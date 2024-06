Ptákoviny bych si zopakovala, jsou moje srdcovka, říká Lucie Borhyová

Vzpomenete si, co jste asi tak zhruba dělala před pětadvaceti lety?

Naprosto přesně si na to vzpomenu. Před pětadvaceti lety, nebo abych byla úplně přesná, tak přesně to bude v srpnu, jsem začala moderovat Televizní noviny. Takže pro mě těch pětadvacet let zpátky je docela klíčová doba, protože se mi tím změnil úplně život. Jsem tady, kde slavíme pětadvacáté narozeniny a já je budu slavit na Nově v srpnu.

Kam se posunulo za tu dobu vaše přátelství s Reyem Korantengem?

Dá se říct, že už jsme taková rodina, je to takové pracovní manželství. Pětadvacet let je opravdu hodně dlouhá doba a my jsme nejenom kolegové, ale jsme přátelé, kamarádi. Jsme si dost blízcí, jsme už tak napojení na jednu vlnu a navíc bydlíme kousek od sebe. Takže se potkáváme i mimo práci, u nás v obchodě, na různých obecních akcích, na rozsvěcení stromečku, na lampionovým průvodu, pálení čarodějnic a podobně. Potkáváme se prakticky pořád na hřišti s dětmi.

Lucie Borhyová a Rey Koranteng v Televizních novinách

Co jste měla v playlistu pětadvacet let zpátky? Protože rádio Impuls to samozřejmě hraje pořád, i to retro.

Neřekla bych, že to je retro. Pro mě to je srdcová záležitost a pořád aktuální Hanička Zagorová. Miluju Hanku, rádio Impuls ji hraje také a všechny její písničky jsou úplně skvělé. Takže když slyším Haničku, tak mě to zahřeje u srdce.

Když vytáhneme z archivu ještě jednu perlu, jak vzpomínáte na natáčení svých Ptákovin?

(smích) Jo, Ptákoviny? To bude zhruba taky těch pětadvacet let, šestadvacet let, protože na Nově jsem celkem sedmadvacet let a Ptákoviny jsem točila dva roky předtím, než jsem nastoupila na pozici moderátorky hlavní zpravodajské relace. To mě moc bavilo, Ptákoviny jsou taky moje srdcovka. Nachytávat lidi, umět si udělat legraci sama ze sebe. Určitě věc, na kterou nikdy nezapomenu. Klidně bych si to někdy zopakovala.

Co by byla Lucie Borhyová, kdyby nebyla moderátorka? Modelka nebo herečka?

Těžko říct. Spíš asi herečka, protože jsem vždycky k herectví měla bližší sklony. Měla jsem k tomu blíž už proto, že můj dědeček pracoval v ruchovém studiu na Barrandově a já jsem za ním často jezdila. Takže jsem se dostala do ateliérů, do prostředí hereckého, filmového a studiového. Lákala mě ta profese. Chodila jsem na dramatický kroužek.

A dokonce jsem se hlásila i na konkurz Princezny ze mlejna. To hlavně kvůli dědečkovi teda, protože něco dělal s panem Troškou. Tak se seznámili. Děda řekl, že má vnučku a pan Troška na to: Tak ji pošlete. Já teď budu mít konkurz na Princeznu ze mlejna. Přišla jsem tam, ale nebyla jsem samozřejmě přijatá. A tak se moje profesní dráha odsunula trošku jiným směrem.

Kdybyste měla rozseknout to dilema: chci hrát, nebo chci moderovat?

Teď bych si vybrala určitě moderování. Mám to ráda. Osud mi přinesl tuto možnost a baví mě to. Když vidím mikrofon, tak bych ho hned brala do ruky. (smích) Ale hraní mě taky baví a musím říct, že jsem měla v životě štěstí, že jsem si mohla vyzkoušet všechno.

Úplně původně jsem chtěla být tanečnice. Hlásila jsem se i na taneční konzervatoř v Praze, tam jsem teda nebyla přijatá. Asi právě to mělo tak být, že jo. Miluju tancování a mohla jsem si díky mé profesi splnit i taneční sen, kdy jsem vystupovala v taneční soutěži Bailando. Bylo to úplně skvělé, protože jsem si tam zatančila všechny tance, které vůbec jdou a byla jsem na chvíli tanečnicí na pódiu v nádherných kostýmech.

A vlastně jsem si splnila i tu hereckou dráhu tím, že jsem si zahrála v seriálech Ulice, Ordinace v růžové zahradě 2. Teď jsem hrála v Jedné rodině. Práce moderátorky mě ale baví a naplňuje maximálně.