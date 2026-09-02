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Lucie Vondráčková nachodila za den 90 tisíc kroků. Starší syn už ji přerostl

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  8:30
Lucie Vondráčková se pochlubila fotkou se syny, starší Matyáš už maminku o...

Lucie Vondráčková se pochlubila fotkou se syny, starší Matyáš už maminku o hlavu přerostl. (srpen 2026) | foto: koláž iDNES.cz

Lucie Vondráčková na Instagramu ukázala i reakce, kterými lidé komentují její...
Lucie Vondráčková se syny Adamem Plekancem a Matyášem Plekancem (9. srpna 2018,...
Lucie Vondráčková na Instagramu ukázala i vtipné reakce, kterými lidé komentují...
Lucie Vondráčková se na Instagramu pochlubila svými syny. Starší Matyáš už...
74 fotografií
Lucie Vondráčková je známá svou zálibou v chůzi, tentokrát ale svým výkonem překvapila i ty, kteří vědí, že pěšky zvládá pravidelně opravdu dlouhé trasy. Zpěvačka a herečka se pochlubila údajem z krokoměru, podle kterého za jediný den ušla 89 624 kroků. Jde o mimořádné množství pohybu, které při běžné délce kroku představuje desítky kilometrů.

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Lucie Vondráčková si nedávno připsala pořádnou porci pohybu. Za jediný den nachodila bezmála 90 tisíc kroků, což představuje při běžné délce ženského kroku přibližně 60 až 65 kilometrů. Přesná vzdálenost se samozřejmě odvíjí od délky kroku a terénu.

Vondráčková nepatří k lidem, kteří by si na každou cestu hledali dopravní prostředek. Chůze je pro ni dlouhodobě přirozenou součástí života a sama už několikrát popsala, že pěšky zvládne ujít opravdu velké vzdálenosti. Podle zveřejněného grafu z krokoměru chodí běžně denně 50 000 kroků.

V rozhovoru pro iDNES.cz v roce 2022 zpěvačka prozradila, že chodí na dlouhé trasy a pěšky také vyzvedává děti ze školy. „Chodím hodně na dlouhé štreky. Většinou se řídím podle toho, že po takových třiceti kilometrech mě začnou trošku bolet nohy,“ řekla.

Lucie Vondráčková se pochlubila fotkou se syny, starší Matyáš už maminku o hlavu přerostl. (srpen 2026)
Lucie Vondráčková na Instagramu ukázala i reakce, kterými lidé komentují její příspěvek. (srpen 2026)
Lucie Vondráčková se syny Adamem Plekancem a Matyášem Plekancem (9. srpna 2018, Praha)
Lucie Vondráčková na Instagramu ukázala i vtipné reakce, kterými lidé komentují její příspěvek. (srpen 2026)
74 fotografií

O dva roky později v dalším rozhovoru potvrdila, že pěšky chodí stále velmi často. „Denně toho ujdu docela dost,“ uvedla. Chůzi přitom nevnímá jako zvláštní sportovní disciplínu, ale spíše jako přirozenou součást každodenního života.

Pohyb má ostatně Vondráčková i v dalších podobách. V minulosti mluvila například o častém běhání na tramvaj, chůzi do schodů nebo zvedání dětí, které s nadsázkou přirovnávala ke cvičení s činkami. Klasické návštěvy posilovny proto podle svých dřívějších slov ani příliš nepotřebuje.

Ke své kondici se vyjadřovala také v roce 2019, kdy chůzi označila za jednu z aktivit, které jí pomáhaly zvládat náročné životní období. Právě pravidelný pohyb a pobyt venku pro ni představovaly způsob, jak si udržet dobrou kondici a zároveň psychickou pohodu.

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Tentokrát ovšem překonala i své obvyklé dlouhé trasy. Téměř 90 tisíc kroků za jediný den je mimořádné číslo a její výkon neušel ani pozornosti fanoušků. Jeden z komentujících pod fotografií s nadsázkou poznamenal, že vysoký počet kroků vysvětluje také zpěvaččiny pěkné nohy, další se ptá, zda se Lucie tentokrát vzhledem k vysokému číslu rozhodla jít pěšky na dovolenou.

Vondráčková je na aktivní život zvyklá i díky svým dvěma dětem. S bývalým manželem, hokejistou Tomášem Plekancem, má syny Matyáše a Adama. Manželství ukončili rozvodem v roce 2020 a Plekancovou manželkou se následně stala tenistka Lucie Šafářová.

Vondráčková se nedávno pochlubila společnou fotografií se syny. Starší Matyáš už svou maminku podle snímku přerostl téměř o hlavu, zatímco mladší Adam jí zatím sahá přibližně k ramenům.

Vedle mateřství se Lucie dlouhodobě věnuje své profesi. Začínala jako dětská herečka a zpěvačka, postupně se prosadila v televizi, filmu i na hudební scéně. V posledních letech se objevuje také v seriálech a věnuje se koncertování.

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