Z Antarktidy musí každý odvážet zpět své exkrementy, říká Lucie Výborná

„Je to tak, že co si na Antarktidu přivezete, musíte si také odvézt. Odpadky si dáte do pytle a vezete si je s sebou zpátky. Stejně tak exkrementy. Tam nejsou bakterie, které by to rozložily, to by tam zůstalo. Co tam necháte, to tam fakt leží,“ popsala Lucie Výborná v talkshow 7 pádů Honzy Dědka.

„Na nejvyšší horu Antarktidy jsem lezla s kamarádem Hynkem a s horským vůdcem. Když jsme ji slezli, chtěli jsme si všechny věci rozdělit zpátky na sáňky. A říkali jsme si: Kdo ponese ty hovna. A kamarád Hynek pronesl filozofickou větu: Každý si veze svoje hovna. Myslím si, že na tom něco je,“ říká rozhlasová a televizní moderátorka.

„Dovezli jsme to Američanům zpátky na základnu. Oni to napěchovali do nádob a odvezli do Jižní Ameriky. Co se s tím děje v Jižní Americe, to už nevím,“ pobavila Výborná, pověstná svojí vášní pro horolezectví.

Lucie Výborná v netradičních šatech z outdoorového materiálu. "Napsali o nich, že je to spacák, po kterém steče každá ostuda," říká moderátorka (Český lev, 2015)

Za sebou má výšlap už na více než šedesát čtyřtisícovek. V Rozhlase, kde si na své adrenalinové výlety bere dovolenou, jsou už připraveni i na variantu, že se nevrátí.

„Když jsem jela na K2, odcházela jsem z redakce s batohem plným vysílacích potřeb. Vyběhl za mnou editor, jestli mám připravený nekrolog na Jaroše. Říkala jsem, že samozřejmě nemám. On se na mě podíval a říkal: Vidíš a my už tvůj připravený máme,“ vzpomíná.

„Vrátila jsem se zpátky k počítači, zalogovala jsem se, zadala jsem Výborná – nekrolog. A byl tam. Ale nenašla jsem odvahu si to pustit. Mělo to dvě minuty třicet,“ prozradila Honzovi Dědkovi moderátorka, která ze svých zážitků z vrcholů napsala knihu. Na jejím přebalu pózuje v netradičních šatech.

„Šaty jsou z outdoorového materiálu. Chtěla jsem je vydražit, vzala jsem si je kdysi na Českého lva, aby se dobře dražily. Ale napsali o nich: Spacák, po kterém steče každá ostuda. Dražba ještě neproběhla. Vezmu je asi ještě na karlovarský festival nebo něco takového, protože ty šaty prostě budu dražit pro dobrou věc,“ dodala Výborná.