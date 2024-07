Lucie Štěpánková je připravena kývnout na nabídku ze StarDance

Manžela choreografa, který má problém s alkoholem, jí hraje Jan Plouhar. Znají se už z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě. „I my jsme měli na škole dobrou duši. Byla to paní profesorka Alexandra Gasnárková, herečka Národního divadla moravskoslezského. Ta v nás vypěstovala vztah k divadlu a herectví. Moc ráda na ni vzpomínám. Dala mi dobré základy se vším všudy. I etiku toho, jak by se měl herec chovat, když přijde do divadla,“ vzpomíná Štěpánková.

Kdyby Štěpánková dostala jinou roli a měla by tančit, taky by ji vzala. „Tanec mě strašně baví. A jak kolem sebe vidím mladší kolegy, kteří hrají studenty a musejí se učit i docela těžké choreografe, úplně to se mnou šije. Já bych tancovala moc ráda,“ prozradila. Pokud by jí jednou Česká televize dala nabídku do StarDance, rozhodně by ji nemuseli přemlouvat.

Lucie Štěpánková a Adrian Jastraban v seriálu Zlatá labuť (2023)

Lucie Štěpánková odehrála před kamerou už řadu rolí. Mimo jiných ve Zlaté labuti, kde hrála židovku Annu Maurerovou. „Diváci měli tu postavu strašně rádi. Před Zlatou labutí jsem byla Lucka z Vyprávěj a teď, když mě poznávají, říkají: Jééé, vy jste ta ze Zlaté labutě! Pořád to v nich rezonuje, stále se ptají, jestli se nám s manželem (Adrian Jastraban, pozn. red.) podařilo utéct. Oni tím opravdu žili, vzali si náš příběh za svůj,“ vypráví herečka.

V primáckém seriálu Příběh tanečnice, jenž v osmi dílech bude vyslýchat osm podezřelých z vraždy mladé nadějné studentky konzervatoře, se objeví i Štěpánkové skutečný manžel Radek Žák. Zahrála si s ním už v seriálu Matematika zločinu. Tam spolu měli dokonce intimní scénu, což pro herečku nebylo jednoduché.

Poznali se v pardubickém divadle. Ona pak odešla do Prahy, on tam zůstal v angažmá. „To dojíždění není zase tak strašné. Do Pardubic je to hodina, a když se v Praze chcete dostat z jednoho konce na druhý, trvá to někdy stejně dlouho. Manžel cestou čte nebo odpočívá, proto jezdí vlakem,“ vysvětluje.

Doma s manželem hodně o práci debatují. Herečka s ním konzultuje svoje role. „Sama se na sebe koukám nerada, ale vím, že z pracovních důvodů je to nezbytné, takže se vždycky nějak odvážím. Manžel mě podporuje, přeje mi, že mám práci,“ říká maminka dvou dcer.

„Sám je spíš jezevec. Má svou práci rád, ale že by se chtěl nějak zviditelňovat, to ne, což v herecké branži není až tak běžné. Ani já nejsem člověk, který by se až tak prosazoval, to máme, myslím, společné, ale on je na tom ještě daleko hůř. Doma si pořád něco píše, má spíš ambice režírovat, jít tímto směrem. A mně, myslím, fandí.“

Lucie Štěpánková mimo jiné hraje už druhou sezonu v inscenaci Jak se vám líbí v rámci Shakespearovských slavností. „Letos budeme mít jenom sedmnáct představení, loni jich bylo třicet šest. „Léto mám pracovní, ale sem tam si nějaké volno vyzobnu,“ dodala.