Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Autor:
  10:45
Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023) | foto: Profimedia.cz

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (září 2023)
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (květen 2023)
Zdeněk Polívka, Lucie Vondráčková, Milan Enčev
27 fotografií

„Znáte to, když se vám život sype a je vám nejhůř se vším všudy,“ začal své oznámení o rozchodu Polívka.

„Chci oznámit rozchod s Luckou. Dávám něco takového poprvé ve svém životě veřejně, poněvadž jsem byl roky pod silným mediálním tlakem a rád bych ho tímto už ukončil,“ napsal. Zároveň uvedl, že nebude odpovídat na otázky týkající se důvodů rozchodu a žádá o respektování soukromí. „Ani já, ani Lucka nejsme veřejným majetkem,“ zdůraznil.

Museli mě resuscitovat, řekl o zdravotních potížích přítel Vondráčkové Polívka

„Nebudu psát trapná klišé s přáním a lítostí pro veřejnost. Každý z nás to zná a prošel si tím. I o tom je život. Jede se dál,“ uvedl Polívka.

„Kdo mě skutečně zná, ví, že jsem Lucku měl upřímně rád, a doufám, že bude šťastná. Nezapomenu,“ dodal.

Lucie Vondráčková se zatím k rozchodu nevyjádřila.

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (září 2023)
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka
Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (květen 2023)
27 fotografií

Herečka s mladším zápasníkem začala chodit v roce 2022 a společně si pořídili psa. V letech 2011–2019 byla Vondráčková provdaná za hokejistu Tomáše Plekance, s nímž má syny Matyáše (14) a Adama (10).

zdenek.polivka

„ZNÁTE TO, KDYŽ SE VÁM ŽIVOT SYPE A JE VÁM NEJHŮŘ, TAK SE VŠÍM VŠUDY.”
„CHCI OZNÁMIT ROZCHOD S LUCKOU.”
„JASNÝ ANI PES Z TOHO NEBUDE ŽRÁT, KOČKA PŘESTANE VRTIT OCASEM.”
„DÁVÁM NĚCO TAKOVÉHO POPRVÉ VE SVÉM ŽIVOTĚ VEŘEJNĚ, PONĚVADŽ JSEM BYL ROKY TEĎ POD SILNÝM MEDIÁLNÍM TLAKEM, A RÁD BYCH HO TÍMTO UŽ KONEČNĚ UKONČIL!”
„NA OTÁZKY A DŮVODY NEHODLÁM ODPOVÍDAT !!!”
„JE TO NAŠE SOUKROMÁ ZÁLEŽITOST.”
„RESPEKTUJTE TO PROSÍM.”
„ANI JÁ ANI LUCKA NEJSME VEŘEJNÝM MAJETKEM, DĚKUJI.”
„NEBUDU PSÁT TRAPNÁ KLIŠÉ S PŘÁNÍM A LÍTOSTÍ PRO VEŘEJNOST, A DOBRÉ MÍNĚNÍ.”
„KAŽDÝ Z NÁS TO ZNÁ, A PROŠEL SI TÍM.”
„I O TOM JE HOLT ŽIVOT.” „JEDE SE DÁL.”
„KDO MĚ SKUTEČNĚ ZNÁ VÍ, ŽE JSEM LUCKU MĚL UPŘÍMNĚ RÁD.” „A DOUFÁM ŽE BUDE ŠŤASTNÁ.”
„NEZAPOMENU.”
THE END…

3. prosince 2025 v 10:00, příspěvek archivován: 3. prosince 2025 v 10:33
oblíbit odpovědět uložit
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Nejčtenější

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Patrik Hezucký je na morfinu, na Vánoce by ale mohl být doma, prozradil Leoš Mareš

Patrik Hezucký a Leoš Mareš

Leoš Mareš (49) navštěvuje svého parťáka z rádia Patrika Hezuckého (55) denně v benešovské nemocnici. V Ranní show Evropy 2 prozradil, že je Hezucký aktuálně na morfinu, ale neztrácí humor a věří, že...

Po špatné zkušenosti s partnerem se padesátnice Alena rozhodla najít muže nahá

Alena se svlékla v Naked Attraction (premiéra 3. prosince 2025)

Alena je sama už deset let. Po špatných zkušenostech z posledního vztahu se coby milovnice adrenalinové zábavy rozhodla zkusit i odvážný způsob seznamování bez oblečení. V Naked Attraction se svlékla...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

3. prosince 2025  10:45

Holky z OnlyFans nám nevadí, ale do vztahů je nehledáme, říkají Bacheloři

Vysíláme
Hosty pořadu Rozstřel jsou Martin a Miroslav Dubovičtí - bratři Bacheloři....

Dvojčata Miroslav a Martin Dubovičtí prošli reality show Bachelor, aby našli lásku. Jeden už má dceru s Veronikou Kopřivovou, druhý je zatím bezdětný, oba ale touží po rodině. V pořadu Rozstřel...

3. prosince 2025

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

3. prosince 2025

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

3. prosince 2025  6:21

Jsem první z Janových žen, která se postavila na zadní, říká Pavlína Saudková

Jan Saudek a Pavlína Saudková. Stále si vykají, ale po nějaké chvíli vám to...

Jsou spolu už dvacet jedna let. Dost možná i proto, že se Pavlína Saudková vzepřela přání svého partnera, světově uznávaného fotografa Jana Saudka, aby byla ženou v domácnosti.

3. prosince 2025

Byl jsem poblíž, vzpomíná Jan Dlouhý na střelbu na Filozofické fakultě

Jan Dlouhý (11. listopadu 2025)

„Tatínek se o něj nezajímal a maminka spáchala sebevraždu. Našel ji v šesti letech oběšenou na věšáku,“ popisuje Jan Dlouhý postavu Darryla, kterého hraje v inscenaci Monstrum v Divadle v Řeznické....

3. prosince 2025

Mám obavy, že kvůli AI se rozpadne základní důvěra mezi lidmi, říká moderátor Stach

Premium
Daniel Stach. Už třináct let moderuje pořad Hyde Park Civilizace....

Daniel Stach už třináct let moderuje pořad Hyde Park Civilizace. Vede rozhovory s nejlepšími vědci světa tak, aby jim diváci rozuměli. Rád se zapojil i do říjnového volebního vysílání, ale televizní...

2. prosince 2025

Řídím bez brýlí, snad nenabourám, napsala influencerka chvíli před smrtí

Kolumbijská motocyklová influencerka Karen Sofía Quiroz Ramírezová zahynula ve...

Kolumbijská motocyklová influencerka Karen Sofía Quiroz Ramírezová (†25), známá na sociálních sítích jako Bikegirl, napsala na Instagram, že si na motorku nebere brýle a doufá, že kvůli tomu...

2. prosince 2025  12:02

Mé vzory? Odvážní lidé, jako můj dědeček, který přežil holokaust, říká Maxová

Tereza Maxová, Praha, 2025

Tereza Maxová v rozhovoru pro iDNES.cz popsala, s jakými těžkými a bolestivými životními příběhy se setkala za téměř třicet let fungování její nadace, která pomáhá dětem. Promluvila také o svých...

2. prosince 2025  11:55

Jak Mia vyhrála Zrádce 2: manipulační techniky z její hry krok za krokem

Vítězka druhé řady Zrádců Mia a moderátor Vojtěch Kotek ve finále show (30....

Mia, zrádkyně s posláním, v reality show Zrádci dovedla svou hru k dokonalosti. Ani v posledním kole ji nikdo neodhalil a odnesla si celou výhru v hodnotě jeden milion a 19 tisíc korun. Před...

2. prosince 2025  10:43

Vítězkou soutěže miss pro plus size ženy je Žaneta Lillien Hubinková z Prahy

Žaneta Lillien Hubinková z Prahy se stala vítězkou Miss Plus Size Modelky ČR...

Šestý ročník soutěže Miss Plus Size Modelky ČR zná svou vítězku. Stala se jí Žaneta Lillien Hubinková z Prahy, která si získala přízeň veřejnosti svým šarmem i osobností. Hlasování probíhalo stejně...

2. prosince 2025  10:30

Mareš popsal návštěvy u Hezuckého, ten mluví o tryzně a světle, které ho dohání

Patrik Hezucký už bude možná příští díl podcastu Lepší už to nebude natáčet v...

Ranní show na Evropě 2 má za sebou další mimořádně silné a emotivní vysílání. Leoš Mareš popsal několik nových dojemných momentů z nemocničních návštěv u svého parťáka Patrika Hezuckého, který je už...

2. prosince 2025  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.