Jak se vaši rodiče tvářili, když se dozvěděli, že chcete adoptovat dítě?

Od první chvíle byli extrémně podporující.

Vážně? Já bych si totiž tipl, že většina rodičů by takový nápad dětem rozmlouvala.

Taky si to myslím. Ale moji rodiče – i když jsme typická tradiční jihomoravská konzervativní rodina – nikdy neměli problém s ničím, pro co jsem se rozhodla. Ani s mým stand-upem, ani s tím, že o nich veřejně mluvím a píšu. Naopak mi ve všem odjakživa fandili, i v rozhodnutí pro adopci. Dokonce na první schůzku na OSPOD, kam jsem se jela orientačně poptat co a jak, mě táta vezl. Vzpomínám si, jak v autě řekl: „Jsi nervózní?“ A když jsem kývla, tak řekl: „Nebuď. Komu jinému už by dali dítě, když ne tobě?“