„Už nevím, kam hlouběji bych ještě mohla klesnout,“ řekla Lucie Vondráčková o natáčení scény v Ulici, kdy zpívá píseň své tety. „Doufám, že jsem tam Heleně neudělala ostudu,“ prohlásila herečka a zpěvačka na začátku října na Žofíně, kam si rovnou z natáčení přišla převzít cenu Legendy Nočního proudu 2024.

Diváci denního seriálu Ulice na TV Nova si koncem roku přišli na své, když zákeřná Soňa v podání Vondráčkové začala schytávat jednu ránu za druhou. Boží mlýny se u ní rozjely naplno a nemíní polevit ani v novém roce. Soně se okamžitě vymstila její nová zlomyslnost namířená proti Magdě a Otovi s Silvestr v Ulici bude pro ni hodně smutný.

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková v nováckém seriálu Ulice zazpívala coby opilá Soňa Sladké mámení. (2025)

Zůstane bez rodiny, přátel i milence. Erik (Adam Seidl) si na ni nevzpomene ani s půlnočním přáním k novému roku, což ji raní snad ze všeho nejvíc. Zpráva nepřijde ani od Prokopa (Ondřej Studénka), jenž se to rozhodne vyžehlit hned na Nový rok odpoledne. Moc se mu to ale nepodaří. Jen co Soňa začne spřádat společné plány na další dny, Prokop ji zklame: „Zítra odpoledne a večer to nepůjde. Už něco mám. S Magdou, Otou a Eddiem.“ „Takže nejsem zvaná,“ dojde okamžitě Soně. Vzápětí se ovšem zaraduje, když zjistí, že kolegům hrozí slušný trapas v Coolně, kam se chystá i spousta studentů.

Magdina (Veronika Čermák Macková) parta se vyhecuje a společně vyrazí na westernový večer v kovbojských kostýmech a s rekvizitami. Na zahajovací drink zamíří právě do Coolny, která okamžitě ztichne, jen co se v ní takto vymódění pedagogové objeví. Studenti se v první chvíli nezmůžou na slovo podobně jako neméně zaskočení učitelé. Ovšem stačí jedna Otova (Filip Rajmont) hláška, aby se tam rozjela taková party, že na ní kovbojové zakotví na celý večer.

Zlomyslné Soně to samozřejmě nedá. Pod průhlednou záminkou se do Coolny vypraví, aby si vychutnala svůj triumf. Místo toho jí ale zmrzne úsměv na rtech. Vidět, jak kolegové bodují u studentů, zatímco z ní je persona non grata, bude rána přímo na solar. Hořkou pachuť okamžitě spláchne drinkem. A u jednoho opravdu nezůstane. Pak už to půjde ráz na ráz. Rozjetá ředitelka bude za chvíli, jak zákon káže. V té největší euforii se potom chopí mikrofonu, aby všem předvedla příliš Sladké mámení. To bude navíc jen začátek její noční můry, ve které ji budou strašit ve dne v noci právě Ota s Magdou.

Otec Lucie Vondráčkové, hudební skladatel Jiří Vondráček, promluvil o vztahu se sestrou, zpěvačkou Helenou Vondráčkovou v roce 2021 v pořadu 13. komnata. „Když jsem navázal pracovní spolupráci s Helenou, zažili jsme krásné chvíle. Lidé říkali, že díky tomu hezkému spojení brácha a ségra z toho sálá na jevišti spousta energie. Tak mě to samozřejmě těšilo,“ uvedl.

Po sňatku sestry Heleny s podnikatelem Martinem Michalem se však rodina rozhádala a rozkol se stal vděčným námětem bulváru. „Neprovedl jsem nic špatného. Měl jsem pocit, že mám Heleně říct ‚hele bacha, tady je něco špatně‘. A Helena řekla ‚ne, nechci tě vůbec poslouchat‘. Kdyby mi řekla ‚hele brácho, prostě jsem se zamilovala a je mi to fuk...‘ Ale to se nestalo,“ popisoval.

„Helena řekla ‚ty mi ubližuješ‘. Máš někoho rád a on ti najednou začne říkat, ať si trhneš nohou. Později jsem se začal dozvídat z bulváru, jak jsem příšerný. Takže jsem se pochopitelně začal bránit. Ve snech jsem tehdy dva roky chodil za Helenou a měl jsem potřebu jí vysvětlit, že jí přece neříkám nic špatně, jen tu pravdu,“ vzpomínal muzikant na vztahy, které jsou dosud velmi napjaté.

Vondráček byl loni zproštěn obžaloby, podle které měl přijít před šesti lety s nápadem, jak svou sestru, jejího manžela a jejich dvě spolupracovnice připravit o peníze. Soudce dospěl k závěru, že se žádného trestného činu nedopustil. Tři jeho spoluobžalovaní včetně aktivisty Jan Šinágla dostali za maření úředního rozhodnutí podmínky.

