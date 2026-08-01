Místo tradičních médií se vydala cestou digitální platformy a od února přišla s vlastním a již úspěšným podcastem Na Výbornou. „Vystoupila jsem mimo svou komfortní zónu a moc si to užívám. Hlavně tvůrčí svobodu,“ říká s tím, že svůj televizní projekt Výborná SHOW rozhodně neopouští.
Vypadá to, že jste se rozhodla vzít svůj život do vlastních rukou a vydala se na „sólovou“ dráhu…
To ale dělám celý život. Odejít po dvaceti letech z velkého vysílacího domu bylo moje svobodné rozhodnutí a jsem ráda, že jsem ho udělala. Věřím tomu, že jsem tvůrce vlastního života. Nebo si to tak alespoň přeju. Nechci životem profičet a zjistit, že to nakonec z padesáti procent nebyla moje volba.
Bylo hezké si uvědomit, že pro lidi nejste nějaká celebritka, ale člověk, jehož akceptují jako člena domácnosti. To umí jenom rádio, protože hlas z rozhlasové bedýnky nebo podcastu je ten, který je s vámi ráno v koupelně, když stojíte ještě ve spodním prádle u zrcadla.