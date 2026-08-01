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Lucie Výborná: Po odchodu z rádia bylo těžké vstát. Stavím si nový životní půdorys

Lubor Černohlávek
  20:00

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Lucie Výborná | foto: JaroslavFikota/ČT

Tvrdí o sobě, že odmítá shnít v bačkorách. Její životní tempo však k ničemu takovému nesměřuje. Jeden týden rozmlouvá s dalajlamou v indické Dharamsale, druhý už sedí v expedičním autě a uhání za dalším dobrodružstvím… Oblíbená moderátorka Lucie Výborná po dvaceti letech opustila veřejnoprávní rozhlas a vstoupila do nové profesní etapy.

Místo tradičních médií se vydala cestou digitální platformy a od února přišla s vlastním a již úspěšným podcastem Na Výbornou. „Vystoupila jsem mimo svou komfortní zónu a moc si to užívám. Hlavně tvůrčí svobodu,“ říká s tím, že svůj televizní projekt Výborná SHOW rozhodně neopouští.

Vypadá to, že jste se rozhodla vzít svůj život do vlastních rukou a vydala se na „sólovou“ dráhu…
To ale dělám celý život. Odejít po dvaceti letech z velkého vysílacího domu bylo moje svobodné rozhodnutí a jsem ráda, že jsem ho udělala. Věřím tomu, že jsem tvůrce vlastního života. Nebo si to tak alespoň přeju. Nechci životem profičet a zjistit, že to nakonec z padesáti procent nebyla moje volba.

Bylo hezké si uvědomit, že pro lidi nejste nějaká celebritka, ale člověk, jehož akceptují jako člena domácnosti. To umí jenom rádio, protože hlas z rozhlasové bedýnky nebo podcastu je ten, který je s vámi ráno v koupelně, když stojíte ještě ve spodním prádle u zrcadla.

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