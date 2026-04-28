Lucie Neumannová je atletka a influencerka. Ke sportu ji vedla matka Kateřina Neumannová, ale v jejích šlépějích Lucie jít nechtěla.
„Dělala jsem scény, když se mě snažili postavit na běžky. Já jsem nechtěla být hlavně jako máma, protože už jen kdybych si na ty běžky stoupla, tak to už bych nebyla Lucka, to bych byla Katka. Navíc já jsem na hezký oblečky,“ vysvětlila Lucie Neumannová.
Našla se v atletice, ráda ale taky hrála tenis. Právě to ji spojilo s jedním z nejlepších současných českých tenistů Jiřím Lehečkou. Díky tenisu se znali dlouho, ale vždy se míjeli.
Ve čtrnácti letech oba odešli z domu. Lucie do USA. „Já do Prostějova,“ dodal k tomu Lehečka.
„Bylo to skvělé a jsem za tu zkušenost hrozně ráda. Párkrát jsem si sice pobrečela,“ říká Neumannová a Lehečka dodává: „Já jsem teda v Prostějově nikdy nebrečel. Protože jsem pořád věděl, že to je tři hodiny domů. My jsme tam měli super partu. A hlavně jsem nebyl doma.“
Jejich přátelství se vyvinulo postupně ve vztah. „Občas jsme si napsali na Instagramu. Já jsem si v tu dobu zaběhla párkrát osobák. Jirka mi vždycky pogratuloval. Říkala jsem si, že musím zaběhnout další, aby mi zase pogratuloval. Chtěla jsem, aby mi napsal. A on napsal,“ popisuje, jak ji Lehečka motivoval k lepším výkonům.
„Pak jsme si psali víc. Říkala jsem si, že by bylo fajn se potkat. Ale on je hodně pryč. Já byla také často na soustředění. Bylo dost nemožné to dát dohromady. Pořád jsme se míjeli. Jednou mi napsal, že jede do Prahy, ale já byla na soustředění v Nymburku. Napsala jsem mu, aby přijel tam. Naštěstí jsem měla tak hodnou trenérku, že mi to dovolila. A od té doby jsme spolu už skoro dva roky,“ popsala Neumannová.
Její partner Jiří Lehečka je aktuálně na 13. místě žebříčku ATP: „Čím míň jich přede mnou je, tím těžší to je, ale už jich zbývá jenom dvanáct,“ říká k tomu s humorem tenista, kterého ke sportu přivedli rodiče a prarodiče.
Před domem měli tenisové kurty, ale hrát ho nenutili. „Já jsem k tomu nebyl nucený, naštěstí. Jsem rád za tu normální cestu, kterou jsem na ten pomyslný vrchol podstoupil. Viděl jsem babičku a dědu, jak hrají, starší sestru, jak hraje, tak jsem chtěl taky dělat to, co starší sourozenec,“ vysvětlil Lehečka.