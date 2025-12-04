Ustáli jsme to dobře, hodnotí nejtěžší roky svého života Lucie Křížková

Autor:
I pro lékaře v příbramské nemocnici byla raritou, když jí tam v patnácti operovali žlučník. To už měla za sebou rok trápení s kolikami. Menší problémy se zažíváním řeší pořád a možná i proto je Lucie Křížková Miss ČR 2003 tak štíhlá. Ale můžou za to i dobré geny.
Lucie Křížková

Lucie Křížková | foto: © Česká televize / David Raub

Lucie Křížková
Lucie Křížková
Lucie Křížková
Lucie Křížková
48 fotografií

Zatímco ty špatné se postaraly o její zdravotní indispozici. „V rodině měl problém se žlučníkem kdekdo,“ vypráví moderátorka pořadu Sama doma na České televizi. I když žlučník jí lékaři odstranili, pořád si dává pozor na to, co jí. „Nemůžu úplně všechno, držím speciální dietu a jím malé porce. Myslím, že se stravuji docela zdravě. Přesto se občas nějaká bolístka ozve, ale není to nic tragického,“ dodává.

I díky těmto starostem má už dvacet let stejnou váhu! V roce 2003 vyhrála soutěž Miss České republiky a následně se věnovala modelingu. Teď chodí víceméně už jenom přehlídky s charitativním podtextem, kde může s kolegyněmi své generace zavzpomínat na dávné časy. „Dneska se cítím líp s mikrofonem v ruce než na vysokých podpatcích,“ přiznává bývalá modelka.

Barbora Černošková a Lucie Křížková

Publicistický pořad Sama doma moderuje už dvanáct let. V cyklech - týden práce, dva týdny volno - se střídá s dalšími dvojicemi moderátorek. Ona je v tandemu s Barborou Černoškovou, která nedávno křtila svoji knihu rozhovorů Na svém místě. Vyzpovídala v ní ženy, které uspěly v mužské konkurenci.

„Ale v těch nepracovních dnech taky nemám úplně volno. Když nevysílám, jsem v kanceláři a dělám dobré smutky,“ vypráví Lucie. Už dva roky je ředitelkou charitativní společnosti Dobrý skutek, se kterou předtím dlouhá léta spolupracovala jako patronka. Nemáme omezení věkové ani z hlediska handicapu. Když potřebují lidi pomoct, tak nám pošlou svoji žádost o poskytnutí daru, my ji zvážíme, schválíme a pak se snažíme pro ně vybrat finanční prostředky,“ popisuje činnost spolku.

Do práce v televizi musí dojíždět, protože s rodinou bydlí v Plzni. „Dneska jsem vyrazila brzy ráno, vrátím se domů pozdě večer a zítra mě zase čeká trasa Plzeň-Praha,“ popisuje jak její „televizní“ týden vypadá. Jedna cesta jí trvá skoro dvě hodiny, takže hodně času stráví v autě.

Lucie Křížková a David Křížek na snímku z února 2020

„Kdybych měla jezdit do Prahy za prací každý den, tak bych to těžko zvládala. To dojíždění je náročné,“ vyprávěla na křtu knihy své kolegyně. Děti tou dobou doma zaopatřoval její manžel jachtař David Křížek.

Dcera bude mít v lednu devět let, Davidovi juniorovi je třináct. Lola se ale v modelkovském světě nezhlédla. „Na princezny si hrála, když jí bylo šest. Teď jede ve stylu Wednesday z The Addams Family,“ informuje Lucie. „Klasické šaty na ni jen tak nedostanu. Má ráda džíny, volná trička, vytahané mikiny…,“ popisuje.

O soutěži Miss ještě nic moc neví. „Ale půjčuje si moje šminky, zkouší různé účesy a hodně ji baví vybírat si oblečení s kamarádkou, sladit ho společně na různé příležitosti. Takže v tom zálibu má. Ale v tomhle věku holčičky ještě moc neví, co je to být modelkou. Ještě to moc nesledují,“ dodává.

Lucie Křížková a Barbora Černošková v pořadu Sama doma (2025)

Dcera se věnuje sportu. „Dělá moderní gymnastiku, atletiku, chodí na lezení, má to rozmanité,“ vypočítává Lucie. „A David dělá stejně jako manžel jachting,“ doplňuje. Trénuje ho jak jeho úspěšný otec, který získal nesčetně medailí jak v domácích tak zahraničních vodách, tak jiní trenéři.

„Loni syn vyhrál se svým parťákem, protože jezdí na dvouposádkové lodi, dětskou olympiádu. Letos změnil kategorii, přešel do vyšší lodní třídě, takže nějaké závratné úspěchy nebyly, ale dělá mi radost. Strávili jsme týden na Gardě a on byl i osm hodin denně na vodě. V docela náročných podmínkách, v zimě, ve větru…,“ popisuje jeho závodní činnost.

„Mají tam skvělou partu a myslím si, že má velký vzor ve svém tátovi,“ říká Křížková. Před více než dvěma lety rodina procházela těžkým obdobím, kdy si David Křížek odpykával trest ve vězení. „Stal se nástrojem trestného činu. Z naivity a důvěřivosti byl loutkou ve dvou společnostech, které způsobily milionové škody,“ napsala tenkrát jeho manželka na sociální sítě.

Ve vězení jsem pracoval ve sklepě, teď usínám se špunty v uších, říká Křížek

„Za mřížemi strávil dvacet jeden měsíc. Myslím, že jsme to přečkali docela v pohodě. Měli jsme velkou podporu přátel a rodiny, takže nás to naštěstí nijak dramaticky nepoznamenalo,“ ohlíží se do minulosti Lucie. Nemuseli prý ani vyhledat psychologa.

David ve vězení napsal knihu pro děti Plavba snů a uvažoval, že zpracuje i svoje zážitky z vězení. „Posílal mi z vězení deníky, které jsem předávala našim kamarádům. Takže ty tady jsou, stačilo by dát je nějak dohromady. Ale zatím se k tomu David vracet nechce, přece jenom je to bolavé téma,“ vysvětluje Křížková.

V Plzni žila už za svobodna s jiným partnerem a nebyla v ní spokojená. Pak se do ní vrátila s Davidem a život tam jí vyhovuje. Navzdory tomu, že hodně času stráví za volantem, nikdy nepřemýšlela o tom, že by se přestěhovali do Prahy. A od té doby, co žijí v rodinném domě, baví ji pečovat o zahradu.

David Křížek po propuštění z vězení (24. dubna 2023)

„David teď trénuje zahraniční tým v jachtingu a je moc spokojený. Mají závody různě po světě, takže docela dost cestuje. Ale do krásných destinací a moc ho to baví. Takže když někam odjíždí, jsem v pohodě, protože vím, že je šťastný,“ říká Křížková o manželovi, který se dříve věnoval mládeži.

Na jachting Lucie kupodivu nežárlí, i když jde o velký požírač času. „Zpočátku mě často mrzelo, když David odjížděl na dva tři týdny z domova pryč, ale věděla jsem, že si beru jachtaře a že ten sport je o cestování a odloučení. Mohla jsem utéct na začátku, ale stěžovat si teď je nesmysl,“ říká.

Doprovázet ho nemůže, protože má svoje pracovní povinnosti a také musí zajistit péči o děti. „A tam bychom si to spolu stejně neužili. On je pořád na vodě, to bychom se beztak vůbec neviděli,“ vysvětluje.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

Ustáli jsme to dobře, hodnotí nejtěžší roky svého života Lucie Křížková

Lucie Křížková

I pro lékaře v příbramské nemocnici byla raritou, když jí tam v patnácti operovali žlučník. To už měla za sebou rok trápení s kolikami. Menší problémy se zažíváním řeší pořád a možná i proto je Lucie...

4. prosince 2025

Čím jsme starší, tím méně nás srovnávají s tátou, vypráví synové Vladimíra Dlouhého

Premium
Zleva Jiří a Jan Dlouhý

Jiří Dlouhý se při focení postavil nahoru, Jan Dlouhý dolů. Tahle dvojvaječná dvojčata by teoreticky mohla trpět nebo žít z odkazu, že jsou synové toho slavného herce Vladimíra Dlouhého. Ale nemusí....

4. prosince 2025

Michaela Ochotská má druhé dítě, ve šternberské nemocnici porodila dceru

Michaela Ochotská

Bývalá moderátorka Michaela Ochotská (40) zveřejnila ve středu na sociální síti snímky z porodnice, z nichž je patrné, že rodila císařským řezem. Narodila se jí dcera. Holčička dostala jméno Arien.

3. prosince 2025  20:24,  aktualizováno  23:02

Ženy jsou krvelačnější než chlapi, prohlásil moderátor Ondřej Novotný

Ondřej Novotný v Show Jana Krause (premiéra 3. prosince 2025)

Ondřej Novotný (48) kromě reality show Survivor je spolumajitelem organizace Oktagon MMA. V Show Jana Krause popsal, jak na takové zápasy reagují ženy a promluvil také o tom, jak na svých přednáškách...

3. prosince 2025

Chybí mi halušky, přiznává Sklenaříková. Supermodelka promluvila o dceři i lásce

Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (Monako, 12. července 2025)

Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (54) je po letech opět v Praze. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své dceři Nině a přiznala, že po rozvodu je momentálně velmi šťastná po boku...

3. prosince 2025

Sydney Sweeney zářila na premiéře Pomocnice, znovu okouzlila odvážným výstřihem

Sydney Sweeney během premiéry filmu Pomocnice v New Yorku. (3. prosince 2025)

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney (28) znovu okouzlila červený koberec. Na premiéře filmu Pomocnice se ukázala v blyštivých šatech s hlubokým výstřihem, který zdůraznil její proslulý dekolt....

3. prosince 2025  11:22

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

3. prosince 2025  10:45

Holky z OnlyFans nám nevadí, ale do vztahů je nehledáme, říkají Bacheloři

Rozstřel
Hosty pořadu Rozstřel jsou Martin a Miroslav Dubovičtí - bratři Bacheloři....

Dvojčata Miroslav a Martin Dubovičtí prošli reality show Bachelor, aby našli lásku. Jeden už má dceru s Veronikou Kopřivovou, druhý je zatím bezdětný, oba ale touží po rodině. V pořadu Rozstřel...

3. prosince 2025

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

3. prosince 2025

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

3. prosince 2025  6:21

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jsem první z Janových žen, která se postavila na zadní, říká Pavlína Saudková

Jan Saudek a Pavlína Saudková. Stále si vykají, ale po nějaké chvíli vám to...

Jsou spolu už dvacet jedna let. Dost možná i proto, že se Pavlína Saudková vzepřela přání svého partnera, světově uznávaného fotografa Jana Saudka, aby byla ženou v domácnosti.

3. prosince 2025

Byl jsem poblíž, vzpomíná Jan Dlouhý na střelbu na Filozofické fakultě

Jan Dlouhý (11. listopadu 2025)

„Tatínek se o něj nezajímal a maminka spáchala sebevraždu. Našel ji v šesti letech oběšenou na věšáku,“ popisuje Jan Dlouhý postavu Darryla, kterého hraje v inscenaci Monstrum v Divadle v Řeznické....

3. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.