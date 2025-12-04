Ustáli jsme to dobře, hodnotí nejtěžší roky svého života Lucie Křížková

Zatímco ty špatné se postaraly o její zdravotní indispozici. „V rodině měl problém se žlučníkem kdekdo,“ vypráví moderátorka pořadu Sama doma na České televizi. I když žlučník jí lékaři odstranili, pořád si dává pozor na to, co jí. „Nemůžu úplně všechno, držím speciální dietu a jím malé porce. Myslím, že se stravuji docela zdravě. Přesto se občas nějaká bolístka ozve, ale není to nic tragického,“ dodává.
I díky těmto starostem má už dvacet let stejnou váhu! V roce 2003 vyhrála soutěž Miss České republiky a následně se věnovala modelingu. Teď chodí víceméně už jenom přehlídky s charitativním podtextem, kde může s kolegyněmi své generace zavzpomínat na dávné časy. „Dneska se cítím líp s mikrofonem v ruce než na vysokých podpatcích,“ přiznává bývalá modelka.
Publicistický pořad Sama doma moderuje už dvanáct let. V cyklech - týden práce, dva týdny volno - se střídá s dalšími dvojicemi moderátorek. Ona je v tandemu s Barborou Černoškovou, která nedávno křtila svoji knihu rozhovorů Na svém místě. Vyzpovídala v ní ženy, které uspěly v mužské konkurenci.
„Ale v těch nepracovních dnech taky nemám úplně volno. Když nevysílám, jsem v kanceláři a dělám dobré smutky,“ vypráví Lucie. Už dva roky je ředitelkou charitativní společnosti Dobrý skutek, se kterou předtím dlouhá léta spolupracovala jako patronka. Nemáme omezení věkové ani z hlediska handicapu. Když potřebují lidi pomoct, tak nám pošlou svoji žádost o poskytnutí daru, my ji zvážíme, schválíme a pak se snažíme pro ně vybrat finanční prostředky,“ popisuje činnost spolku.
Do práce v televizi musí dojíždět, protože s rodinou bydlí v Plzni. „Dneska jsem vyrazila brzy ráno, vrátím se domů pozdě večer a zítra mě zase čeká trasa Plzeň-Praha,“ popisuje jak její „televizní“ týden vypadá. Jedna cesta jí trvá skoro dvě hodiny, takže hodně času stráví v autě.
„Kdybych měla jezdit do Prahy za prací každý den, tak bych to těžko zvládala. To dojíždění je náročné,“ vyprávěla na křtu knihy své kolegyně. Děti tou dobou doma zaopatřoval její manžel jachtař David Křížek.
Dcera bude mít v lednu devět let, Davidovi juniorovi je třináct. Lola se ale v modelkovském světě nezhlédla. „Na princezny si hrála, když jí bylo šest. Teď jede ve stylu Wednesday z The Addams Family,“ informuje Lucie. „Klasické šaty na ni jen tak nedostanu. Má ráda džíny, volná trička, vytahané mikiny…,“ popisuje.
O soutěži Miss ještě nic moc neví. „Ale půjčuje si moje šminky, zkouší různé účesy a hodně ji baví vybírat si oblečení s kamarádkou, sladit ho společně na různé příležitosti. Takže v tom zálibu má. Ale v tomhle věku holčičky ještě moc neví, co je to být modelkou. Ještě to moc nesledují,“ dodává.
Dcera se věnuje sportu. „Dělá moderní gymnastiku, atletiku, chodí na lezení, má to rozmanité,“ vypočítává Lucie. „A David dělá stejně jako manžel jachting,“ doplňuje. Trénuje ho jak jeho úspěšný otec, který získal nesčetně medailí jak v domácích tak zahraničních vodách, tak jiní trenéři.
„Loni syn vyhrál se svým parťákem, protože jezdí na dvouposádkové lodi, dětskou olympiádu. Letos změnil kategorii, přešel do vyšší lodní třídě, takže nějaké závratné úspěchy nebyly, ale dělá mi radost. Strávili jsme týden na Gardě a on byl i osm hodin denně na vodě. V docela náročných podmínkách, v zimě, ve větru…,“ popisuje jeho závodní činnost.
„Mají tam skvělou partu a myslím si, že má velký vzor ve svém tátovi,“ říká Křížková. Před více než dvěma lety rodina procházela těžkým obdobím, kdy si David Křížek odpykával trest ve vězení. „Stal se nástrojem trestného činu. Z naivity a důvěřivosti byl loutkou ve dvou společnostech, které způsobily milionové škody,“ napsala tenkrát jeho manželka na sociální sítě.
Ve vězení jsem pracoval ve sklepě, teď usínám se špunty v uších, říká Křížek
„Za mřížemi strávil dvacet jeden měsíc. Myslím, že jsme to přečkali docela v pohodě. Měli jsme velkou podporu přátel a rodiny, takže nás to naštěstí nijak dramaticky nepoznamenalo,“ ohlíží se do minulosti Lucie. Nemuseli prý ani vyhledat psychologa.
David ve vězení napsal knihu pro děti Plavba snů a uvažoval, že zpracuje i svoje zážitky z vězení. „Posílal mi z vězení deníky, které jsem předávala našim kamarádům. Takže ty tady jsou, stačilo by dát je nějak dohromady. Ale zatím se k tomu David vracet nechce, přece jenom je to bolavé téma,“ vysvětluje Křížková.
V Plzni žila už za svobodna s jiným partnerem a nebyla v ní spokojená. Pak se do ní vrátila s Davidem a život tam jí vyhovuje. Navzdory tomu, že hodně času stráví za volantem, nikdy nepřemýšlela o tom, že by se přestěhovali do Prahy. A od té doby, co žijí v rodinném domě, baví ji pečovat o zahradu.
„David teď trénuje zahraniční tým v jachtingu a je moc spokojený. Mají závody různě po světě, takže docela dost cestuje. Ale do krásných destinací a moc ho to baví. Takže když někam odjíždí, jsem v pohodě, protože vím, že je šťastný,“ říká Křížková o manželovi, který se dříve věnoval mládeži.
Na jachting Lucie kupodivu nežárlí, i když jde o velký požírač času. „Zpočátku mě často mrzelo, když David odjížděl na dva tři týdny z domova pryč, ale věděla jsem, že si beru jachtaře a že ten sport je o cestování a odloučení. Mohla jsem utéct na začátku, ale stěžovat si teď je nesmysl,“ říká.
Doprovázet ho nemůže, protože má svoje pracovní povinnosti a také musí zajistit péči o děti. „A tam bychom si to spolu stejně neužili. On je pořád na vodě, to bychom se beztak vůbec neviděli,“ vysvětluje.