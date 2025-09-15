Jak Lucie Vondráčková přišla o dceru. Nechali mi ji celou noc, vzpomíná zpěvačka

Zpěvačka Lucie Vondráčková má s bývalým manželem Tomášem Plekancem dva dospívající syny Matyáše a Adama. V minulosti čekala s hokejistou také dceru. O tu však v průběhu těhotenství v šestém měsíci přišla.
Dceru Elišku čekala Lucie Vondráčková v době, kdy žila s Tomášem Plekancem v Kanadě a už měli staršího syna Matyáše.

„Narodila se holčička, která to nedala. Syn Adam se narodil po ní. A já jsem měla hrozný strach, když jsem ho čekala. Bála jsem se, že se stane něco podobného. Vůbec jsem nemohla uvěřit tomu, když se pak narodil, že je to zdravý chlapeček,“ svěřila se moderátorce Adree Antony v podcastu Mámy sobě.

Vzpomínky na předchozí tragické okamžiky ale zůstaly. „Bylo to v šestém měsíci. Ale tam v Kanadě to bylo takové hezké. Nevím, jak je to tady v Čechách, ale ona se narodila a oni mě s ní nechali ještě celou noc. Dali jí takovou růžovou čepičku a spinkala se mnou. Takže má ta maminka možnost se hezky rozloučit, což je myslím hodně důležité,“ popsala zpěvačka.

Rodiče museli následně zprávu o úmrtí holčičky oznámit i synovi Matyášovi, který už se na mladší sestru těšil. „On už čekal na tu ségru. Já jsem to jemu a později i synovi Adamovi vysvětlovala tak, že Eliška si s ním vyměnila místo, řekla, ať jde,“ říká Lucie Vondráčková.

Můj styl života je šílený, dovolené jsou pro mě utrpením, říká Lucie Vondráčková

„Stávají se různé věci. Já jsem se nikdy nelitovala. Všechno v životě má vždycky svůj důvod. A jestli byl důvod to, aby se narodil Adam, tak já jsem úplně šťastná máma,“ dodala.

Zpěvačka a hokejista se vzali v roce 2011, mají spolu dva syny Matyáše a Adama. Tomáš Plekanec se v únoru roku 2018 po patnácti letech přestěhoval z kanadského Montrealu do Toronta. Jeho tehdejší manželka Lucie Vondráčková i s dětmi zůstala v Montrealu. V srpnu 2018, sedm let po svatbě, Plekanec oznámil, že po vzájemné domluvě došli společně k závěru, že ve vztahu již nebudou pokračovat.

Tomáš Plekanec žije nyní s tenistkou Lucií Šafářovou, jejich dcera se narodila v prosinci 2019. Sportovci se vzali v roce 2020 na podzim. Roku 2022 se jim narodil syn Oliver.

Lucie Vondráčková žije momentálně s mladším MMA zápasníkem Zdeňkem Polívkou.

