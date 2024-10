Nikdy jsem netoužila vypadat jako Barbie, říká moderátorka Lucie Borhyová

Zastihli jsme vás při moderování openingu světelného zábavního parku v pražských Letňanech. Co vy a pohádkový svět?

Miluji pohádky, takže jsem tady jako doma, ve svém živlu. Letos jsou tady nové světelné instalace, těším se, až sem zavítám i s rodinou. Jsem tu na místě, které mám ráda a které mi je blízké.

Tkví bonus toho, že máte děti i v tom, že s nimi znovu prožíváte dětství?

Máte pravdu, je to tak. Sama se spolu s nimi vracím do dětství a snažím se jim vytvořit takové, jako jsem měla já, protože mám na něj krásné vzpomínky. Pouštíme si pohádky, chodíme na místa, která by bylo blbé navštěvovat sama bez dětí (smích). Ne že bych byla až tak infantilní, ale když jsem tam s nimi, tak si to opravdu moc užívám. Má to své výhody, ano.

Koupila jste si nějakou z hraček pro vaše děti spíš tak trochu pro sebe?

Je to možné. Dnes se prodávají různé krásné panenky, nejen Barbie, všechno možné. Když kupuji dárky, tak se v tom sama dost vyžívám a vybírám s dětmi věci, se kterými si pak hrajeme společně, mám to ráda.

Inspirovala vás v dobrém Barbie? Možná jste viděla i nedávný film s herečkou Margot Robbie. Toužila jste jako malá holka být sebevědomou a samostatnou ženou?

Hrála jsem si s panenkami, ale nikdy jsem jako netoužila být jako Barbie nebo tak vypadat. Ani jsem nepřemýšlela o tom, že je to sebevědomá žena. To přišlo samo časem, když jsem se musela postavit na vlastní nohy a zjistila jsem, co ten život obnáší. To je ve chvíli, kdy se oprostíte od rodičů a musíte si to místo na světě tak nějak vydobýt sami. Takže to přicházelo postupně. Když jsem byla malá holčička, lítala jsem si v oblacích, žila jsem si v těch pohádkách, hrála jsem si na tanečnici, na herečku, na zpěvačku a měla jsem ty svoje dětské sny. To bylo krásné.

Dnes je tu i váš kolega z televize, Rey Koranteng. Už spolu máte i mimo televizní vysílání nějaký oční signál, že je vám třeba při moderování něco nepohodlné a on zakročí?

No jasně! Už se známe léta. To znamená, že už když se Rey nadechne, tak už pomalu vím, co chce říct. Nebo se na sebe podíváme a už víme, na jakou situaci a jak reagujeme. Jsme na sebe napojeni, to stoprocentně. Nejen ve vysílání, ale i na akcích mimo televizi. Je to ohromná výhoda. Když pak moderuji s někým cizím, to splynutí tam samozřejmě až takové není a ty signály musíte dávat velké a třeba ani pak je někdo nepochopí. (smích) Nám stačí jenom „mrk“ a už víme.

Jsme na místě plném pohádkových zimních krajinek. Vy s partnerem však rádi často utíkáte za klidem a odpočinkem do tepla.

Miluju teplo, miluju slunce a moře. Když to jde, snažíme se každou volnou chvilku vyrazit někam za teplem, je to tak.

Opalujete si i tvář? Nebo si dáváte pozor, protože dnešní 4K kamery jsou velmi nekompromisní?

Já se opaluji moc ráda, miluju být na sluníčku. Snažím se používat krémy se silným ochranným faktorem, ale jinak se nezakrývám a nijak nechráním. Miluju, když jsem opálená!