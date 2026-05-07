Lucie Borhyová si vyrazila odpočinout do slunného Španělska, fanouškům na sociálních sítích poslala i několik odvážnějších snímků v plavkách.
Na fotografiích působí uvolněně, šťastně a ve skvělé formě. Sama přiznala, že právě podobné chvíle patří mezi její nejoblíbenější. „Tohle jsou přesně ty momenty, kdy si přeješ, aby se čas na chvíli zastavil,“ napsala moderátorka ke snímkům na Instagramu svým 210 tisícům sledujícím.
Pod nimi se okamžitě začaly hromadit desítky komentářů. Fanoušci Borhyovou zahrnuli komplimenty a mnozí nešetřili obdivem k její postavě i energii. „Jste úplná bohyně, na tohle už je potřeba zbrojní průkaz! Vždy jste moc hezká, upravená a s úsměvem na tváři,“ píší sledující. Někteří moderátorku dokonce označili za „nejkrásnější ženu na světě“ či českou Pamelu Andersonovou.
Není tajemstvím, že moderátorka na své kondici dlouhodobě pracuje. Už dříve prozradila, že se na letní sezonu začala připravovat s předstihem a vsadila hlavně na úpravu jídelníčku a pravidelný pohyb. Výsledky jsou podle fanoušků více než viditelné.
„Myslím, že ženy v určitém věku, ať už ve čtyřiceti nebo padesáti, každá to má trochu jinak, si začnou více uvědomovat, že nic není zadarmo, jako když vám je dvacet. To mládí většinou stačí a holka je pro muže i okolí atraktivní. Potom, když začnou přibývat roky, není už třeba úplně nejlepší ponocovat, je lepší se dobře vyspat, zdravě se stravovat a také cvičit,“ uvedla moderátorka v minulosti v rozhovoru pro Magazín DNES.
„Určitě je fajn, když si všechny tyhle návyky člověk začne budovat v mládí, protože tělo si to pamatuje a v těch čtyřiceti mu to vrátí. Takže když pak začne cvičit, tak je rychleji ve formě, než když celý život nedělá nic,“ dodala.
Španělsko je pro Borhyovou srdeční záležitostí a oblast kolem Málagy označuje za svůj druhý domov, kam se pravidelně vrací načerpat energii. „Sedm vteřin klidu, zítra už tvrdá realita,“ napsala k jednomu z posledních videí z dovolené sdíleném na Instagramu.
1. listopadu 2024