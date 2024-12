Na hejtry a škaredé zprávy na sítích jsem si musela zvykat, říká Šafářová

Se sportem jste začínala jako malá. Kdy jste poprvé držela tenisovou raketu?

Na to já si ani nepamatuju, ale táta říká, že ve dvou a půl. Byla to nejdřív taková úplně malinká raketka, pak jsem dostala takovou růžovou s barevným výpletem, to mně byly asi čtyři. Z té jsem byla úplně nadšená, a protože jsem měla o deset let starší sestru, která hrála tenis, chtěla jsem hned být jako ona.

Váš vzor byla prý Steffi Grafová. Je pořád tím vzorem, nebo máte jiný, ještě lepší?

Ano, pořád je vzorem. Steffi pro mě byla nejenom skvělá tenistka, ale měla jsem možnost ji i poznat a byla moc fajn člověk. Taková při zemi, normální, přátelská. V tom mě úplně chytla za srdce, jak se říká. Potom, když už jsem hrávala, tak se mi třeba herně líbila Kim Clijstersová. Dnes už jsem vysloužilá tenistka, takže se spíš dívám, kam se tenis posunuje. Samozřejmě je tam teď spousta Češek, což je hezké.