Dnešní humor je příliš korektní. Dělat si ze sebe legraci je očistné, říká Polišenská

Lucie Polišenská si umí udělat srandu sama ze sebe. Považuje to za něco očistného. | foto: Jana Pertáková

Alida Horváthová
  20:00
Vystudovala zdrávku, z malého divadla se probojovala na DAMU a dnes září v Národním divadle. Režiséři Lucii Polišenskou často obsazují do komediálních rolí, ve kterých jednoznačně vyniká.

Sama Lucie ale říká, že by tuhle polohu ráda vyvážila. „Lidi přece nejsou jen smutní anebo veselí. Proto mám ráda projekty, kde se humor mísí se smutkem, tak jako v životě. Ale jsem potěšená, když mě třeba na ulici osloví mé fanynky, což jsou povětšinou starší dámy, usmějou se na mě, potutelně mi řeknou: ‚Já vás miluju!‘ – a jdou zase dál. Přemýšlím, proč se to děje, a napadá mě, že zřejmě v mých postavách vidí živé bytosti, se kterými se můžou ztotožnit,“ říká herečka Lucie Polišenská.

Šestého listopadu bude premiéra komedie Milion. Jaká je vaše postava?
Jmenuje se Jitka, je to nejstarší dcera hlavního hrdiny zvaného děda Vavřinec. Jitka má dvě už odrostlejší děti, muže a je to vlastně taková matka rodu, která na sebe vzala tuhle roli, protože máma v rodině chybí. A pak děda Vavřinec „hodí do placu“ výzvu, na jejímž konci je milion, a to v eurech, což značně zamíchá rodinnými vztahy. Víc prozradit ani naznačit nemůžu.

Divadlo je prubířský kámen, právě tam zjistíte, v čem jste dobrá, na co máte anebo nemáte.

Mám v sobě zraněné dítě, popisuje Šárka Vaňková jednu z příčin svých úzkostí

Šárka Vaňková

„Jsem člověk, který se neumí přetvařovat, vše co dávám, dávám ze srdce,“ říká v rozhovoru pro iDNES.cz Šárka Vaňková. O to hůř se jí obšťastňuje publikum, když je vnitřně rozbolavělá. Vyzkoušela i...

15. listopadu 2025

Preissová ukázala syna Matouše. Jeho duet s přítelkyní vehnal lidem slzy do očí

Natálie Pajerová, Matouš Preiss a Martina Preissová (13. listopadu 2025)

Mohl by být basketbalistou, protože na svých sedmnáct je hodně vysoký. Ale sportu nikdy nepropadl, v podstatě nikdo z nejbližší rodiny. Babička s dědou z tátovy strany jsou herci. Rodiče Martina...

15. listopadu 2025

