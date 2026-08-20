Lucie Borhyová (48) vyrazila za sluncem na Korfu a z dovolené se s fanoušky podělila o několik fotografií ke kterým připojila osobní vzkaz: „A pak jsou chvíle, kdy člověk prostě ví, že je přesně tam, kde má být.“
|
OBRAZEM: Nova slaví 32 let. Jak se změnily Borhyová, Pergnerová či Mráčková?
Část snímků vznikla v okolí Canal d’Amour, tedy Kanálu lásky, u letoviska Sidari na severu Korfu. Oblíbené místo je známé výraznými skalními útvary a úzkými mořskými kanály, které vytvořila eroze. Borhyová na fotografiích zachytila chvíle u moře, v restauraci, na lodi i při odpočinku.
Velkou pozornost jejích sledujících přitáhly již tradičně fotografie moderátorky v plavkách. Borhyová ostatně podobné snímky zveřejňuje pravidelně. Už během letošního léta sdílela fotografie od moře, na kterých ukázala svou postavu, a fanoušci ji v komentářích zahrnuli komplimenty.
O vzhledu a stárnutí promluvila moderátorka také v několika rozhovorech pro iDNES.cz. Uvedla například, že nikdy netoužila vypadat jako panenka Barbie. Zdůrazňovala především to, že se člověk musí cítit dobře sám se sebou.
Zmínila se také o přirozené kráse. Podle Borhyové by o sebe ženy měly pečovat, zároveň ale vnímá jako velký problém současný extrémní tlak na dokonalý vzhled. Sama se už v patnácti letech věnovala modelingu a účastnila se mnoha módních přehlídek, později se stala jednou z nejznámějších tváří českého televizního zpravodajství.
Pražská rodačka Lucie Borhyová oslavila letos 16. dubna své 48. narozeniny. V TV Nova působí od roku 1997, nejprve jako redaktorka zpravodajství, od roku 1999 pak moderuje Televizní noviny společně s Reyem Korantengem. Letos tak připomínají 27 let společného moderování hlavní zpravodajské relace.
Letošní léto přitom pro Borhyovou nebylo pouze ve znamení odpočinku. V červenci strávila s rodinou čas ve Španělsku, kde si užívala moře, bazén, běh a padel. Dovolenou jí ale zkomplikovalo zranění, během pobytu si zlomila malíček. O nepříjemnosti sama informovala své sledující na sociálních sítích s tím, že většinu času na původně plánované aktivní dovolené nakonec strávila v posteli sledováním fotbalového Mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě.