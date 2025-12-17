Nebolelo to, přišli na to náhodou, říká přítel Lucie Bílé o nálezu na mozku

Na konci listopadu Lucie Bílá (59) oznámila fanouškům, že její partner Radek Filipi (42) podstoupil operaci kvůli nálezu na mozku. Pro pořad Showtime nyní vysvětlili, jak Filipimu šlo o život a poděkovali lékařům za záchranu.

„Bude dlouho trvat, než to vstřebám. To mě vyčerpalo. Měla jsem pocit, že je mi asi 150,“ popsala Lucie Bílá chvíle, kdy se bála o život svého partnera.

Lucie Bílá prožila chvíle hrůzy. Radek Filipi měl nález na mozku, musel na operaci.
Lucie Bílá prožila chvíle hrůzy. Radek Filipi měl nález na mozku, musel na operaci.
Lucie Bílá a Radek Filipi (Divadlo Lucie Bílé, Praha, 12. října 2023)
Filip Kratochvíl, Lucie Bílá a Radek Filipi
„Rok jsem točila desku a rok jsem chystala nějaké velké věci, ale když jsem to měla propagovat, tak jsem měla hlavu jinde. Křest mého cédéčka byl s tou informací a v den, kdy jsem šla na Slavíka, tak Ráďa nastupoval do nemocnice,“ popsala Bílá, která tehdy o zdravotním stavu svého partnera nemluvila.

Partner musel kvůli nálezu na mozku na operaci. Byly to těžké chvíle, říká Lucie Bílá

Fanouškům se se vším chtěla svěřit až ve chvíli, kdy bude její partner po operaci. „Neměla jsem na emoce jiných lidí, takže jsem vůbec nikoho do toho nepustila. Jsem šťastná, že jsem se za svou kariéru naučila skrývat všechny své bolesti a nikdo to na mně nepoznal,“ říká zpěvačka.

Co je výduť mozkové cévy?

● Nejčastěji je to vakovitá výchlipka, která vzniká v místě oslabení tepenné stěny.

● Vznik je dán především dědičně – podle lékařů zná každý pátý pacient s výdutí podobný problém z rodiny.

● Ohrožené jsou zejména ženy – výdutě se u nich objevují dvakrát až třikrát častěji než u mužů.

● Výdutě cévy se většinou vyskytují ve vyšším věku.

● Ke vzniku či prasknutí výdutě přispívá kouření, vysoký krevní tlak či konzumace alkoholu.

Jejímu partnerovi šlo v té době skutečně o život. „Bylo to takzvané aneurysma, neboli výduť. Kdyby praskla, byl by to prů*er. Ona nebolí. Nevíš o tom. A přišlo se na to náhodou. Takže já děkuji pánům doktorům,“ říká Radek Filipi.

„Člověk si uvědomí, jak je život křehký a jak se může změnit z minuty na minutu. Chtěl bych poděkovat všem z nemocnice Na Homolce,“ dodal Filipi.

„Chvála Bohu! Stačilo, kdyby jen zvedl tašku a byl by pryč.“ říká s pohnutím v hlase Bílá, která se už těší na poklidné Vánoce v rodinném kruhu.

„Těším se na to, že přijde Filip a mám radost, že ještě mám tu šanci prožívat Vánoce s tatínkem, protože díky němu, i když je mu skoro devadesát, se cítím pořád trošku jako dítě. Těším se na ten klid, který mám ale jen dva dny, protože mezi svátky jsem zase v divadle na Silvestra mám velký koncert na Slovensku. Ale neměnila bych. Mě to moc baví,“ řekla Bílá.

Prosím nelekejte se ale mám pro vás zprávu o které jsem dřív neměla sílu mluvit … Štěstí je tak křehké
Oslavili jsme desáté výročí a místo radosti se náš svět otřásl v základech … “ Můj partner musel nečekaně podstoupit operaci mozku – šlo o nález, na který jsme přišli náhodou, a který vyžadoval rychlý zásah. Všechno dopadlo dobře, bez následků, a jsme za to nesmírně vděční. Byly to velmi těžké chvíle. Strach, nejistota, čekání a pláč za zavřenými dveřmi … a přitom bylo třeba dál fungovat, pracovat, vystupovat – s úsměvem, bez známky toho, co se děje uvnitř. Dnes už to můžeme říct nahlas, s klidem, pokorou a vděčností: jsme v pořádku. A jdeme dál. “
Moje láska je doma a těšíme se spolu na Vánoce , pod stromeček už nic nechceme , ten největší dárek jsme dostali , jsme zdraví a spolu ❤️
Děkujeme za to lékařům , děkujeme bohu ❤️
Ps.Buďte na sebe opatrní a hlídejte si své zdraví ať vás nic nezaskočí , někdy stačí málo a svět se vám otočí vzhůru nohama ❤️

