Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Lucie Vondráčková: Synové mají velikou toleranci. Vědí, že mají prdlou mámu

Autor:
Lucie Vondráčková (46) má z manželství s Tomášem Plekancem (43) dva syny. Matyáš (14) a Adam (11) se podle herečky a zpěvačky museli smířit s její vášní pro chůzi. A nejen o tom promluvila v rozhovoru pro iDNES.cz.
Lucie Vondráčková
Lucie Vondráčková se na Instagramu pochlubila svými syny. Starší Matyáš už maminku přerostl o hlavu. (srpen 2026)
Lucie Vondráčková
Lucie Vondráčková
55 fotografií

Když se řekne seriál Ulice, ve kterém již delší dobu účinkujete, co vám probleskne hlavou z pozice herečky a z pozice lidí, kteří na vás koukají?
Z pozice lidí nevím. Ale z pozice herečky: texty, texty, texty. Učit se, učit se, pořád texty. Pořád mi takhle jedou, pořád se je učím.

Dostáváte od někoho zpětnou vazbu ze svého okolí?
Tak v diskuzích je toho hodně. (smích) Myslím, že se Ulice řeší hodně a že pořád oslovuje nesmírné množství lidí, což je úplně úžasné. Mám pocit, že to je jediný seriál, kde diváci jsou vlastně takoví moji spolutvůrci, takže je dobré je poslouchat.

Lucie Vondráčková v seriálu Ulice (2023)

Co vás pořád baví na tom, abyste se nezacyklila v roli a nebrala ji jako rutinu? Jak moc prožíváte Soňu?
Ne, to není rutina. Soňa je jedna ze zásadních rolí, které jsem v životě potkala. Baví mě na tom, že scenáristé mi ji házejí pořád do hraničních situací. Takže mám herecky obrovskou možnost si zažít spoustu věcí, které neznám třeba z běžného života, a jsem za to vděčná. Je to bezvadné a je to dobrodružné.

Na sociálních sítích hodně vyskakují videa z minulosti, z devadesátek, z vašich různých show. Co vám probleskne hlavou, když se to k vám dostane po těch třiceti letech?
Já toho moc neviděla asi, takže nevím, o čem mluvíte, snažím se to pochopit. Ale jednou se mi stalo, že jsem byla v restauraci a tam dávali pořad Vyprávěj, který se odehrával v roce 2000. Říkala jsem si: Ty jo, co jsem dělala v roce 2000? Protože já si málo pamatuju, jsem jako Dory z pohádky Hledá se Nemo. (smích) Pamatuju si možná, co bylo včera, ale dál nevidím. A v tu chvíli, kdy jsem se sama sebe na to ptala, tak v tom Vyprávěj jsme měli vystoupení v silvestrovském pořadu. Takže jsem si řekla: Aha! Tak tohle jsem dělala. S Martinem Dejdarem jsme tam tancovali. Moc se do minulosti nevracím, to už se odžilo, a spíš se koukám do budoucnosti. To mám radši.

Lucie Vondráčková

Myslíte, že vaši oficiální autobiografii mají lépe zmapovanou fanoušci než vy sama?
No, to určitě. Často když si na něco nemůžu vzpomenout, tak se jdu podívat a vygooglím to. Fakt spoustu věcí nevím a tím, že se pořád učím nějaké texty a do divadla, tak mám v hlavě jenom je a svoje děti. To je tak všechno, co jsem schopná kapacitně zvládnout. (smích)

V diáři toho máte určitě hodně. Nedávno se objevila zpráva, že nachodíte extrémní počet kroků. Co by se muselo stát, abyste dobrovolně přesedla do auta a všechno postíhala?
Někdy do auta musím, protože máme hodně zájezdů s divadlem. Třeba včera jsme byli v Plzni, takže to bych ještě teď byla na cestě zpátky a už bych nestihla vás ani natáčení. Takže někdy auto je fajn. Mám ráda i MHD. Vždycky jsem jezdila s babičkou metrem a vedu k tomu i svoje kluky. Myslím, že nemáme být zhýčkaní. Ale je dobré chodit pěšky. Mně to přijde, že si vyčistíte hlavu a napadne vás spousta nových věcí. A hlavně si uděláte pořádek v tom, co chcete dál.

Schody, nebo výtah?
Vždycky schody. Dycky Most! (smích)

Lucie Vondráčková se na Instagramu pochlubila svými syny. Starší Matyáš už maminku přerostl o hlavu. (srpen 2026)

I když je to 30 pater?
Tak záleží, co nesete, s kým jdete. Někdy taky udělám kompromis. Ale spíš jedu schody.

Jak jste vlastně naučila svoje kluky, aby vnímali, chápali a tolerovali, jak moc je máma chodící?
Toleranci musí mít velikou. Takže myslím, že jsou dobře připravení pro vztahy, že budou tolerovat všechno možné. (smích) Oni vědí, že mají prdlou mámu. Doma se hodně smějeme. Myslím, že je důležité pro kluky, když se jim směje nějaká žena. Začíná to mámou a pak se jim můžou smát... ne jim, ale jejich fórům! Protože bez toho by to bylo smutné.

Dávala jste si pozor na to, aby byli správně finančně gramotní? Aby do života nešli s tím, že vlastně všechno mají jisté?
Nedostanou vždycky všechno, co chtějí. Je fajn se na věci těšit, vědět, jaká je hodnota věcí. A až začnou pracovat, tak si to vyzkouší sami. Oni si projdou tou pekelnou bránou. (smích) Ale zase nechci jim věci znepříjemňovat. Ono se jim to znepříjemní pak, až budou dospělí.

Lucie Vondráčková v zákulisí finále StarDance XIII (14. prosince 2024)

Co když vám někdo napíše, že jste inspirace nebo dokonce už i ikona?
Jako v čem?

Že máte nějaký status, už máte letitou kariéru, nepolevujete a pořád jedete na maximum...
Mně se líbil rozhovor s Robinem Williamsem, když se ho ptali, jestli si myslí, že už natočil tu svoji zásadní roli. Tu nejzásadnější. To už měl za sebou Tátu v sukni, Krále rybáře a Vietnam. A on řekl, že na ni pořád čeká. Myslím si, že to je úděl herců. Že pořád se těšíme na to, co bude dál, a těšíme se na to, že přijde to nejhezčí a nejzajímavější pro hereckou duši. A že vlastně každé nové je to zásadní.

4. března 2026
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Móda z Emmy: Plné dekolty, luxusní róby i komička převlečená za zlatou „sošku“

Móda na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)

Na udílení cen Emmy dorazily známé tváře v luxusních róbách i méně vydařených outfitech. Nechyběly plné dekolty, odhalená záda i nožky nebo bizár v podobě zlaté „sošky“ v životní velikosti. Podívejte...

Elegán Eben a módní chameleon Kostková. Jak šel čas s moderátory StarDance

Jak šel čas - Marek Eben a Tereza Kostková ve StarDance

Měnili se soutěžící, tanečníci i porota. Stálicí StarDance ale byla moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. Mnohé fanoušky taneční show proto překvapilo oznámení, že letošní čtrnáctá řada...

Aneta Krejčíková ukázala křivky v prádle, herečka vsadila i na odvodnění těla

Aneta Krejčíková v reklamní kampani české značky spodního prádla (říjen 2025)

Aneta Krejčíková se pochlubila svou postavou v prádle. Herečka, která je známá výraznými ženskými křivkami, v posledních letech otevřeně mluvila také o změnách svého těla. Po dvou porodech...

Bývalka Kazmy se svlékne v nové řadě nahé seznamky Naked Attraction

Marie „Maru“ Rosecká se objeví v pořadu Naked Attraction

Nahá seznamka Naked Attraction se vrací. Druhá řada pořadu, který se v Česku vysílá na Óčku a na streamovací platformě prima+, se objeví v polovině října a přinese několik novinek. Kromě většího...

Herečka Kateřina Brožová se pochlubila dcerou, vyrazily společně na dovolenou

Kateřina Brožová na dovolené (září 2026)

Herečka Kateřina Brožová se na sociálních sítích pochlubila společnou fotografií se svou dcerou Kateřinou Tomanovou, které od dětství říká Kačenka. Pozornost sledujících opět upoutala jejich výrazná...

Lucie Vondráčková: Synové mají velikou toleranci. Vědí, že mají prdlou mámu

Lucie Vondráčková

Lucie Vondráčková (46) má z manželství s Tomášem Plekancem (43) dva syny. Matyáš (14) a Adam (11) se podle herečky a zpěvačky museli smířit s její vášní pro chůzi. A nejen o tom promluvila v...

21. září 2026

Tohle v choreografii nebylo. Denisa Grossová sletěla z jeviště po holeních

Denisa Grossová na tiskové konferenci k muzikálu Děti ráje 20 let Tour 2026 v...

K tancování si Denisa Grossová přibrala další profesi. Dělá company manažerku muzikálu Děti ráje. „Herci se na mě obracejí s dotazy všeho druhu, já je přeposílám na produkci a pak jim tlumočím...

21. září 2026

Role lékařů mě těší. Ale zajímalo by mě, jestli bych přesvědčil i jako kretén, říká Zach

Premium
Roman Zach

I když jeho seriálové postavy nejsou vždy černobílé, v životopise by mohl mít klidně napsáno: povolání – klaďas. „Popravdě bych si hrozně rád zahrál i nějakého podivína, záporáka, gaunera… Zkrátka...

20. září 2026

Kdo je spisovatelka Dáša ze Zrádců? Mistryni zápletek chtěli vyloučit hned na začátku

Dáša

Třetí řada Zrádců sotva začala a spisovatelka Dagmar Digma Čechová už ukázala, že ve hře nehodlá zůstat v pozadí. O svou účast na Křivoklátě musela bojovat ještě předtím, než soutěžící vůbec dorazili...

20. září 2026  18:30

Dobrodruh Bear Grylls zavrhl veganství. Přiznal, že se roky mýlil

Bear Grylls (2025)

Dobrodruh a televizní hvězda Bear Grylls (52) býval velkým zastáncem veganství, postupem času však svůj jídelníček obrátil naruby. Dnes jí především maso, vejce, máslo, vnitřnosti a ovoce. S odstupem...

20. září 2026  12:59

Heidi Klumová bez make-upu vyrazila na nákupy s šestnáctiletou dcerou

Heidi Klumová vyrazila bez make-upu na nákupy s šestnáctiletou dcerou Lou...

Heidi Klumová (53) je zvyklá na světla reflektorů, výrazné modely a dokonalý make-up. Tentokrát ji ale fotografové zastihli v mnohem civilnější podobě. Německá modelka vyrazila v Los Angeles na...

20. září 2026  9:09

Měl by k tomu dospět sám, říká Dominika Myslivcová. Ráda by se vdala

Dominika Myslivcová na Instagramu

Dominika Myslivcová byla ve správnou chvíli na správném místě. Miluje totiž těžší kořeněné orientální vůně a takovým je i parfém dubajské značky, jehož prezentace se zúčastnila. Ale jinak utrácí...

20. září 2026

Tlak před StarDance je obrovský, pomáhají modlitby, říkají Nesvačilová a Hudlický

Petra Nesvačilová a Filip Hudlický na tiskové konferenci 14. ročníku StarDance

Herečka Petra Nesvačilová a tanečník Filip Hudlický se připravují na čtrnáctou řadu StarDance. V rozhovoru pro iDNES.cz na tiskové konferenci na britské ambasádě v Praze prozradili, jak se...

20. září 2026

Kolečko jako chlapeček. Vignerová překvapila sledující šest let starou fotkou

Aneta Vignerová a Petr Kolečko

Aneta Vignerová (38) zveřejnila fotku, na níž je se svým manželem Petrem Kolečkem (42). Zatímco ona na ní vypadá kromě účesu stejně, u jejího muže je proměna tak velká, že někteří dokonce podezírali...

19. září 2026

Chlopčíkovi jsou spolu 36 let. Na dovolené působí jako čerstvě zamilovaní

Manželé Chlopčíkovi na dovolené

Zatímco se pomalu blíží nová řada StarDance, Zdeněk Chlopčík (69) si užívá chvíle klidu po boku své manželky Brigity (52). Manželé vyrazili na dovolenou a společné okamžiky zachytili na fotografiích,...

19. září 2026  9:09

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Lidé nevěděli, co si o nás myslet. Teď je to jiné, říká Kateřina Kristelová

Kateřina Kristelová a Tomáš Řepka

„Je to skupina mého mládí, mám jejich hity ráda. Ale Tomáše jsem musela trošku přemlouvat, aby šel,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Kateřina Kristelová, která se se svým manželem Tomášem Řepkou...

19. září 2026

Sara Prachař Sandeva promluvila o své záhadné nemoci. Nesměla se hýbat

Sara Prachař Sandeva během tiskové konference StarDance na Britském...

„Manžel byl ten, který mě popostrčil,“ přiznává pro iDNES.cz herečka, která si nedávno díky sňatku změnila příjmení. Oficiálně je Sara Prachař Sandeva. „Říkal mi, co si na tom chceš rozmýšlet? Čas...

19. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet