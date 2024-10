Lucie Zedníčková rekonstruuje statek. Stojí ji to čas, nervy a peníze

„Seriál sleduje osudy trojice kamarádů, kteří se vracejí na vesnici, kde vyrůstali. A můj syn Oliver si tam otevře hospodu. Já s tím nesouhlasím, takže jsem naštvaná,“ poodkrývá herečka děj nového rodinného seriálu. „V té vesnici mají jednotlivé rodiny své příběhy a různě se tam intrikuje, ale všechno v humorném duchu.“

Sama momentálně žije v Praze, v domě svého přítele, protože statek, který si koupila, zatím opravuje. Předtím ovšem nečekaně prodala dům, který měla za Prahou. „Líbilo se mi tam to prostředí i pozemek, ale co na něm postavíte? Jenom novostavbu. A když jsem v ní pak začala žít, zjistila jsem, že to není nic pro mě. Chybělo mi, že ten dům nemá žádného ducha. Tak jsem ho prodala,“ popisuje cestu k vysněnému statku.

Daniel Kadlec, Lucie Zedníčková a Jan Komínek v seriálu Kamarádi (2024)

„Přitom všechny moje kamarádky, které jsou víceméně staré jako já (v listopadu bude herečce 56 let, pozn.red.) se chytaly za hlavu: Zbláznila ses? V tomhle věku prodávat barák, aby sis mohla koupit starý statek, který musíš celý zrekonstruovat? Kdybys ho neprodala, mohla sis vyložit nohy nahoru, popíjet kafe, kouřit cigárko a být v klidu,“ prozradila herečka. „Jenomže já jsem typ, který nemá rád kompromisy. Přišlo mi, že to tam není ono, že to nemá tu vůni ani atmosféru, kterou miluji. Mám ráda staré věci.“

Jenomže si na sebe upletla bič, protože dát stoletému neudržovanému statku nový život je časově i finančně náročné. „V podstatě všechno restaurujeme, takže se to táhne. Stará okna jsme nechali repasovat, sháníme půdovky,“ popisuje aktuální situaci. „Sice jsme si nechali udělat topení v podlaze, ale řemeslníci přitom nesměli poškodit starou dlažbu. Takže kachle jednu po druhé vyndali, očistili. Kdybychom je to nechali vymlátit, bylo by to hotové o půl roku dřív a levnější.“

Vesnice, ve které statek koupila, je nedaleko Berouna a není nijak veliká. „Nejsou tam žádné ulice, jenom popisná čísla domů a žije tam asi pět set obyvatel. Za mě úplně super!“ libuje si. Že si musí zvykat na nové lidi, obchody, eventuálně lékaře, jí starosti nedělá. „K lékaři nechodím. Na Zličín je to po dálnici autem dvacet minut, takže tam si nakoupím a po vesnici netrajdám. Maximálně naložím psy a jedu s nimi někam do lesa na procházku, což dělám i teď, takže pro mě se nic moc nemění. Nejdůležitější je, že budu mít to svoje, kam se můžu zavřít.“

Lucie Zedníčková a její dcera Amélie Pokorná v pořadu Máme rádi Česko (2024)

Pozemek kolem domu je menší než ten předchozí, což vnímá jako výhodu. „Předtím jsem jezdila se sekačkou po zahradě celý den, teď to bude jednodušší,“ těší se.

Na statek se s ní přestěhují i její psi. Má tři, všechny retrívry, protože toto plemeno miluje. „Nejstarší Majušce je jedenáct. Vždycky byla obézní, takže je celoživotní dietářka a najednou začala polehávat, tak jsme si říkali, že asi přišel její čas a že si pořídíme nové štěně. Našla jsem chovnou stanici a jely jsme si tam s dcerou vybrat psí holčičku. Jenomže už byly rozebrané, tak nám paní nabídla chlapečka. Já si vybrala Falka, Amálka Huberta, a protože jsme se nedohodly, kterého z nich si odvezeme domů, máme nakonec oba. Hubert je Amálky, Falko můj, ale dcera bydlí v bytě v podnájmu, kdežto já mám u domu zahradu, tak bývá často u mě,“ popisuje herečka.

Ráda by k nim přibrala časem dalšího společníka. Jejím snem je mít vlkodava, kterého už kdysi chovala. Snesli by se prý bez problémů. „Vlkodav je hodný jouda a retrívr se taky nikdy s nikým nerve,“ říká. „Ale nevím. Když pak člověk jede na dovolenou, tak pohlídat tři psy je docela problém, a pokud bych k nim měla ještě vlkodava, tak bych asi neodletěla nikdy nikam.“

Do rodinné smečky patří ještě dvě dospělé děti. Dcera Amélie, která si zahrála v několika seriálech jako například Krejzovi, Sestřičky, Hvězdy nad hlavou, bude letos maturovat na francouzském gymnáziu a rozhoduje se, kam na vysokou. Na DAMU to spíš nevypadá.

Syn Mikuláš, který se médií straní a záměrně nefunguje ani na sociálních sítích, je jazzový pianista. Nedávno vystupoval s Janem Smigmatorem na soukromé párty v Malostranské besedě, kde si s nimi zazpíval americký herec Kevin Spacey, držitel Oscara za hlavní mužskou roli ve filmu Americká krása, který byl tou dobou v Praze.

Zatímco role Světlany Musilové v seriálu Kamarádi předepisuje Lucii Zedníčkové být ambiciózní matkou, v soukromí je herečka pravý opak. „Pro mě je důležité, aby moje děti byly šťastné. Žádné další ambice nemám. A součástí štěstí je podle mě dělat práci, která člověka baví a naplňuje. Takže svým dětem přeji, což se zatím i plní, aby dělaly, co je opravdu těší. Aby nechodily do práce z povinnosti nebo proto, že si tam vydělají peníze, ale s radostí a těšily se na ni. Ať už to bude jakákoliv práce,“ uzavírá Zedníčková.