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Lucie Borhyová ukázala postavu v plavkách, užívala si dovolenou na Korfu

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  10:03
Moderátorka odpočívá na pláži v bikinách. (srpen 2026)

Moderátorka odpočívá na pláži v bikinách. (srpen 2026) | foto: Instagram @lucie_borhyova

Lucie Borhyová pózuje na lodi v plavkách a užívá si řecké slunce. (srpen 2026)
Lucie Borhyová na dovolené na Korfu (srpen 2026)
Lucie Borhyová se na fotkách z dovolené ukázala i bez make-upu, jen s...
Výhled na moře a chvíle odpočinku během dovolené na Korfu. (srpen 2026)
80 fotografií
Lucie Borhyová si užívala několik letních dnů na řeckém ostrově Korfu. Moderátorka Televizních novin zveřejnila na sociálních sítích fotografie od moře, na kterých pózuje i v plavkách. Své sledující potěšila záběry z dovolené a připomněla, že léto tráví nejraději aktivně a v pohybu.

Lucie Borhyová (48) vyrazila za sluncem na Korfu a z dovolené se s fanoušky podělila o několik fotografií ke kterým připojila osobní vzkaz: „A pak jsou chvíle, kdy člověk prostě ví, že je přesně tam, kde má být.“

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Část snímků vznikla v okolí Canal d’Amour, tedy Kanálu lásky, u letoviska Sidari na severu Korfu. Oblíbené místo je známé výraznými skalními útvary a úzkými mořskými kanály, které vytvořila eroze. Borhyová na fotografiích zachytila chvíle u moře, v restauraci, na lodi i při odpočinku.

Velkou pozornost jejích sledujících přitáhly již tradičně fotografie moderátorky v plavkách. Borhyová ostatně podobné snímky zveřejňuje pravidelně. Už během letošního léta sdílela fotografie od moře, na kterých ukázala svou postavu, a fanoušci ji v komentářích zahrnuli komplimenty.

Moderátorka odpočívá na pláži v bikinách. (srpen 2026)
Lucie Borhyová pózuje na lodi v plavkách a užívá si řecké slunce. (srpen 2026)
Lucie Borhyová na dovolené na Korfu (srpen 2026)
Lucie Borhyová se na fotkách z dovolené ukázala i bez make-upu, jen s nalíčenými rty. (srpen 2026)
80 fotografií

O vzhledu a stárnutí promluvila moderátorka také v několika rozhovorech pro iDNES.cz. Uvedla například, že nikdy netoužila vypadat jako panenka Barbie. Zdůrazňovala především to, že se člověk musí cítit dobře sám se sebou.

Zmínila se také o přirozené kráse. Podle Borhyové by o sebe ženy měly pečovat, zároveň ale vnímá jako velký problém současný extrémní tlak na dokonalý vzhled. Sama se už v patnácti letech věnovala modelingu a účastnila se mnoha módních přehlídek, později se stala jednou z nejznámějších tváří českého televizního zpravodajství.

Pražská rodačka Lucie Borhyová oslavila letos 16. dubna své 48. narozeniny. V TV Nova působí od roku 1997, nejprve jako redaktorka zpravodajství, od roku 1999 pak moderuje Televizní noviny společně s Reyem Korantengem. Letos tak připomínají 27 let společného moderování hlavní zpravodajské relace.

Letošní léto přitom pro Borhyovou nebylo pouze ve znamení odpočinku. V červenci strávila s rodinou čas ve Španělsku, kde si užívala moře, bazén, běh a padel. Dovolenou jí ale zkomplikovalo zranění, během pobytu si zlomila malíček. O nepříjemnosti sama informovala své sledující na sociálních sítích s tím, že většinu času na původně plánované aktivní dovolené nakonec strávila v posteli sledováním fotbalového Mistrovství světa v USA, Mexiku a Kanadě.

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