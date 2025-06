Lucie Zedníčková se netrefí do míče, dcera vyhrála mistrovství světa v tanci

„Už se tam maluje a do měsíce bychom tam měli bydlet. Požádala jsem si o dotaci Oprav dům po babičce, díky které se celá ta přestavba hodně urychlila. Je to jedna z mála pobídek, které fungují a mají logiku. Primárně je určena mladým rodinám, aby se zarazila výstavba gigantických novostaveb. Když si koupí starší domek, přitom nemusí být právě po babičce, dostanou nějaké peníze na jeho rekonstrukci. A já splnila všechny podmínky, díky čemuž jsem tu dotaci taky dostala. Ale samozřejmě do toho vkládáme i vlastní finance, bez nich by to nešlo,“ popisuje herečka.

Přestavby domů jsou jejím celoživotním koníčkem. Jinak v podstatě žádného nemá. „Když se člověk věnuje profesi, která ho baví, tak ho nepotřebuje, protože ta práce ho nabíjí. Pro mě je koníček dělání toho baráku, práce na statku, nebo takové ty dodělávky a výmysly, které nikdy nekončí. To mě bude bavit pořád. Ale že bych přišla z natáčení, zavřela se do garáže a začala tam lepit letadýlka nebo vyšívat, tak takhle to nemám,“ říká Lucie Zedníčková.

Neholduje ani pravidelnému sportování. „Já patřím s cigárem do kavárny,“ usmívá se. Být součástí dámského fotbalového týmu v primáckém seriálu Kamarádi je pro ni tudíž protiúkol. „Vztah k tomu sice nemáme, ale hrozně nás to všechny baví a na natáčení se těšíme. Protože točit se Švancim je strašná sranda,“ říká herečka o Petru Švancarovi, který hraje jejich trenéra. „Přitom míčové hry, mezi které patří i fotbal, jinak nesnáším. Ale je to i tím, že jsem úplně dřevo a do toho míče se netrefím.“

Daniel Kadlec, Lucie Zedníčková a Jan Komínek v seriálu Kamarádi (2024)

I když má ráda samotu, na venkově, kam se bude stěhovat, už byli zaznamenáni sousedy. „Jsme tam pro ně taková raritka,“ usmívá se herečka. Do zrekonstruovaného statku se bude stěhovat s partnerem. Děti už mají každé svoje bydlení.

„Synovi bude osmadvacet a už pět let má přítelkyni, tak by bylo divné, kdyby ještě bydlel s námi. A Amálka už taky bydlí dva roky samostatně. Ale fungujeme perfektně, máme pěkné vztahy, scházíme se pořád. S Amálkou i několikrát do týdne, se synem minimálně jednou, tak doufám, že tam za mnou budou jezdit,“ vypráví Zedníčková, ke které odjakživa patří i psi. „Zvířata miluji. Dalo by se říct, že jim věřím víc než lidem,“ prozrazuje na sebe.

Zatímco syn Mikuláš se věnuje hudbě a nerad na sebe jakkoliv v médiích upozorňuje, dcera Amélie Pokorná hraje v primáckém seriálu Zoo Nové začátky. „Moje postava je ambiciózní, má svoje sny a jde si za svým. Dala jsem jí ale, myslím, trošku ráznějšího ducha. Původně měla být jemnou blondýnkou, ale já když hraji, tak mi jdou víc energičtější polohy,“ usmívá se Amélie.

Lucie Zedníčková a její dcera Amélie Pokorná v pořadu Máme rádi Česko (2024)

Před pár dny dokončila střední školu, na kterou asi nikdy nezapomene. „Chovali se tam ke mně úžasně, moc mi vycházeli vstříc, žádné házení klacků pod nohy jsem nezažila. Naopak, úplně neskutečně mě podporovali, abych se mohla věnovat i natáčení,“ vzpomíná Amélie na gymnáziu Jana Nerudy. „Bylo to náročné, protože ta škola je dvojjazyčná a studovala jsem ve francouzštině, ale mám to už za sebou a ten jazyk mi nikdo nevezme.“

Líbilo by se jí odjet na zkušenou do světa, studovat v rámci Erasmu ve Francii, ale zatím to jako reálné nevidí. „Teď mám práci na Primě, tak si toho vážím a nebudu ji opouštět. Určitě ale francouzština není poslední jazyk, který jsem se učila,“ vypráví Amélie, která už byla přijata na několik vysokých škol. Zatím ale ještě není rozhodnutá, na kterou z nich nastoupí. Lákají ji humanitní studia i přírodní vědy.

Kromě herectví a školy se věnuje také modernímu tanci. Dosáhla v něm vynikajícího úspěchu, když pod vedením Ivany Malé vyhrála před sedmi lety mistrovství světa jednotlivců v contemporary dance. „Kvůli natáčení Zoo a škole jsem si dala na chvíli od tance pauzu. Potřebovala jsem si trochu vydechnout, protože předchozí roky pro mne byly hodně stresující. Ale to neznamená, že jsem s tancem skončila. Jsem součástí ViViD Dance Company,“ dodává.