„Znáte to, když se vám život sype a je vám nejhůř se vším všudy,“ začal své oznámení o rozchodu Polívka.
„Chci oznámit rozchod s Luckou. Dávám něco takového poprvé ve svém životě veřejně, poněvadž jsem byl roky pod silným mediálním tlakem a rád bych ho tímto už ukončil,“ napsal. Zároveň uvedl, že nebude odpovídat na otázky týkající se důvodů rozchodu a žádá o respektování soukromí. „Ani já, ani Lucka nejsme veřejným majetkem,“ zdůraznil.
„Nebudu psát trapná klišé s přáním a lítostí pro veřejnost. Každý z nás to zná a prošel si tím. I o tom je život. Jede se dál,“ uvedl Polívka.
„Kdo mě skutečně zná, ví, že jsem Lucku měl upřímně rád, a doufám, že bude šťastná. Nezapomenu,“ dodal.
Lucie Vondráčková se zatím k rozchodu nevyjádřila.
Herečka s mladším zápasníkem začala chodit v roce 2022 a společně si pořídili psa. V letech 2011–2019 byla Vondráčková provdaná za hokejistu Tomáše Plekance, s nímž má syny Matyáše (14) a Adama (10).