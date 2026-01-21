„Žiju na střídačku na venkově na statku a v Praze. Mám pět kachen. Zdenál je hlavní kačer, ten je nejstarší. K tomu máme Jarmila, Ivana a Libušku a Danušku,“ vyjmenovala Polišenská.
Na maso ale kachny nechová. „To se nejí. Jsou to indičtí běžci, ti žerou slimáky. Vypadají jako kuželky, že přepadnou. Jsou strašně legrační. Asi se sežrat dají, když je nejhůř. Ale Zdenála ne, k tomu mám silnou citovou vazbu. Jsou to kámoši a kámoši se nejí,“ říká herečka.
Jídlo si raději vypěstuje. „Pěstujeme, co se dá. Rajčata, okurky, mrkev, pórek. Letos jsem musela zavařit 40 kilo okurek. Je to třeba 110 sklenic,“ vyjmenovala.
Dělá to především pro manžela, který klame tělem. „Manžel Roman je drobný, menšího vzrůstu, ale je hodně žravej. Jsou lidi, kteří toho sní 20 kilo a jsou v pohodě, a pak jsou lidi, kteří sní mrkev a...,“ ukázala Polišenská na sebe.
O pěstování zeleniny se stará především ona a manžel, bývalý osvětlovač v divadle, je přes technické věci. „Roman opravuje, seká trávu, dělá dřevo a já pěstuji. Snažíme se opravit barák, takže on pořád tam něco opravuje,“ prozradila Polišenská s tím, že je manžel pedant na pořádek, což jí občas komplikuje život.
„On je fakt pečlivý, že potřebuje mít všechno srovnané. I věci, co nejsou vidět, má poskládané. Šroubováčky podle velikosti. A furt mi uklízí věci. Já třeba hrabu zahradu, jdu se vyčůrat nebo napít, a ty věci uklizené zpátky ve stodole. Já jsem z toho vystresovaná,“ říká. „Všechno máme vyskládané. I dřevo musí být přesně a někdy je to na palici,“ dodává herečka, kterou hrabání v hlíně uklidňuje, i když je to někdy velká práce.
„Čtyřicet není třicet a už taky nestíhám, co dřív. Ale zahrada nepočká. Je toho hodně, ale mě baví se hrabat v hlíně. Je to takový protipól divadla. Vždycky si říkám: Členka souboru Národního divadla jde kydat,“ směje se Polišenská, která má z divadla i traktor.
„My máme traktor Crystal, takový modrý. Roman ho odkoupil od Vinohradského divadla, které už ho nepotřebovalo. Ten traktor dřív tahal kulisy a on ho zrenovoval a teď s ním jezdíme. Takže je to takový divadelní traktor,“ dodala Polišenská.