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Bývalá miss Lucie Šlégrová vyrazila na Santorini. V plavkách ji nafotil manžel

Autor:
  12:23
Snímky z dovolené zveřejnila Lucie Šlégrová na svém instagramovém profilu....

Snímky z dovolené zveřejnila Lucie Šlégrová na svém instagramovém profilu. (červen 2026) | foto: Instagram @lucieslegr

Lucie Šlégrová a Jiří Šlégr na dovolené (Santorini, 2026)
Lucie Šlégrová zapózovala na Santorini v plavkách a ukázala svou štíhlou...
Jiří Šlégr a Lucie Šlégrová (Santorini, 2026)
Bývalá modelka Lucie Šlégrová ukázala, že si i po čtyřicítce udržuje skvělou...
69 fotografií
Miss České republiky 2005 Lucie Šlégrová (44) si užívá romantické chvíle na italském ostrově Santorini spolu s manželem, bývalým hokejovým reprezentantem Jiřím Šlégrem (54). Na sociálních sítích se trojnásobná maminka pochlubila sérií fotografií, na nichž pózuje v letním outfitu a nechává vyniknout svou štíhlou postavu i výrazný dekolt.

Lucie Šlégrová si dopřává letní odpočinek na jednom z nejmalebnějších míst v Evropě. Z dovolené na Santorini sdílela na Instagramu několik fotografií, které okamžitě zaujaly její sledující.

Bývalá miss Lucie Šlégrová zaujala tancem u tyče. Není to prča, přiznává

„Tentokráte Santorini trošku jinak. Loni jsme tady zažili krásný výhledy z kaldery. Letos jsme čapli skútr, loď a chtěli jsme tohle nádherné místo vidět z jiného úhlu pohledu než od bazénu. Oplatilo se a já-my, jsem-jsme zase o něco víc v životě bohatší. Zážitky jsou pro mě nejvíc. MILUJU. Vlastně tohle je můj narozeninový dárek. Nechci hadry, kabelky, šperky… chci žít především život,“ napsala bývalá miss k snímkům na Instagramu.

Na fotkách má lehký letní model, které zvýrazňuje její ženské křivky. Fanoušci v komentářích chválí nejen její vzhled, ale také přirozenost a eleganci, s níž se na sociálních sítích prezentuje. Šlégrová navíc dlouhodobě dokazuje, že i po čtyřicítce si udržuje skvělou formu.

Snímky z dovolené zveřejnila Lucie Šlégrová na svém instagramovém profilu. (červen 2026)
Lucie Šlégrová a Jiří Šlégr na dovolené (Santorini, 2026)
Lucie Šlégrová zapózovala na Santorini v plavkách a ukázala svou štíhlou postavu. (červen 2026)
Jiří Šlégr a Lucie Šlégrová (Santorini, 2026)
69 fotografií

Není to poprvé, co se bývalá miss podělila o záběry z cestování. Se svým manželem, bývalým hokejovým reprezentantem Jiřím Šlégrem, rádi vyrážejí na dovolené ve dvou a čas od času fanouškům ukážou i střípky ze svého soukromí. Tentokrát však byla hlavní hvězdou právě Lucie, která si focení ve slunné Itálii evidentně užívala.

Lucie Šlégrová, rozená Králová, se proslavila vítězstvím v soutěži Miss České republiky 2005. Českou republiku následně reprezentovala také na světové soutěži krásy Miss World. V posledních letech se věnuje moderování, spolupracuje se značkami na sociálních sítích a pravidelně vystupuje na společenských akcích.

Od roku 2015 je provdaná za bývalého hokejového reprezentanta a olympijského vítěze z Nagana Jiřího Šlégra (54). Z předchozího manželství s podnikatelem Zdeňkem Kaufmannem má syny Roberta a Richarda, s Jiřím Šlégrem pak syna Rona (5).

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