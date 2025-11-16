Sama Lucie ale říká, že by tuhle polohu ráda vyvážila. „Lidi přece nejsou jen smutní anebo veselí. Proto mám ráda projekty, kde se humor mísí se smutkem, tak jako v životě. Ale jsem potěšená, když mě třeba na ulici osloví mé fanynky, což jsou povětšinou starší dámy, usmějou se na mě, potutelně mi řeknou: ‚Já vás miluju!‘ – a jdou zase dál. Přemýšlím, proč se to děje, a napadá mě, že zřejmě v mých postavách vidí živé bytosti, se kterými se můžou ztotožnit,“ říká herečka Lucie Polišenská.
Šestého listopadu bude premiéra komedie Milion. Jaká je vaše postava?
Jmenuje se Jitka, je to nejstarší dcera hlavního hrdiny zvaného děda Vavřinec. Jitka má dvě už odrostlejší děti, muže a je to vlastně taková matka rodu, která na sebe vzala tuhle roli, protože máma v rodině chybí. A pak děda Vavřinec „hodí do placu“ výzvu, na jejímž konci je milion, a to v eurech, což značně zamíchá rodinnými vztahy. Víc prozradit ani naznačit nemůžu.
Divadlo je prubířský kámen, právě tam zjistíte, v čem jste dobrá, na co máte anebo nemáte.