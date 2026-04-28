Občas mi gratuloval na Instagramu, popsala Neumannová začátek vztahu s Lehečkou

Dcera slavné lyžařky Kateřiny Neumannové Lucie (22) popsala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak se dala dohromady s tenistou Jiřím Lehečkou (24). Začalo to gratulacemi k jejím sportovním výkonům.

Lucie Neumannová je atletka a influencerka. Ke sportu ji vedla matka Kateřina Neumannová, ale v jejích šlépějích Lucie jít nechtěla.

„Dělala jsem scény, když se mě snažili postavit na běžky. Já jsem nechtěla být hlavně jako máma, protože už jen kdybych si na ty běžky stoupla, tak to už bych nebyla Lucka, to bych byla Katka. Navíc já jsem na hezký oblečky,“ vysvětlila Lucie Neumannová.

Lucie Neumannová a Jiří Lehečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)
Kateřina Neumannová (vlevo) a Lucie Neumannová na Jizerské padesátce 2026
Slavná fotka z olympiády v Turíně v roce 2006.
Jiří Lehečka, Lucie Neumannová
37 fotografií

Našla se v atletice, ráda ale taky hrála tenis. Právě to ji spojilo s jedním z nejlepších současných českých tenistů Jiřím Lehečkou. Díky tenisu se znali dlouho, ale vždy se míjeli.

Ve čtrnácti letech oba odešli z domu. Lucie do USA. „Já do Prostějova,“ dodal k tomu Lehečka.

„Bylo to skvělé a jsem za tu zkušenost hrozně ráda. Párkrát jsem si sice pobrečela,“ říká Neumannová a Lehečka dodává: „Já jsem teda v Prostějově nikdy nebrečel. Protože jsem pořád věděl, že to je tři hodiny domů. My jsme tam měli super partu. A hlavně jsem nebyl doma.“

Kritika mámy mi není lhostejná. Lucie Neumannová o atletice i chybějícím tátovi

Jejich přátelství se vyvinulo postupně ve vztah. „Občas jsme si napsali na Instagramu. Já jsem si v tu dobu zaběhla párkrát osobák. Jirka mi vždycky pogratuloval. Říkala jsem si, že musím zaběhnout další, aby mi zase pogratuloval. Chtěla jsem, aby mi napsal. A on napsal,“ popisuje, jak ji Lehečka motivoval k lepším výkonům.

„Pak jsme si psali víc. Říkala jsem si, že by bylo fajn se potkat. Ale on je hodně pryč. Já byla také často na soustředění. Bylo dost nemožné to dát dohromady. Pořád jsme se míjeli. Jednou mi napsal, že jede do Prahy, ale já byla na soustředění v Nymburku. Napsala jsem mu, aby přijel tam. Naštěstí jsem měla tak hodnou trenérku, že mi to dovolila. A od té doby jsme spolu už skoro dva roky,“ popsala Neumannová.

Její partner Jiří Lehečka je aktuálně na 13. místě žebříčku ATP: „Čím míň jich přede mnou je, tím těžší to je, ale už jich zbývá jenom dvanáct,“ říká k tomu s humorem tenista, kterého ke sportu přivedli rodiče a prarodiče.

Před domem měli tenisové kurty, ale hrát ho nenutili. „Já jsem k tomu nebyl nucený, naštěstí. Jsem rád za tu normální cestu, kterou jsem na ten pomyslný vrchol podstoupil. Viděl jsem babičku a dědu, jak hrají, starší sestru, jak hraje, tak jsem chtěl taky dělat to, co starší sourozenec,“ vysvětlil Lehečka.

Leoš Mareš: o první manželce, ferrari i „šmajchlkabinetu“, kam si vodil dívky

Leoš Mareš se svou první manželkou Monikou

Život Leoše Mareše je plný kontrastů. Z nejistého „třídního šaška a tajtrlíka“ z Berouna je dnes jedna z nejvýraznějších tváří českého showbyznysu. I přesto o sobě pochybuje. „Jsem buran, který si...

Charlotte Gottová je hvězdou obálky časopisu. Pózovala v červené podprsence

Zpěvačka a autorka Charlotte Gott

Dcera neslavnějšího českého zpěváka Karla Gotta se poprvé objevila na obálce časopisu Elle. Pózuje u klavíru v červených kalhotkách s vysokým pasem, podprsence a kabátku. Charlotte Gottová plánuje na...

Kdo koho „vyfasoval“ ve StarDance? Podívejte se na nové taneční páry

Tereza Kostková a Marek Eben ve StarDance XIV (2026)

Na podzim se na obrazovky vrátí oblíbená show StarDance. Jména tančících celebrit i profesionálních tanečníků jsou už známa. Jak se ale tvůrci rozhodli je spárovat? Podívejte se, koho dostal za...

Éterická herečka Elle Fanningová překvapila diváky, v novém seriálu odhalila prsa

Elle Fanningová v seriálu Margo má problém vyjít (Margo’s Got Money Troubles),...

Herečka Elle Fanningová (28), kterou si diváci dlouhá léta spojovali především s rolemi éterických a jemných dívek a žen, překvapila fanoušky odvážnou proměnou. V novém seriálu Margo má problém...

Toto jsou finalistky castingu Hledáme Playmate 2026. Jak se vám líbí?

Finalistky castingu Hledáme Playmate 2026 na obálce magazínu Playboy (květen...

Květnové vydání magazínu Playboy přináší zásadní moment letošního castingu Hledáme Playmate. Na titulní straně pózuje všech sedm finalistek společně. Zatímco v minulých letech dostávaly finalistky...

Občas mi gratuloval na Instagramu, popsala Neumannová začátek vztahu s Lehečkou

Lucie Neumannová a Jiří Lehečka v pořadu 7 pádů Honzy Dědka (duben 2026)

Dcera slavné lyžařky Kateřiny Neumannové Lucie (22) popsala v pořadu 7 pádů Honzy Dědka, jak se dala dohromady s tenistou Jiřím Lehečkou (24). Začalo to gratulacemi k jejím sportovním výkonům.

28. dubna 2026  15:18

Kokta se kaje kvůli vulgárním nadávkám dětem. Kritizují ho Arichteva i bývalá tchyně

Manželé Josef Kokta a Ornella Koktová (Karlovy Vary, 3. července 2023)

Josef Kokta (69) si sype popel na hlavu. Poté co se na internetu objevila čtyři roky stará nahrávka, jak vulgárně nadává svým malým dětem, se na něj snesla vlna kritiky. Jeho chování odsoudily...

28. dubna 2026  13:50

Píchal jsem si injekce, přiznává o třicet kilo lehčí Xindl X

Ondřej Ládek alias Xindl X (27. dubna 2026)

Zhubl třicet kilo a omládl o deset let. Xindl X, který se dlouhodobě pral s nadváhou, využil prostředků moderní medicíny. „Píchal jsem si injekce,“ přiznává písničkář, jehož hit Anděl zazněl i na...

28. dubna 2026  12:49

DiCapriova bývalka je v Praze. Nic se nezměnilo, napsala Camila Morrone

Camila Morrone na udílení cen Emmy (Los Angeles, 15. ledna 2024)

Modelka a herečka Camila Morrone se na sítích pochlubila ranní fotkou Staroměstské mostecké věže u Karlova mostu. Argentinsko-americká kráska není v Praze poprvé, jak naznačuje její popisek u snímku.

28. dubna 2026  10:13

Mirai Navrátil bude otcem. Tak moc se na tebe těšíme, lásko, vzkazuje s přítelkyní

Sára Slezáková a Mirai Navrátil na finále druhé řady Zrádců (30. listopadu 2025)

Zpěvák Mirai Navrátil a jeho partnerka Sára Slezáková na sociálních sítích oznámili radostnou zprávu. Budou mít miminko. Na Instagramu se pochlubili také fotkami, kde zpěvákova přítelkyně ukázala...

28. dubna 2026  9:17

Kdybychom byli na ostří nože, neusmívám se, říká Karolína Surý o rozvodu

Karolína Surý na Česko-Slovenském plese v Praze (7. února 2026)

Miss Czech Republic 2020 Karolína Surý před pár týdny přiznala, že její manželství s Radovanem Surým končí po třech letech. Jak upřesnila v oznámení, rozhodli se jít každý svou cestou. Na nedávné...

28. dubna 2026

Byl hetero žena, teď je pansexuální trans člověk a hledá lásku v Naked Attraction

Enn žil 30 let jako hetero žena. Teď prochází tranzicí, je pansexuál a nebrání...

Enn (32) žil třicet let jako heterosexuální žena. Nyní prochází tranzicí a říká o sobě, že je pansexuální člověk, který má rád lidi a pohlaví neřeší. Coby velký fanoušek reality show hledal takovou,...

28. dubna 2026

Přáli mu Absolonová i Dyk. Padesátníka Leoše Mareše nejvíc dojala malá dcera

Leoš Mareš

Moderátor Leoš Mareš slavil v pondělí své kulatiny. Během vysílání v rádiu se dočkal řady překvapení. Kromě známých tváří mu popřála i malá dcera Alex.

27. dubna 2026  18:43

Rumer Willisová ukázala, jak krmí tříletou dceru. Dlouhodobé kojení hájí

Rumer Willisová kojí dceru, která oslavila v dubnu 2026 své třetí narozeniny.

Sedmatřicetiletá herečka Rumer Willisová se opětovně vyjádřila k negativním poznámkám týkajícím se jejího rodičovství. Nedávno sklidila kritiku za to, že stále kojí svou dceru Louettu, která oslavila...

27. dubna 2026  13:13

Missku zastřelila tchyně v jejím domě. Ukradla mi tě, řekla vražedkyně synovi

Miss Teen Universe Carolina Gomezová

Bývalou Miss Teen Universe Carolinu Gomezovou (28) zastřelila tchyně Erika Herrera v jejím domě. Scénu zachytila bezpečnostní kamera v domě. Podle videa vražedkyně jednala chladně a bez emocí....

27. dubna 2026  12:12

Éterická herečka Elle Fanningová překvapila diváky, v novém seriálu odhalila prsa

Elle Fanningová v seriálu Margo má problém vyjít (Margo’s Got Money Troubles),...

Herečka Elle Fanningová (28), kterou si diváci dlouhá léta spojovali především s rolemi éterických a jemných dívek a žen, překvapila fanoušky odvážnou proměnou. V novém seriálu Margo má problém...

27. dubna 2026  11:11

Stalkera zpěvačky Billie Eilish srazil vlak. Kdo potrápil Sweeney nebo Borhyovou?

Sydney Sweeney

Herečky, zpěváci i sportovci a další známé osobnosti se opakovaně stávají terčem lidí, kteří si vytvářejí iluzi osobního vztahu a postupně překračují hranice. Stalking přitom není jen obtěžování. Jde...

27. dubna 2026  10:10

