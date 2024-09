Můj styl života je šílený, dovolené jsou pro mě utrpením, říká Lucie Vondráčková

Diváci vás budou moci brzy vidět v pokračování muzikálu Děti ráje. S jakými pocity do toho nastupujete?

Já jsem Kájina, což je taková holka, co mluví hodně sprostě a je dost od rány. To jsem ještě nikdy nehrála, vždycky jsem měla jako štěstí na takové ty hodně sofistikované postavy, jemně aristokratické. A tohle je fakt zemitá baba, takže jsem zvědavá, co si zase na sobě vyzkouším. Já jsem takový trenažér sama sebe.

Co si myslíte, že si řeknou třeba ti, kteří nebudou vědět, jakou roli ztvárňujete? Přijdou do Kongresového centra a zhrozí se, co to ta Vondráčková povídá?

Já doufám, že mě ani nepoznají. To mám vždycky nejradši, když přijde někdo do divadla a vlastně na první pohled nepozná, že to je ta Lucka Vondráčková. Takové role miluji, když se člověk úplně přetransformuje do někoho jiného.

Čeká vás toho nyní docela hodně. Ne, že bych vám stalkoval diář, ale víme, že je tam pořad StarDance, muzikál Děti ráje 2, muzikál Tajemství v Divadle Kalich a také určitě nějaký dabing. Něco jsem vynechal?

Soňu v Ulici. Není toho málo, ale je to herecky pestré a to jsem si vždycky přála. Jdu z jedné role do jiné a v žádné se nenudím.

Když koukneme celkově na váš umělecký životopis, vešly by se do toho tři kariéry tří žen. Vy jste to zvládla všechno sama, jak vypadá váš denní režim?

Musím říct, že teď se všechno z toho „muzika režimu“ přesunulo k herectví, takže většinou ráno točím seriál Ulice, potom jdu na zkoušku muzikálu Tajemství, pak mám trénink StarDance, mezitím mám děti, jejich kroužky, svačiny, obědy a podobně a pak večer hraji v Divadle Palace buď s Hynkem Čermákem nebo s Tomášem Matonohou. Takže je to teď fakt na plný úvazek herectví.

Pracovní nasazení se obvykle dědí. Děláte to taky proto, abyste to naučila svoje kluky, aby byly pracovití a cílevědomí jako vy?

Já nevím, jestli se to dá naučit. Myslím, že to musí mít člověk v sobě, musí být asi trošku mišuge, aby tohle dělal. Většina mých kamarádů a známých má ráda odpočinek a dovolené. Pro mě to je trošku utrpení, ale také si to někdy naordinuji kvůli dětem. Myslím, že to musíte mít v sobě, takovou vrtulku v zadku. (smích)

Těžká jídla a večer víno, pak prý trpí paměť... Co si můžete dovolit a co ne?

Připadá mi, že nejlepší je nejíst po sedmé hodině večer. To funguje a teď u StarDance tuplem, protože musíte být vlastně pořád nastartovaní k tanci. Co se týká alkoholu, já nepiju, takže to vůbec neřeším.

Dnes máte na nohou tenisky, je to kvůli StarDance? Už máte z tréninků těch podpatků dost?

Ne, to je kvůli tomu, že odsud přebíhám na muzikál Tajemství, mám generálku.

Je o vás známé, že chodíte často pěšky. Kolik to máte kilometrů?

Odsud? To je jenom asi tři čtvrtě hodinky chůze. Ale myslím, že se snad dnes přemístím letecky, nasadím křídla... Denně toho ujdu docela dost.

Budete mít vůbec čas na oddech? Vidím to tak na období kolem Vánoc, ne?

O Vánocích hrajeme ještě muzikál Vánoční zázrak, přijďte se podívat, to je krásné představení, celé poskládané z písniček Janka Ledeckého. Pak po Vánocích by to asi mohlo nějak vyjít. Pro mě je nejdůležitější, aby kluci měli pořád se dělat, aby se doma nenudili a aby nebyli na mobilech, protože to mě úplně ničí. Zase ale nejsem blázen, abych jim vnucovala svůj styl života, protože ten je opravdu šílený. Ten si nechávám pro sebe, protože mi vyhovuje a jsem v něm vlastně v klidu.