Partner musel kvůli nálezu na mozku na operaci. Byly to těžké chvíle, říká Lucie Bílá

„Prosím nelekejte se ale mám pro vás zprávu, o které jsem dřív neměla sílu mluvit… Štěstí je tak křehké. Oslavili jsme desáté výročí a místo radosti se náš svět otřásl v základech… Můj partner musel nečekaně podstoupit operaci mozku – šlo o nález, na který jsme přišli náhodou, a který vyžadoval rychlý zásah. Všechno dopadlo dobře, bez následků, a jsme za to nesmírně vděční. Byly to velmi těžké chvíle. Strach, nejistota, čekání a pláč za zavřenými dveřmi,“uvedla Lucie Bílá na Instagramu a Facebooku.
„A přitom bylo třeba dál fungovat, pracovat, vystupovat – s úsměvem, bez známky toho, co se děje uvnitř. Dnes už to můžeme říct nahlas, s klidem, pokorou a vděčností: jsme v pořádku. A jdeme dál. Moje láska je doma a těšíme se spolu na Vánoce, pod stromeček už nic nechceme, ten největší dárek jsme dostali, jsme zdraví a spolu. Děkujeme za to lékařům, děkujeme bohu,“ dodala s tím, že poprosila lici, aby byli na na sebe opatrní. „A hlídejte si své zdraví ať vás nic nezaskočí , někdy stačí málo a svět se vám otočí vzhůru nohama.“
Zpěvačka a bývalý fitness trenér spolu chodí od jara 2017. Přestože se pár v listopadu 2017 na krátkou dobu rozešel, v únoru 2019 Lucie Bílá prozradila, že jsou s Radkem Filipim už dva roky zasnoubení.
„Je to snad sto let, co jsem zpívala láska je láska a myslela si, že o ní vím všechno. Poznala jsem ji v mnoha barvách a skloňovala ve všech pádech, ale přišla až v té chvíli, kdy jsem se o ni přestala snažit, pochopit ji a hledat, a je nádherná a za odměnu,“ vyznala se zpěvačka tenkrát.