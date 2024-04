Ve StarDance zatančí Vondráčková, hvězda Kukaček i mistryně světa

O přízeň diváků se bude ucházet například hvězda seriálu Kukačky Marta Dancingerová, divadelní a filmová herečka Jana Paulová, osminásobná mistryně světa v bojových sportech Martina Ptáčková, kuchařka a výrazná osobnost sociálních sítí Chili Ta i herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková. Loňská, dvanáctá řada StarDance oslovila téměř 4,5 milionu diváků.

„Taneční soutěž StarDance už dvanáctkrát potvrdila, že právem patří na veřejnoprávní obrazovku. Od roku 2006 si udržuje nadstandardně vysokou úroveň v žánru televizní zábavy, sledují ji statisíce diváků napříč věkovými kategoriemi, a od roku 2015 má navíc charitativní přesah. Letošní, třináctý ročník nebude výjimkou,“ říká generální ředitel ČT Jan Souček.

Pro deset podzimních přímých přenosů StarDance se na standardní a latinskoamerické tance začne od léta, ve zkušebnách České televize na Kavčích horách, připravovat desítka soutěžících se svými tanečními partnery.

„Nabídku do StarDance jsem přijala, protože bych si strašně vyčítala, kdybych to neudělala. Účast v této soutěži je takový můj malý sen. Takže rozhodnutí bylo rychlé a jasné. Věděla jsem hned, že do toho půjdu,“ prozrazuje Marta Dancingerová.

Také herečka Jana Paulová se už na tréninky i přenosy těší: „Je to výzva, která mě může vyrušit z krásné, radostné, ale přece jen už trochu rutiny natáčení a hraní divadla. Budu mít důvod uvést své tělo do nějakého pohybu, protože lenost v poslední době vítězí nad vědomím, že bych pro sebe měla něco dělat. Mám aspoň motivaci začít tělo zpevňovat. Říkala jsem si, že kdyby to měl být jen tento jediný důvod, má to smysl.“

Účast ve StarDance řadí k nejvýraznějším událostem svého života šampionka bojových sportů Martina Ptáčková. „Přiznávám, nechodila jsem do tanečních a tanec mi vůbec nic neříká. StarDance budu brát jako svůj nejtěžší zápas a tancování jako největšího soupeře. Myslím, že tanečník, který mě bude mít na starosti, si to se mnou dost užije. Bude muset být hodně empatický, trpělivý a všechno mi desetkrát vysvětlit. Ale každopádně se budu snažit.“

O prestiži a mnohaleté oblibě mluví v souvislosti s televizní soutěží kuchařka Chili Ta. „Tanec zbožňuji, ale musím se přiznat, že i přes prvotní obrovské nadšení jsem musela přemýšlet, jestli takový závazek opravdu zvládnu. Ale právě možná kvůli té kombinaci strachu a nadšení jsem se rozhodla do toho jít. Věřím, že růst se odehrává právě v tomto průsečíku, kde před vámi stojí něco, co ve vás vzbuzuje vášeň i respekt, ale zároveň věříte, že je ve vašich silách to zvládnout.“

Opakovanou nabídku do soutěže dostala od produkce pořadu herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková. „StarDance mi už jednou cestu zkřížila. Bylo to asi před patnácti lety. V té době jsem ale zkoušela v divadle a netroufla jsem si herectví a tanec zkombinovat. No strašpytel jsem byla. A pak mi to bylo samozřejmě trošku líto, takže děkuji za druhou šanci,“ těší se Lucie Vondráčková.