„Dostala jsem nabídku od televize Prima moderovat sportovní televizní noviny. Je to jedna z dalších horkých novinek Prima sport,“ prozradila Šlégrová.
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„Tuto nabídku jsem s pokorou přijala a moc se těším na tuto další životní výzvu,“ uvedla bývalá královna krásy, která začne s novou prací na podzim.
Obavy má především ze čtecího zařízení. „Jediné, co už teď vím, že neuvidím na čtecí zařízení. Život sice začíná po čtyřicítce, ale má to i svoje úskalí,“ uvedla manželka hokejového trenéra Jiřího Šlégra.
K nové práci jí gratulovaly kolegyně z Miss Aneta Vignerová nebo Lucie Křížková.
„Chceme na našem sportovním kanálu hlavně lidi bavit. Nebude to jenom o přímých přenosech a reprízách, ale budeme mít spoustu lifestylových pořadů a to portfolio budeme neustále rozšiřovat,“ řekl ČTK Pavel Skořepa, šéfredaktor sportovní redakce skupiny Prima.
„Pro nově vznikající sportovní kanál není sport jenom o výsledcích a statistikách, ale i o životním stylu, který představuje. Prima sport bude akční, barevný a moderní produkt, který bude diváky bavit po celý den,“ uvedl Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu skupiny Prima.