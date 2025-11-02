Lucie Bílá se už teď chystá na své kulaté narozeniny. „Bude mi šedesát příští rok a když to říkám tatínkovi, tak říká: Kolik? Ty mě snad doženeš,“ směje se zpěvačka. „Ale cítím se skvěle. Je fajn, že nám to všem utíká stejně. V tom je to spravedlivé,“ míní Bílá.
Na rozdíl od mnohých kolegyň není vyznavačkou plastických operací. „Co se týká nějakých zásahů, já bych tomu nechala volný průběh. Chvála bohu jsem holka a mohu se dokreslovat, i když tohle už je spíš tuning. Účesy, to už je lékařské tajemství. Ale nejsem ta, která by zvládla potom tu změnu,“ říká Bílá s tím, že chce být poznat.
Důležité je podle Bílé si udržovat spíš klidnou mysl. „Musíme si hlídat mysl a nesmíme se zbláznit. Takže vzít cokoli, co nám udělá fajn. Já motám korálky, pletu si růžence a tím se mi uklidní ta čtyřproudovka, co mám v hlavě. Kupuju za to pak invalidní vozíky, což je taky fajn,“ popisuje zpěvačka, která se ráda věnuje několika projektům najednou.
|
Už nepotřebuji hrát hlavní role a z filmů moc trčím, říká Lucie Bílá
„Přišla doba, která nás vyškolila všechny, což byl covid. Tam se ukázalo, že to, že má Bílá těch kabátů víc, se vyplatilo, protože jsem nemohla zpívat, zavřeli mi hospodu, tak jsem otevřela internetový obchod na šperky. Vždycky jsem našla nějakou cestu, jak se k těm lidem dostat, a tím, že jsem měla těch aktivit víc, mohla jsem zaměstnávat i kolegy,“ popisuje.
Kromě práce jí to dobře klape i doma. S Radkem Filipim právě oslavili desáté výročí. „Podle mě je hrdina, protože není vůbec jednoduché s typem ženy, jako jsem já, vydržet. To uznávám,“ říká zpěvačka. „Vycházíme si vstříc. Nikdy jsem neměli důvod se přetahovat o nějaké otěže. Je to spravedlivě vyvážené. On dělá legraci, já se směju a je to dobré,“ dodává Lucie Bílá, která na své kulatiny plánuje uspořádat 19 koncertů po celé republice.
„Na turné se těším. Když má někdo narozeniny, tak pozve kámoše a zaplatí jim panáky. Já zvu na svoje koncerty. Bude jich devatenáct a bude to v menších halách, abych viděla do poslední řady. Já potřebuji lidi blízko,“ řekla zpěvačka.