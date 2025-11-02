Nezvládla bych tu změnu, vysvětluje Lucie Bílá, proč odmítá plastické operace

Autor:
Zpěvačka Lucie Bílá (59) v Show Jana Krause promluvila o svém desetiletém vztahu s fitness trenérem Radkem Filipim (42), blížících se kulatinách i o tom, jak to má se stárnutím. Před plastikami zatím dává přednost kosmetice.

Lucie Bílá se už teď chystá na své kulaté narozeniny. „Bude mi šedesát příští rok a když to říkám tatínkovi, tak říká: Kolik? Ty mě snad doženeš,“ směje se zpěvačka. „Ale cítím se skvěle. Je fajn, že nám to všem utíká stejně. V tom je to spravedlivé,“ míní Bílá.

Lucie Bílá v Show Jana Krause (premiéra 5. listopadu 2025)
Lucie Bílá s partnerem
Lucie Bílá a Radek Filipi (23. května 2024)
Lucie Bílá v Show Jana Krause (premiéra 5. listopadu 2025)
37 fotografií

Na rozdíl od mnohých kolegyň není vyznavačkou plastických operací. „Co se týká nějakých zásahů, já bych tomu nechala volný průběh. Chvála bohu jsem holka a mohu se dokreslovat, i když tohle už je spíš tuning. Účesy, to už je lékařské tajemství. Ale nejsem ta, která by zvládla potom tu změnu,“ říká Bílá s tím, že chce být poznat.

Důležité je podle Bílé si udržovat spíš klidnou mysl. „Musíme si hlídat mysl a nesmíme se zbláznit. Takže vzít cokoli, co nám udělá fajn. Já motám korálky, pletu si růžence a tím se mi uklidní ta čtyřproudovka, co mám v hlavě. Kupuju za to pak invalidní vozíky, což je taky fajn,“ popisuje zpěvačka, která se ráda věnuje několika projektům najednou.

Už nepotřebuji hrát hlavní role a z filmů moc trčím, říká Lucie Bílá

„Přišla doba, která nás vyškolila všechny, což byl covid. Tam se ukázalo, že to, že má Bílá těch kabátů víc, se vyplatilo, protože jsem nemohla zpívat, zavřeli mi hospodu, tak jsem otevřela internetový obchod na šperky. Vždycky jsem našla nějakou cestu, jak se k těm lidem dostat, a tím, že jsem měla těch aktivit víc, mohla jsem zaměstnávat i kolegy,“ popisuje.

Kromě práce jí to dobře klape i doma. S Radkem Filipim právě oslavili desáté výročí. „Podle mě je hrdina, protože není vůbec jednoduché s typem ženy, jako jsem já, vydržet. To uznávám,“ říká zpěvačka. „Vycházíme si vstříc. Nikdy jsem neměli důvod se přetahovat o nějaké otěže. Je to spravedlivě vyvážené. On dělá legraci, já se směju a je to dobré,“ dodává Lucie Bílá, která na své kulatiny plánuje uspořádat 19 koncertů po celé republice.

„Na turné se těším. Když má někdo narozeniny, tak pozve kámoše a zaplatí jim panáky. Já zvu na svoje koncerty. Bude jich devatenáct a bude to v menších halách, abych viděla do poslední řady. Já potřebuji lidi blízko,“ řekla zpěvačka.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sydney Sweeney ve třpytivých šatech bez podprsenky zastínila velké hvězdy

Hvězda seriálu Euforie Sydney Sweeney (28) přišla na akci časopisu Variety s podtitulem „Síla žen“ a předvedla, v čem je její největší síla. Zastínila velké hvězdy filmového plátna jako Sharon Stone...

Kosmetička Kamila překonala své nejistoty a nahá vystoupila před kamerou

V dalším díle česko-slovenské verze Naked Attraction si vybírá rozvedená kosmetička Kamila (42) z Brna. Svléknout se před kamerou pro ni nebylo snadné, ale sebrala odvahu, aby našla svého „kravaťáka.“

Klíčník z Pevnosti Boyard se oženil, ukázal fotky ze svatby. S partnerkou má syna

Ikonická tvář pořadu Pevnost Boyard začíná novou kapitolu svého života. Anthony Laborde alias Klíčník (43) se oženil. Vzal si svou o devět let mladší partnerku Gaëlle Dassyovou (34), se kterou tvoří...

Z princezny luxusu politickou ikonou: Ivanka Trump slaví 44. narozeniny

Dcera amerického prezidenta Ivanka Trumpová slaví 44. narozeniny. Za svůj život prošla fascinující proměnou – od nevýrazné dívky ze světa luxusu přes sebevědomou tvář rodinného impéria až po vlivnou...

Odmítla jsem Muchu a dodnes mě to mrzí, vyčítá si Jitka Zelenková

Není z těch, kteří by litovali svých rozhodnutí. Přece se ale najde situace, u které si zpěvačka Jitka Zelenková (75) dodnes vyčítá, že neřekla ano. A sice když dostala nabídku od Jiřího Muchy...

Písně jí v kultovní pohádce přezpívali. Bylo to trapné, říká Světlana Nálepková

Herečka a zpěvačka Světlana Nálepková (65) na otevření turecké restaurace promluvila o svých zážitcích v kuchyni. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, co jí nesmí na talíř a zavzpomínala i na...

2. listopadu 2025

Nezvládla bych tu změnu, vysvětluje Lucie Bílá, proč odmítá plastické operace

Zpěvačka Lucie Bílá (59) v Show Jana Krause promluvila o svém desetiletém vztahu s fitness trenérem Radkem Filipim (42), blížících se kulatinách i o tom, jak to má se stárnutím. Před plastikami zatím...

2. listopadu 2025

Dobyla nejen svět filmu, dnes Marlène Jobertová sleduje na plátně slavnou dceru

Premium

Nikdy jsem se nevyrovnala s rolí hvězdy. Kolik já měla celý život komplexů... Drobná pihovatá zrzka neměla mít u filmu žádnou šanci, ale zázraky se občas dějí. Marlène Jobertová začala jako...

1. listopadu 2025

Hvězdný Halloween: Culkin šel za záchod, Foxovou sepsuli za kostým Jackie od krve

Královnou Halloweenu bezesporu zůstává modelka Heidi Klumová, která se letos předvedla jako mytologická Medúsa. Zajímavé kostýmy na Halloween si ale připravily i další hvězdy. Paris Hiltonová se...

1. listopadu 2025  13:25

Španělská princezna Leonor oslavila 20. Učí se létat a chystá se na práva

Španělská korunní princezna Leonor oslavila v pátek 20. narozeniny. V současné době se učí v rámci vojenského výcviku pilotovat letadlo. Po výcviku ji čeká nástup na vysokou školu a v budoucnu...

1. listopadu 2025  10:35

Kdo se na ni podívá, ten zkamení. Klumová opět šokovala halloweenským kostýmem

Rok co rok se fanoušci modelky Heidi Klumové (52) těší, co vymyslí pro sebe a svého manžela Toma Kaulitze (36) za halloweenskou masku. Loni přišli jako E.T. mimozemšťan s chotí, předtím třeba za...

1. listopadu 2025

Romantika? S dětmi je náročné najít si na sebe čas, říkají Šafářová s Plekancem

Bývalá tenistka Lucie Šafářová (38) a hokejista Tomáš Plekanec (42) se v rozhovoru pro iDNES.cz svěřili s tím, jak se udržují ve formě. Manželé prozradili, co nechybí v jejich jídelníčku a čemu se...

1. listopadu 2025

Je to kluk jako buk, prozradila Barbora Pleva Mottlová pár týdnů před porodem

Modelka a herečka Barbora Pleva Mottlová (39) je už v osmém měsíci těhotenství. Pro iDNES.cz prozradila, že s manželem Davidem Plevou (30) čekají chlapce i jak to mají s vymýšlením jména.

1. listopadu 2025

Spoustu věcí nevím, odhaduji překvapivě často, říká Belladonna ze soutěže Na lovu

Premium

Má slavné rodiče, od roku 2022 však Češi díky televizní soutěži Na lovu znají i ji. Viktorie Mertová v ní vystupuje jako lovkyně Belladonna. Mimo to je vysokoškolskou pedagožkou a přednáší na...

31. října 2025

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45,  aktualizováno  16:02

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vítězové Love Islandu přišli o miminko. Zdrtilo nás to, přiznali Kiki a Trabo

Vítězové seznamovací reality show Love Island 2024 Kristína Víglaská a Michal Trabalík oznámili, že přišli o miminko. O smutnou zprávu se v pátek se svými fanoušky podělili na sociálních sítích.

31. října 2025  15:01

Matka na to zemřela, vysvětluje Kluková své obavy po zlomenině nohy v krčku

Herečka Uršula Kluková (84) si v lednu po napadení psy zlomila nohu v krčku. Zranění jí nahnalo obrovský strach, protože po stejném úrazu zemřela její matka. V pořadu 13. komnata prozradila, jak k...

31. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.