Za roli Dany Stodolové mě odsoudili, protože jsem věřící, říká Lucie Žáčková

Do kin co nevidět vstoupí dlouho očekávaný film Amerikánka, který je slovy režiséra Viktora Tauše: „Skutečný příběh desítek tisíc dětí, které vyrůstaly v dětských domovech v komunistickém Československu.“ Již z ukázek je patrné, že půjde ve všech ohledech o nevšední snímek. Na co se mají diváci připravit?

To si bude muset najít každý sám. Nerada mluvím o filmech předem a návodně, nerada říkám, co od nich očekávat. Ráda se o nich bavím po zhlédnutí, když už je co rozebírat. Umělecké dílo způsobuje v každém něco jiného, umění má překračovat hranice myslitelna a představitelna.

Může se stát, že člověk neumí moc žít, ale skrze umění mu to jde lehčeji.