Lucie Vondráčková nedávno oslavila 35 let na scéně, ačkoli na to nevypadá. Vždy působila mladším dojmem. „Na základce je to nevýhodné. Když jsi v osmé třídě a vypadáš jako že chodíš do čtvrté, tak je to blbé. Řekla jsem si: Jsem moc malá, nelíbím se klukům, tak budu pracovat,“ vysvětlila Vondráčková.
Začínala rovnou v Národním divadle. „Tam byl konkurz na dceru Libušky Šafránkové. A oni mi řekli: ‚Teď se musíš rozbrečet a když se nerozbrečíš, tak tu roli nedostaneš‘, a já začala brečet, že nedostanu tu roli,“ popsala herečka.
Moderovala pak dětský pořad Marmeláda a šla z role do role. K tomu natáčela desky. V dospělosti pak hrála v divadle, točila filmy i muziku. Při natáčení Snowboarďáků právě kvůli své pracovní vytíženosti byla rozčarovaná přístupem zbytku herců.
„Tam byli samí mladí lidé a ti si tam tak žili. Já jsem v té době hrála asi ve čtyřech divadlech, takže mě odpoledne vozili zpátky z hor a potom mě museli ráno zase dovézt. Byla jsem první na place. Nikdo tam nebyl, všichni spali někde...já tam čekám a říkám si: Tak tohle se v životě nedotočí. Co je to tu za bordel?“ popsala Vondráčková, kterou natáčení naučilo čekat, ale znechutilo jí snowboarding.
„Do té doby jsem jezdila každý rok na snowboardu. Od té doby nikdy. My tam totiž hrozně promrzli. Když jsi na horách a je ti zima, tak si jdeš někam dát svařák a tady to nešlo. Takže jsme tam tak promrzli, že jsem si řekla, že už nikdy nepojedu na hory,“ říká Vondráčková, kterou v divadle později postihl syndrom vyhoření a nechtěla už hrát.
„Já jsem to nenáviděla. Chodila jsem vždycky po Praze kolem nějakého divadla a děkovala, že tam nemusím hrát,“ popsala. „Byla jsem v divadle vyhořelá a bála se, že když vyhořím, tak už zase nezahořím. Ale když vyhoříš, tak si chvilku počkej a ono to pak zase zahoří,“ doporučuje Vondráčková s tím, že je nyní v divadle zase jako na začátku a tíhne teď víc k hraní než zpěvu.
„Být zpěvačka a herečka zároveň je takové mírně nevýhodné. Když jsi zpívající herec, tak jsi poslední, na koho si vzpomenou, když něco obsazují, a když jsi hrající zpěvák, tak si zase ten poslední. Asi je lepší se v jednu chvíli rozhodnout. A já jsem se rozhodla. Pokaždé jinak,“ popisuje.
Diváci si na ní mohou vybít emoce, popisuje Lucie Vondráčková svou roli „mrchy“
„Teď mám víc období divadelní. A zjistila jsem, že je to hrozně výhodné ve 45 letech, protože zpěvačky se pořád musí usmívat a už jim to zůstává a to herečky nemusí. Je příjemné, že můžeš hrát jakoukoli krávu a nemusíš se usmívat,“ vysvětluje.
Pro roli jedné takové krávy se musela i naučit kouřit marihuanu. „Hraju postavu, která se zhulí, a to já vůbec neznám, tak si to mohu aspoň vyzkoušet. A bylo to dobrý. Myslím, že nám tam opravdu dali nějaké hulení,“ dodala se smíchem Vondráčková.