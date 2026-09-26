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S otci obou mých dětí jsme dokázali najít společnou řeč, říká Borhyová
Do studia televize Nova přišel Lucas Papadakis nečekaně s meteoroložkou Dagmar Honsovou. Řeč byla o počasí. Lucas Papadakis je totiž lovec bouří a fotograf. Svůj zvláštní koníček přišel představit do ranního vysílání.
„Koukám na modely, kde se bouřky mohou vyskytnout a kde budou nejintenzivnější a buď vyrazím autem nebo jezdím na kole na nejlepší místo, abych měl nejlepší výhled a fotím je,“ vysvětlil Papadakis.
Lucie Borhyová se o svého syna dle jeho slov bát nemusí. „Většinou pozoruji z dálky a to nebezpečné není. Ale někdy se stane, že jde ta bouřka přímo nade mnou, což už je nebezpečně, hlavně silný vítr a kroupy,“ říká Papadakis.
Letošní léto bylo pro jeho koníček ideální. „Bylo co lovit. Bylo hodně dnů, kdy byly krásné struktury bouřek a některé i docela silné. Měli jsme myslím sedm tornád,“ popsal syn Lucie Borhyové.
Syna Lucase má Lucie Borhyová s řeckým podnikatelem Nikem Papadakisem. Poznali se v roce 2007 při focení kalendáře v Řecku. Jejich vztah byl spíš na dálku, ale v roce 2008 se jim narodil syn Lucas. V roce 2012 se rozešli.