ NEJEN V TANCI

Stává se, že životní partneři a partnerky na ty taneční žárlí. Pokud nejsou z branže, někdy těžce snášejí, když vidí dotyky, které jim připadají intimní. Ne každý chápe, že jde jen o tanec.

(Kateřina: Taneční páry spolu jezdí na soutěže, spí spolu v hotelích, často na jednom pokoji, mají společné tréninky, tráví spolu spoustu času. Připadá mi přirozené, když jsou zároveň životními partnery.)

NEJVĚTŠÍ SPOLEČNÉ ÚSPĚCHY

Třetí místo na mistrovství světa v Show Dance. Zážitek bylo i vystoupení na největší soutěži German Open Championships ve Stuttgartu, měli jsme ovace vestoje. Sál byl plný nejlepších tanečníků a bývalých mistrů světa a ti všichni nám tleskali. Rádi vzpomínáme i na vystoupení se stopadesátičlenným orchestrem v Carnegie Hall.

KDE VŠUDE JSME TANČILI

Ve většině evropských zemí, na mnoha místech Spojených států, v Číně, ve Vietnamu, na Tchaj-wanu, v Dominikánské republice. Všechna místa už si ani nevybavujeme.

NÁŠ ŽIVOT V AMERICE

Čtyři roky jsme tam vystupovali, vedli taneční studio, učili tanec. Nejdříve v New Jersey, pak na Long Islandu. Narodil se nám tam syn. Jenže přišel covid a bylo těžké vše zvládat. Babičky nemohly přijet pomoct. Pořád jsme jen pracovali, až jsme nakonec oba prošli vyhořením a rozhodli se vrátit.

JAK SE SYNEM MLUVÍME

Díky tomu, že se narodil ve Spojených státech, má americké občanství. Takže se náš malý Američan jednou může rozhodnout, že tam bude studovat a pracovat. Proto s ním mluvím anglicky a Kateřina česky. Jsou mu čtyři a plynně ovládá oba jazyky.

NAŠE ZKUŠENOST SE STARDANCE

Oba jsme v ní podruhé. Já tančil v roce 2013 s violistkou Jitkou Hosprovou, Káťa minule s Vávrou Hradilkem. Teď poprvé procházíme soutěží společně. Ale už máme i jednu zajímavou zkušenost. Po čtvrtém místě na mistrovství světa nás pozvali vietnamští organizátoři StarDance na jejich semifinálové kolo. Půjčili jsme si jejich celebrity a tančili s nimi místo jejich partnerů. Takže víme, jak funguje StarDance ve Vietnamu, což se jen tak někomu nepoštěstí.

Kateřina Bartuněk Hrstková o manželovi a tanci

JAK JSME SE SEZNÁMILI

Komplikovaně. Lukáš chtěl tančit se mnou, ale trenér mi to neřekl, protože nechtěl, abych kvůli tomu odešla z klubu. O rok později jsem chtěla s Lukášem tančit já, ale jeho trenér řekl, že jsem na něj stará, že bych ho vytáhla do vyšší kategorie. Nakonec jsme spolu začali tančit v roce 2006 a o rok později už jsme spolu chodili.

Kateřina Bartuněk Hrstková Ve StarDance letos tančí s hercem Oskarem Hesem. S manželem Lukášem patří mezi taneční špičku. V kategorii Latin Show Dance jsou čtyřnásobní mistři republiky a v roce 2016 získali třetí místo na mistrovství světa. O rok dříve navíc byli ve světové konkurenci čtvrtí a mají i řadu dalších úspěchů z mezinárodních soutěží. Vystudovala Fakultu tělovýchovy a sportu Univerzity Karlovy.

MOJE TANEČNÍ ZAČÁTKY

Dělala jsem gymnastiku, balet, judo. K tanci mě dovedla maminka. Dva roky jsem se v tom nějak plácala. S prvním partnerem jsme pak na první soutěži byli poslední, tak jsme se rozhodli raději skončit. Dva dny nato mě oslovil kluk, do kterého jsem byla zamilovaná a který už měl vytančenou třídu B, jestli bych nechtěla tančit s ním.

NÁŠ NEJOBLÍBENĚJŠÍ TANEC

Dřív to bylo Show Dance, teď nás baví American Smooth, tedy styl, který jsme se naučili, když jsme žili v Americe. Je to waltz, tango, valčík a foxtrot, ale má volnější pravidla než evropské tance, ve kterých nesmíte opustit držení. Při Smoothu se můžete pustit, podtáčet, je tam tolik možností jako v latině. Pro představu, American Smooth tančí ve filmech od Disneyho všechny princezny – Popelka, Sněhurka, Kráska.

JAK ZVLÁDÁME STARDANCE

Je to těžší, než když jsem tančila loni jen já. Máme totiž čtyřletého syna. Nechtěli jsme ho přes léto dávat do školky, tak jsme museli hodně plánovat, kdo kdy bude na tréninku. Hodně věcí muselo jít stranou, abychom vše zvládli a sladili. Minule, když Lukáš ve StarDance netančil, mi pomáhal a radil. Teď se pereme o to, kdo kdy bude mít jakou zvedačku, protože jich moc na výběr není, a když už nějakou někdo z nás zařadí, druhý ji nemůže použít taky.

CO RÁDI DĚLÁME

Často se synem navštěvujeme dětské zábavní parky. Většinou je to tak, že tam rodiče mohou dělat vše s dětmi, takže zkoušíme klouzačky, trampolíny i lezecké stěny. Je to hezké, protože se tak vracíme do dětství. Já chodím ráda i do přírody, což Lukáš moc nemusí. Ten raději hraje hry na počítači.

V ČEM JE LUKÁŠ VÝJIMEČNÝ

Je vystudovaný IT specialista a zároveň zručný řemeslník. Klidně by mohl dělat hodinového manžela. Umí vše opravit, umí to s elektronikou, umí vyrobit cokoliv od hrací skříňky po kočičí škrabadlo.

(Lukáš: Baví mě tvořit, vyrábět nebo si něco navrhnout a vytisknout na 3D tiskárně.)

Zírala jsem, když maturoval. Dobrovolně si přibral i nepovinné předměty, tak jich nakonec měl šest. Zatímco já šílela a učila se už od zimy, on byl v klidu, a přesto udělal všechny.