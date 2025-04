Luděk Staněk popsal, jak přišel o řidičské oprávnění. „Bylo to na skútru, zastavili mě policajti, byla jedna ráno. Rozhodně to nikomu nedoporučuju. Zastavili mě, prostě jsem musel říct, že jedu jenom z hospody. To už víte, že se řítíte do maléru, teď přemýšlíte, co byste udělal,“ vzpomíná.

Ze svého přešlapu se ale prý poučil. „Papíry už mám zpátky. Jezdím naprosto předpisově, chci, aby to tak zůstalo. Nic takového nechci opakovat. Jsem ztrestán,“ dodal.

V pořadu Impulsy Honzy Benešovského byla řeč i o podcastech, humoru nebo o spolupráci, kterou Staněk navazuje s Rádiem Impuls, kde bude pravidelným glosátorem aktuálního dění.

Luděk Staněk je mimo jiné aktivní jako stand-up komik a točí svůj pořad, kde s nadsázkou glosuje aktuální události. Humor vnímá jako hru s hranicemi. Podle něho nejde dělat humor bez toho, aniž by se dotkl nějakého typu nebo skupiny lidí.

„Takže pak je to jenom o tom, kolik snesete vy, když ten humor děláte a pak kolik toho snese vaše okolí, když ten humor poslouchá. Myslím si, že se humor nedá dělat tak, aniž by porušila nějaká společenská tabu, aniž byste někoho alespoň minimálně dotkl,“ říká.

Staněk se věnuje také tvorbě podcastů, které vydává se svým kolegou Milošem Čermákem. „Je to rostoucí médium, v Česku to ještě taková síla nebude, tady na tom trhu dominují zatím stará média. Říká se ale, že v Americe podcasty vyhrály prezidentské volby,“ prohlásil.

„V podcastech vás neomezuje takové to lineární vysílání, jako v rádiu. Můžete tam mluvit, jak dlouho chcete. Můžeme si povídat čtyři hodiny a jediné co nás může zastavit nebo přerušit jsou naše močové měchýře,“ dodává v nadsázce.